El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Córdoba (COAC) arrancó en la tarde-noche en el Gran Teatro. El certamen quiso recordar al que fuera uno de sus mejores autores, al comparsista Miguel Amate, fallecido hace pocos días. Un ramo de rosas rojas estuvo presente en la fila uno del patio de butacas y el palco central estará decorado durante el concurso con una de las frases que ofreciera en su pregón: "Carnaval sois todos los que estáis aquí".

Cuatro chirigotas y tres comparsas se midieron en esta primera noche de coplas donde sobresalió algo más la primera modalidad, gracias a las agrupaciones de Cámaras y Barrera y con buena presencia de los Torralbo y de Chache. En comparsas, dejó muy buenas sensaciones Los pintamundos, con parte del grupo de la comparsa de Miguel Amate.

¡Esto es pa' ayer! (chirigota)

Tipo: un jefe muy particular (o muy común). Crónica: la chirigota de Rafa Cámaras y Roberto Rodríguez presentan un tipo al que sacarle mucho partido. Un jefe controlador, algo que desde la presentación ya dejan claro: "¡Que te veo, Martínez!" (espejo retrovisor incluido). El primero de los pasodobles fue, porque así lo debía el grupo, de presentación (el corte clásico de la música y las ganas que le ponen los componentes son unas de la grandes bazas a destacar). En el segundo, muy crítico, echan en cara al gobierno municipal que se preocupe por cambiarle el nombre "a plazas y calles" y no solucione que Córdoba esté a la cabeza en los datos de desempleo o que haya gente viviendo en la calle. El primero de los cuplés se lo dedican a un moderno robot de limpieza, con estribillo al tipo y repetido (por qué será) al instante por el público: "Mi jefe es un cabrón". En el segundo comentan el supuesto tongo en el sorteo del Gordo, algo que dicen se ha repetido en el concurso, por eso de que les haya tocado abrir el certamen. Desarrollan la idea y el tipo en un popurrí con buenos golpes, como cuando se dirigen a sus empleados y les dice que sabe que "han fotocopiado los DNI de toda tu familia" en la impresora de la empresa.

Los pintamundos (comparsa)

Tipo: un pintor trotamundos que se queda en Córdoba para dibujarla. Crónica: una de las comparsas más esperadas de la noche, algo que se notó en los numerosos aplausos que recibió el grupo, con letra de Pilar López y Adrián Fernández. Un buen primer pasodoble dedicado a Córdoba, ciudad que tiene sus claroscuros, pero que al fin y al cabo es su ciudad. En el segundo cuentan una historia de amor donde un marido acaba con la vida de su mujer por piedad, ya que ésta estaba enferma (o al menos esa parece ser la historia). El grupo defiende con creces una bonita música de pasodoble. En los cuplés, el caganer reclama la independencia y la lía en el Belén, bonito estribillo al tipo. En el segundo vuelve a salir el supuesto tongo del Sorteo del Gordo, pero para contar que alguien ha metido algo en otro bombo y el niño que esperaban les "sale negro". En el popurrí hacen un recorrido por diferentes puntos del mundo hasta que llegan a la "tierra prometida". Aquí homenajean a Miguel Amate, con una imagen proyectada en el forillo de la fuente de la Piedra Escrita. Cabe recordar que algunos de los miembros de este grupo pertenecían a la comparsa del autor recientemente fallecido. Buen final de popurrí que levantó al público.

Pa' ti es la vida primo (chirigota)

Tipo: músicos que tocan en el metro. Crónica: Con sus letras recuerdan la alegría del año pasado (fueron semifinalistas con Empezamos de 0) y dan las gracias al público por el cariño mostrado. En el segundo de los pasodobles piden perdón "en nombre de los hombres" por aquellos "miserables" que hacen daño a las mujeres. En los cuplés, la chirigota Los del zulo recuerda todo lo que le costó a Pedro Sánchez formar gobierno y en el segundo habla de La isla de las tentaciones, incluido el ya famoso grito de "¡Estefanía!". Durante el popurrí cuentan todas las argucias que tiene que hacer un músico callejero para poder sobrevivir y relatan la anécdotas de alguien que vive en el lugar tan pintoresco como el metro.

