El presupuesto del Ayuntamiento sube un 5,5% y supera los 300 millones de euros

"A partir de hoy se inicia una etapa de diálogo, esperamos que Psoe y Vox, que han demandado intercambio de opiniones, se sumen al presupuesto". Es lo que ha señalado el alcalde, José María Bellido, en la presentación del avance de las cuentas municipales de 2020 -las primeras del equipo de gobierno del PP y Ciudadanos en Capitulares-, que suben un 5,53% respecto a las actuales y que se cifran en más de 300 millones de euros. Pero, claro, para que se aprueben necesitan contar con el apoyo de algún partido de la oposición: Vox, PSOE, Podemos o IU.

Bellido ha señalado que el documento es, por el momento, "una propuesta y estamos abiertos al diálogo", al tiempo que ha subrayado que en Capitulares "hay proyecto, hay equipo, un gobierno muy sólido y unido", ante las críticas de los grupos municipales de la oposición.

Conscientes de que ambos partidos no tienen mayoría en el Pleno y que dependen de un tercer apoyo, el alcalde ha señalado que antes de que sean Vox o PSOE quienes les apoyen que esa decisión "no es cuestión de preferencia ideológica", ya que "lo que me interesa son los proyectos de ciudad". No obstante, también ha advertido de que las negociaciones "no pueden ser un diálogo de sordos", al tiempo que ha reconocido que, en el caso de las ordenanzas fiscales "nos unía más con Vox". Sin embargo, en el caso del presupuesto "el abanico es mucho más amplio" "y nos nos sentiríamos con cualquiera".

En esta misma línea, ha reconocido que "ninguno de los planteamientos iniciales de Vox y PSOE nos parece alejados". Así, ha señalado que "si de verdad hay interés, podremos llegar a un acuerdo".

Las cuentas, al detalle

Pero, ¿cuáles son las cuentas presentadas? Pues, según Bellido, "de un equipo, de un gobierno y que no están hechos por el peso de cada grupo, sino por las necesidades y de un proyecto de ciudad".

Así las cosas, las cuentas municipales superan los 300 millones de euros, suben un 5,53% respecto a 2019. También suben las inversiones. En concreto, un 47% y pasan de 19 millones de euros a más de 27,9 millones. Este incremento es posible por el ahorro en el pago de la deuda pública, cifrado en ocho millones de euros. El total consolidado, por su parte, es de 406 millones de euros y sube un 7% respecto a 2019, que se cifró en 379,2 millones.

Una de las grandes partidas es la reservada al futuro Centro de Convenciones, que se lleva 14 millones de euros, y la prevista para la climatización de centros educativos.

En detalles, las cuentas recogen 100.000 euros para el Plan Estratégico de Córdoba; será tras las vacaciones navideñas cuando comenzarán los trabajos. Además, se incluyen un millón de euros para la transformación digital de la ciudad en inversiones, el convenio del Metrotrén con Renfe para bajar el precio del billete, partidas para espectáculos de luz y sonido de la Navidad del año que viene, también para financiar la oferta pública de empleo y la valoración de puestos de trabajo y "financiar las necesidades de personal", ha destacado.

El presupuesto también incluye 100.000 euros para el aparcamiento Puerta de Córdoba en la avenida del Flamenco -fue una promesa electoral del PP-, financiación para la construcción de 308 viviendas de protección oficial con Vimcorsa, 1,5 millones de euros para actuaciones de remodelación de la avenida de Trassierra y la Ronda del Marrubial -en este caso, para las expropiaciones-, además de 800.000 euros para la reforma del recinto del Arenal. En este caso, esta inversión se llevará a cabo durante "varios años", según ha señalado Bellido.

El plan director de seguridad (Policía local, bomberos y protección civil), por su parte, se lleva 1,7 millones de euros, mientras que para Aucorsa se ha previsto un millón de euros para la renovación de la flota de autobuses. Esta partida, según ha apuntado el alcalde, "se puede incrementar a lo largo del año".

A todas estas partidas se suman 800.000 euros para actuaciones en el Casco Histórico, otros 233.000 euros en inversiones para la Concejalía de Inclusión, además de 200.000 euros para la culminación de la antigua escuela de magisterio de la Normal, 400.000 euros para la transformación del antiguo mercado municipal del Alcázar Viejo y 600.000 euros para rehabilitación ascensores y la misma cuantía para ayudas a la rehabilitación de vivienda que "se eliminaron" en el anterior mandato.

Las cuentas contemplan 1,2 millones de euros para el parque de Levante

En el lado de la sostenibilidad ambiental, Bellido ha destacado la partida de 1,2 millones de euros reservada para el parque de Levante y otra de 500.000 euros para el parque del Canal. Las cuentas de 2020 también recogen un millón de euros para la remodelación completa de la Ciudad de los niños.

Para Bellido, "es una propuesta ambiciosa que marca un nuevo rumbo en la ciudad"

A la presentación también ha acudido la primera teniente de alcalde, Isabel Albás, quien también ha considerado que este presupuesto "recoge las necesidades de los cordobeses" y, además, son unas cuentas "sociales, expansivas e inversoras".

Del área de Infraestructuras, ha avanzado que se contempla "un plan de obras, donde toda Córdoba va a salir beneficiada", además de la mejora y reforma del circuito del Tablero y obras en el Campo de la Verdad. En Sadeco, ha continuado, se prevén dos millones de euros en inversiones, mientras que el plan de limpieza "se va a ampliar en los polígonos y a la periferia".

En el caso de Cecosam, Ambas ha hecho referencia a los 400.000 euros consignados para inversiones en los cementerios de San Rafael y La Salud. Por otra parte, se prevén 166.000 euros para la rehabilitación de los mercados municipales de la Corredera, del Marrubial y del sector Sur.

El plan de subvenciones a entidades sociales, por su parte, contempla un aumento de 260000 euros. Al respecto, Albás ha recordado que en el anterior mandato municipal "muchas asociaciones se quedaron fuera porque no había crédito necesario", al tiempo que indicado que habrá un aumento en 800.000 euros en ayudas para alquileres sociales.

La amortización de la deuda

El delegado de Hacienda, Salvador Fuentes, por su parte, ha anotado que el presupuesto "es la expresión contable de un plan para la ciudad y una apuesta decidida por los servicios públicos, con lo que se espanta el fantasma de la privatización". "Nadie nos va a quitar la bandera social", ha subrayado.

En su intervención, Fuentes ha recordado que se han amortizado ya 32 millones de euros de la deuda, al tiempo que ha señalado que las transferencias corrientes aumentan casi 10 puntos y las de capital un 55%. "Eso significa que las inversiones se hacen a través de empresas públicas", ha añadido.