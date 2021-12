Los primeros en recibir las dosis contra el covid en Córdoba: "Las vacunas nos devolvieron la ilusión"

Hace justo un año, Manuel Prieto se asomaba a la puerta de la residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Córdoba mientras todos los medios de comunicación, cámaras y fotógrafos buscaban captar su rostro, saber quién era el afortunado. Llevaba una elegante chaqueta azul marino y corbata a rayas cuando la furgoneta de la Junta de Andalucía paraba en la calle y los enfermeros del SAS, como si de un tesoro se tratase, descargaban el material sanitario más esperado desde marzo de 2020: los primeros viales con la vacuna frente al covid-19.

Pero, ¿quién es él?, "pues míralo por internet", responde Manuel Prieto al teléfono de la residencia, donde colabora atendiendo las llamadas al centro. Prieto, que cumplió en agosto los 78 años, es la primera persona a la que se vacunó contra el covid en Córdoba.

Fue el 27 de diciembre de 2020, un día histórico para la provincia. Muchas historias se han contado en estas páginas desde esa fecha, cuando la vacuna para el resto de la población parecía aún muy lejana. A día de hoy más del 80% de los cordobeses están vacunados, se están inoculando ya las terceras dosis y avanza con ilusión la campaña pediátrica.

Manuel tiene ya esa dosis de refuerzo y "no he tenido problema de nada", asegura acerca de los temidos efectos secundarios. Aunque, eso sí, la esperanza e ilusión que tenía por volver pronto a la normalidad en aquel 27 de diciembre de 2020 ha ido mermando. Y es que Prieto está al tanto de todas las noticias: "Esto no sé cuándo va a terminar, cada vez hay otra variante", afirma. Sin embargo, no tiene atisbo de dudas en cuanto a la vacuna: "ellos se lo pierden", es lo que le diría a los que aún no deciden ponérsela.

Los primeros sanitarios, un año después

Susana y Felipe, una auxiliar de enfermería y un enfermero del Hospital Reina Sofía fueron los primeros sanitarios en vacunarse, ese mismo 27 de diciembre. A pesar de que la Junta de Andalucía había informado de que únicamente el medicamento de Pfizer se suministraría en este primer día en las residencias de la calle Buen Pastor, finalmente también se trasladaron dosis al Reina Sofía, donde se vacunaron 50 personas, según informaron ese día.

El trabajo de Felipe y Susana ha cambiado drásticamente desde que comenzó la vacunación. "Las vacunas nos devolvieron la ilusión, y esa ilusión ha sido una realidad", comenta el enfermero, aunque expresa que "por desgracia, parece que esa inmunidad que se adquiere con las vacunas va disminuyendo con los meses, y ahora vuelven a aumentar los casos, por lo que nos toca volver a tener mucha más precaución, especialmente por las personas de riesgo".

Las urgencias, en lo relacionado con el covid-19, "habían recobrado un aspecto algo más normal", si bien es cierto que "seguimos con elevada afluencia de pacientes que, en estos momentos, vienen con todo tipo de patologías", advierte y, además, en los últimos días el incremento de casos ha puesto en alerta a los servicios sanitarios, que se han desbordado en esta sexta ola.

Para Susana, que trabaja directamente con pacientes covid, no se ha podido bajar la guardia, entre épocas mas tranquilas que otras "pero siempre con las mismas medidas de seguridad", pero desde que arrancó la vacunación sí ha habido "menos ingresos y menos personas en UCI, aunque haya brotes importantes, como el de ahora".

"Miedo no, al contrario, mucha ilusión y esperanza", es lo que siempre ha sentido Susana, que asegura que "de toda la vida, cualquier medicación puede generar reacciones, a pesar de la incertidumbre de una vacuna que es nueva, pero miedo nunca, la vacuna es lo único que nos puede llevar al final de este mal sueño".

Los datos, un año después

Tras los mayores de las residencias y los sanitarios, el tercer grupo en incorporarse a la vacunación fueron los trabajadores esenciales, como los maestros, bomberos y policías, que acudieron a finales de febrero al pabellón Vista Alegre por la primera dosis de AstraZeneca. En concreto, los profesionales de la educación del distrito de Córdoba y Guadalquivir, que abarca desde el municipio de Bujalance hasta Palma del Río fueron los primeros afortunados de este grupo, cuya segunda dosis se retrasó hasta el verano tras las dudas de la vacuna británica.

Una vez inmunizado este grupo, Salud fue abriendo la campaña por grupos de edad, hasta llegar a los menores de 5 a 11 años este diciembre, cuando miles de dosis pediátricas de Pfizer llegaron a la provincia de Córdoba. De ellas, se han puesto un total de 17.812 dosis, que en su mayoría corresponden al primer pinchazo (87,1%).

A un año del primer pinchazo que devolvió la esperanza a la provincia, los profesionales de Enfermería del Servicio Andaluz de Salud han puesto un total de 1.486.047 vacunas, una media de 4.071 dosis al día. De ellas, 681.915 personas tienen una dosis y 656.390 la pauta vacunal completa.

En cuanto a las terceras dosis, que también han arrancado como medida para evitar la gravedad de la enfermedad en los grupos de riesgo, en Córdoba un total de 217.933 personas han recibido el refuerzo con Pfizer o Moderna.