El alcalde (comparsa)

Tipo: alcaldes cercanos a su pueblo. Crónica: alcaldes con muchos toques comparsistas. Quieren ser cercanos a su gente y a su pueblo. La comparsa de Granada viene a Córdoba con voces potentes y un primer pasodoble muy reivindicativo en el que les dicen a "los racistas" que deben estar fuera de "nuestra España". En el segundo cuentan la historia de una familia que se reúne en el entierro de la matriarca y relatan la pena de que ella no pudiera verlo "cuando vivía". La exhumación de "la momia Francisco Franco" sale en el primer cuplé y en el segundo hablan de lo "pequeña" que tiene "la cola" su hermano, sin opción a más lecturas. En el estribillo piden que por favor no le hagan una moción de censura. En el popurrí desarrollan esa idea de la cercanía que tiene que tener un alcalde con su gente y en la fuerza de los carnavales para la reivindicación.

Bonito, no se te ve (chirigota)

Tipo: personajes de la Bella y la bestia. Crónica: la chirigota del Barrera era una de las más esperadas de la noche tras conseguir el tercer premio en el concurso del año pasado con Los del S'cándalo. En la presentación dejan claras las credenciales reinventando la famosa historia de la Bella y la bestia a un modo muy chirigotero. En el primero de los pasodobles presentan su llamativo tipo, incidiendo en la idea del reloj "retrasado" que saca el pito cuando no debe o el candelabro "fumado". Bonita música para un pasodoble con partes que recuerdan a las tradicionales canciones de la factoría Disney, pero sin perder un marcado tres por cuatro. En el segundo relatan la historia de un niño que no quiere ir al colegio por el acoso que sufre por ser hijo de una pareja gay, pero que termina recordando que puede ser "el más feliz del mundo". Conseguidísimas están las voces que imitan a esos personajes Disney entre pieza y pieza. Siguen explotando el tipo en el primer cuplé y en el segundo hablan de los juegos que traen los Reyes Magos con remate para Echenique, que sale en la portada del Mario Cars. Una Bella poco leída y una Bestia menos leído todavía pero con muchas tierras extienden el popurrí arrancando las carcajadas de un público entregado y dado a los efectismos.

La despedida (comparsa)

Tipo: recreación alegórica de la despedida del carnaval/enterradores. Crónica: esta comparsa de Peñarroya-Pueblonuevo trae un tipo comparsista (cuanto menos) que representa, o al menos así se entiende de su presentación, el adiós al carnaval (forillo de cementerio incluido). Primer pasodoble a sus padres, pidiendo que "no me falten nunca jamás", cantado con intensidad y con más de un octavilla subiendo por arriba. En el segundo, piden que se cambie la ley para que los hombres comprendan que "una mujer es sagrada" y lamentan que el 25 de noviembre sea una fecha "tan señalada". En el primer cuplé se definen como enterradores (aquí está el tipo) y también desenterradores, porque fueron quienes sacaron a Franco del Valle de los Caídos, en el segundo hablan de la moda de las operaciones de estética, aunque rematan diciendo que no vale arreglo que valga, los niños "te van a salir feos". En el popurrí critican a quienes se quieren cargar la fiesta con las redes sociales, aunque desechan lo malo y se quedan con lo bueno que le ha dado el carnaval. También aparece una caja de madera que se abre y sale una muñeca bailando que sirve para hacer un paseo por lo bueno de la infancia.

Pa pegos... la Justa (chirigota)

Tipo: una justa medieval. Crónica: la chirigota del Chache lleva a las tablas del Gran Teatro una justa medieval, caballos incluidos y la hija del rey, por supuesto, por quien tendrán que pelear. En la presentación incluyen un bonito recuerdo a Miguel Amate y desgranan a sus personajes, a destacar también su cuidada puesta en escena (muy chirigotera). En el primero de los pasodobles recuerdan a su padre y el segundo se lo dedican a Juan Carlos Aragón, autor del Carnaval de Cádiz que murió el año pasado. El primer cuplé va para las dietas que se hacen después de Navidad, con remate picante, en el estribillo, quien gane la justa descubrirá que la princesa, en realidad, "es Antonio". Durante todo el popurrí siguen desarrollando una buena idea a la que podrán sacarle más jugo en siguiente pases, con el permiso del jurado.