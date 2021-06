La plantilla de Aucorsa protesta para pedir el desbloqueo de la negociación colectiva

La plantilla de Aucorsa se ha manifestado a las puertas del Ayuntamiento para pedir "el desbloqueo de la negociación colectiva y el cumplimiento del convenio colectivo, que caducó el 31 de diciembre de 2019, pero que sigue todavía vigente", tal y como ha destacado el presidente del comité de empresa de la sociedad pública, Custodio Sánchez. El presidente presidente del comité de empresa ha insistido en que "llevamos ya más de año y medio desde que se constituyó la mesa negociadora del convenio colectivo y nada hemos avanzado; hay una falta de diálogo tremenda por parte de Ana Tamayo como gerente de la empresa y no sabemos cuáles son sus pretensiones", ha apuntado.

Sánchez ha indicado que la mesa ha tenido tan solo dos reuniones en lo que va de año "y la voluntad es nula", para añadir que "con este comportamiento de la gerente" se han visto obligados "a llamar a la puerta del presidente de la entidad", Miguel Ángel Torrico. "Le solicitamos una reunión en marzo, no nos contestó, volvimos a insistir en abril y nos declinó a finales de ese mes a que la reunión la tuviéramos con la gerente, lo que supone un desprecio hacia la plantilla, ya que la función del político es intentar dialogar y buscar los resortes que haya para desbloquear la situación", ha insistido. "Ya no nos queda más remedio que solicitar una reunión al alcalde a ver si por lo menos él nos atiende y nos escucha, porque la situación no se puede demorar más", ha añadido.

Sánchez ha insistido en que Aucorsa es la única empresa municipal en la que sus empleados están trabajando 37 horas y media a la semana cuando tienen contemplado en el convenio desde 2010 "algo aproximado a las 35 horas. Tenemos firmado y negociado las 1.598 horas; se lo hemos expuesto a la gerente y se niega, cuando viene en el convenio". El presidente del comité de empresa apunta que cuando se lo plantean a Tamayo les remite a los juzgados, "y a los juzgados no vamos a ir, no vamos a esperar a una sentencia que se dicte dentro de unos años", ha puntualizado.

Otros asunto que reivindican los trabajadores de Aucorsa es el incremento salarial del 0,9%, contemplado en los Presupuestos Generales del Estado. "Está mercadeando y dice que no nos aplica el 0,9, que nos aplica el 0,8", ha denunciado. Sánchez ha insistido en que no entienden la postura de la empresa "cuando realmente el gasto de personal tanto el año pasado como previsiblemente sea el de este año sea inferior; al no haber Feria se ahorraron más de 400.000 euros, pero es que encima la plantilla tiene más de una veintena de trabajadores menos que hace año y medio, lo que supone menos gasto de personal", ha indicado. Para añadir que Tamayo intenta ahorra en gasto de personal "cuando en año y medio ha creado dos nuevas plazas de técnico y una jefatura de negociado; o sea, que para técnicos sí hay dinero y para la plantilla no". "No nos ha quedado más remedio que salir a la calle a presionar y haremos todas las movilizaciones que hagan falta", ha añadido.

El presidente del comité de empresa ha aprovechado para hacer un llamamiento a la empresa para que en septiembre, "cuando empiecen los colegios y esta situación de pandemia haya ido a menos, con lo que el número de usuarios de Aucorsa se va a incrementar", el cien por cien de la flota preste servicio "porque lo que no podemos es llevar de forma masificada los autobuses". Sánchez ha insistido además en que tras la jubilación de los más de 20 trabajadores de Aucorsa en el último año y medio "hay que reforzar la plantilla; hay una bolsa de trabajo en la que todavía quedan 17 trabajadores y pedimos que empiecen a llamarlos y que para septiembre los vayan llamando". El presidente del comité de empresa ha destacado asimismo que "hay que renovar la flota, ya que no se ha renovado ningún autobús en lo que llevamos de mandato municipal y ya hay autobuses hasta con 19 años".