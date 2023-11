Más de 30.000 personas se concentran en Las Tendillas para mostrar su rechazo a la amnistía en Córdoba

Más de 30.000 de personas, según fuentes del PP, -unas 20.000 según la Policía Local y unas 15.000 según la Policía Nacional- se han concentrado en la mediodía de este domingo 12 de noviembre en la plaza de Las Tendillas en Córdoba para mostrar su rechazo a la ley de amnistía. Familias enteras con hijos, personas mayores, jóvenes y gran parte de ellos portando banderas de España, algunos incluso a modo de capa.

Lo que es realmente cierto es que la protesta ha sido multitudinaria y las calles adyacentes a Las Tendillas, como Cruz Conde o Gondomar, también ha reunido a miles de personas

El perfil de los asistentes ha sido muy variado en cuanto a la edad de los participantes con un único propósito: decir no a la ley de la amnistía. Las proclamas más coreadas han sido las de Viva España, España no se rinde, aunque también se ha escuchado Puigdemont a prisión.

Aunque la protesta estaba convocada para las 12:00, una hora antes ya había un elevado número de personas en la céntrica plaza cordobesa a la espera de que diera comienzo. Una espera que para muchos se ha hecho más llevadera puesto que el PP ha puesto música con temas tan pegadizos como Nochentera, Escándalo y, como no, el clásico Que Viva España de Manolo Escobar.

Una protesta a la que tampoco han faltado los máximos responsables del PP en Córdoba. El presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, o los consejeros de Justicia, José Antonio Nieto, y el de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos, además del alcalde de Córdoba, José María Bellido, o el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, junto a regidores de numerosos pueblos de la provincia, como el de Cabra, Fernando Priego, el de Lucena, Aurelio Fernández, o del de Puente Genil, Sergio Velasco.

🇪🇸 Esto es la plaza de Las Tendillas de #CordobaEsp que hoy se ha llenado con miles de personas para decir muy claro #NoALaAmnistia y Sí a la igualdad de todos los españoles #Españanoserinde pic.twitter.com/LkbggMuz5L — José Maria Bellido (@jmbellidoroche) November 12, 2023

Tampoco ha faltado el máximo responsable del PP cordobés, Adolfo Molina, que ha sido el encargado de dar lectura al manifiesto que se ha leído este mediodía en las 52 capitales de provincia de España.

Durante su lectura ha sido interrumpido en varias ocasiones en las que el público ha aplaudido y ha coreado No a la amnistía.

Por la igualdad de todos los españoles

El manifiesto leído por Molina comienza asegurando que este domingo "España es un clamor por laigualdad, la dignidad, la justicia, la convivencia y la diversidad. En cada rincón de nuestro territorio decimos: No al privilegio. No a la impunidad. No a la amnistía. Somos una nación con siglos de historia que nunca se ha callado ni se va a callar ante la desigualdad y que siempre ha sabido sobreponerse a las dificultades. Lo hicimos también cuando el separatismo catalán dio un golpe a la Constitución y la convivencia y lo volveremos a hacer ahora que lo vuelve a intentar liderado por aquel que debería ser el primero en impedirlo".

También recuerda que hace 45 años "los españoles aprobamos masivamente una Constitución con la que construimos una democracia de ciudadanos libres e iguales, asentada sobre la unidad y la pluralidad, con unos poderes públicos sometidos a la ley y el Estado de derecho. Nos convertimos en un ejemplo entodo el mundo. Y lo volveremos a ser con esta reacción firme y serena del pueblo español al ataque que sufre nuestra Carta Magna, la división de poderes y las bases mismas de nuestra democracia".

En esta ocasión, continua, "la amenaza se redobla porque es el presidente del Gobierno el que, tras perder las elecciones y con la única intención de perpetuarse en el poder, se ha puesto al frente del movimientoindependentista que busca derrotar al Estado, buscando romper la igualdad entre los españoles, amordazando a jueces y fiscales y humillando a nuestro país". "Están vendiendo la libertad y la igualdad de los españoles y lo hacen como suelen hacerlo los delincuentes: a escondidas, ocultándose, engañando. La gobernabilidad de nuestro país se ha decidido fuera de nuestro país".

También expone que "se han ido fuera de España en su intento de destruir la democracia española. No dan la cara. Nosotros sí. No nos escondemos. No nos ponemos de rodillas ante los que odian la democracia. Tampoco nos vamos lejos, sino que salimos a las calles y plazas de nuestra nación, orgullosos de nuestra democracia, orgullosos de nuestros jueces, de nuestros policías, de nuestros ciudadanos, de nuestra Constitución. Orgullosos de España".

El manifiesto también lanza varias preguntas: "¿Queremos vivir en esa España rota y desigual que hanpactado lejos de España? ¿Queremos una nación así para nuestros hijos? No. Queremos que la libertad, la igualdad y la convivencia sigan marcando nuestro horizonte. Vamos a dar la batalla contra la impunidad. Lo haremos en las instituciones, en los parlamentos, en los tribunales de justicia, en la Unión Europea y, sí, también en las calles. De forma pacífica, cívica y legítima. Como estamos haciendo hoy".

"Quieren nuestro silencio, pero van a tener una respuesta serena y firme. Tenemos la convicción de que lademocracia española prevalecerá. Algún día la historia contará que España se puso en pie, con serenidad y firmeza, para decir basta y para defender la igualdad entre los españoles. ¡España no se rinde!", concluye.

La concentración ha terminado con los himnos de Andalucía y de España y un sonoro Viva España de todos los asistentes. Tras ellas, ha dado comienzo una manifestación pacífica, convocada por Vox Córdoba, hasta la sede del PSOE cordobés en la avenida del Aeropuerto.