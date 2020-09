La Plataforma de Ampas se manifiesta en Córdoba por una vuelta segura a las aulas

La Plataforma de Ampas Cordobesas Niñ@s del Sur ha movilizado a un centenar de coches en una caravana rodada que ha recorrido las calles de la ciudad para exigir una vuelta segura a las aulas. Según ha explicado a el Día Antonio Moreno, integrante de la plataforma, la demanda de participación era mucho mayor, pero el permiso para esta marcha solo alcanzaba al centenar de participantes.

Desde Moriles, Nueva Carteya o Almodóvar del Río se han desplazado vehículos para participar en una marcha que ha concluido frente a la Delegación de Educación de la Junta en Córdoba, donde la aglomeración de protestantes ha sido todavía mayor.

Con este acto, la Plataforma ha querido mostrar su reclamo por una vuelta segura a las aulas. "Queremos que nuestros hijos e hijas reciban la educación presencial y segura que merecen, porque es un derecho", reza el manifiesto producido para la ocasión. "Queremos una educación digna y de calidad, queremos que la inversión necesaria para hacer esto posible llegue ya. Porque vais tarde, muy tarde. Y que llegue para la pública porque es la única que garantiza la igualdad de oportunidades", han reclamado.

Desde Niñ@s del Sur han denunciado que las medidas de seguridad e higiénico-sanitarias propuestas por la Administración "no son ni adecuadas ni suficientes". En este sentido, han insistido en las únicas soluciones pasan por una bajada de las ratios de alumnos por aula, un refuerzo "real" de docentes y acabar con la supresión "incesante" de unidades.

Esta situación, han insistido, es la que ha generado la convocatoria de esta manifestación en la que han advertido que "sin seguridad no volvemos". "Nuestros hijos no irán al cole si el personal sanitario no es presencial porque una línea de teléfono no nos da seguridad" ha advertido la Plataforma, que también ha dicho que no llevarán a sus hijos al colegios si "las ratios por aula no son las mismas que se exigen en cualquier otro ámbito, en una reunión en la calle o en un espacio cerrado. ¿Velatorios de no más de 12 y aulas de hasta 35?".

La organización ha asegurado además que la Administración es la responsable de que "nuestros hijos no estén recibiendo la educación pública de calidad que merecen" y de "forzarnos a llevar a nuestros hijos al cole hasta que esto se cumpla, de cercenar su derecho a una educación digna, presencial y segura".

Es por ello que la Plataforma de Ampas Cordobesas ha anunciado que tomará las medidas legales necesarias para "garantizar los derechos de nuestros hijos e hijas. Vamos a velar por su educación, pero sobre todo por su salud".

El regreso a las aulas de la educación obligatoria se producirá el próximo jueves 10 de septiembre, con el inicio del curso en Educación Primaria. A pesar de quedar apenas cinco días para este regreso, la Plataforma ha afirmado que la sensación para las familias es "que sigue reinando la improvisación y, después de seis meses, las prisas".

Niñ@s del Sur entiende que el "goteo" de nuevas instrucciones, normativas, decálogos, órdenes y guías es "incesante" y que, además, "imposibilita, por parte de los centros, una planificación adecuada de esta vuelta que se ha gestionado desde los despachos sin contar con agentes sociales, sindicatos, docentes o familias".

Estas protestas que se han escenificado en Córdoba también se han repetido en otras provincias andaluzas. En Sevilla se ha producido una concentración organizada por Escuelas de Calor y Marea Verde y en Huelva la Plataforma Educación sin Recortes-Marea Verde Huelva también ha repetido las acciones.