La Policía Local de Córdoba interpone casi 5.000 denuncias en 2020 por saltarse las normas del coronavirus

La Policía Local de Córdoba interpuso durante 2020 casi 5.000 denuncias por incumplir las restricciones sanitarias marcadas para frenar la pandemia del coronavirus. El delegado de Seguridad en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha hecho balance de la actividad sancionadora de la Policía Local durante el año pasado, centrándose en esa normativa anticovid y sin incluir las denuncias de tráfico o las relativas a la actividad ordinaria de los agentes.

En 2020, los agentes interpusieron 4.788 denuncias que tuvieron que ver con las normas sanitarias. La gran mayoría, 2.084, fueron multas para personas que no llevaban la mascarilla o la llevaban mal puesta (que también es un motivo sancionable).

El siguiente grupo más numeroso se correspondió con las multas por la realización de botellones (ya prohibidos antes del coronavirus) que acumularon hasta 1.291 infracciones.

En cuanto al resto, Torrico ha detallado que los agentes pusieron 369 denuncias por no cumplir el toque de queda, 168 fueron a establecimientos de hostelería por no respetar la distancia de seguridad entre mesas o pasarse los horarios, 132 tuvieron que ver con alteraciones del orden público y 117 por aglomeraciones no autorizadas.

Además, se registraron también 91 denuncias por fumar sin mantener la distancia, 58 por no respetar el confinamiento perimetral y siete por reuniones con más aforo del permitido.

El edil de Seguridad ha explicado que se observó un aumento de la actividad sancionadora a partir del tercer trimestre, cuando la mascarilla pasó a ser un elemento obligatorio. Por trimestres, en el primero se pusieron 138 denuncias, en el segundo 208, en el tercero 2.005 y en el cuarto 2.437.

Y por distritos, la mayoría de sanciones se registraron en el Centro (1.381) seguido del Distrito Sur (1.081). En el Distrito Norte fueron 1.011, en Poniente 844 y en Levante 471.

El también delegado de Presidencia ha recordado que estas multas las interpone la Policía Local, pero quien aplica la sanción es la Junta de Andalucía, a través de las delegaciones del Gobierno y de Salud y Familias, que aplican las restricciones oportunas para frenar el avance de la pandemia.

El balance de denuncias, ha añadido Torrico, es "importante" y evidencia el trabajo de la Policía Local. Aún así, ha reconocido que la mayoría de los cordobeses se han comportado con responsabilidad, mientras que a quien no cumple "hay que proceder a aplicar el régimen sancionador".