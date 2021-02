Pedro López se conoce el Real Círculo de la Amistad "al dedillo". Antes de ocupar el cargo de presidente de esta institución histórica asumió la vicepresidencia durante ocho años y maneja las cuentas desde un cargo que define como "ejecutivo" y para el que estaba preparado tras años en Cajasur.

La Junta de Andalucía ha anunciado esta semana sus distinciones con motivo del 28 de febrero y entre los galardonados, el Círculo, que se ha llevado la Medalla de las Ciencias Sociales y la Letras.

López reconoce que persiste esa visión de que el Círculo es "elitista", pero aboga por una apertura a la sociedad porque entiende que este histórico edificio tiene mucho que aportar a los cordobeses.

- Empecemos por el final, ¿qué significa para el Círculo el reconocimiento de la Junta de Andalucía?

- Es un inmenso honor. Es un reconocimiento a la trayectoria de esta casa, que tiene casi 170 años de historia. Aquí se han celebrado y se celebrarán una cantidad de innumerables actos: conciertos, conferencias, presentaciones de libros, exposiciones, teatros, congresos… Apoyamos mucho a todas las asociaciones. El Círculo es hoy, más que nunca, la casa de sus socios, pero también la de todos los cordobeses. Está abierto a la sociedad y a sus instituciones. Llevamos con una apertura a la ciudad de Córdoba de bastantes años, ha sido el modelo por el que ha apostado. Aquí todo tiene cabida, partidos, asociaciones, fundaciones…

- Dice que el Círculo lleva varios años abriéndose a la sociedad, ¿cree que se tenía la sensación de que era una institución poco accesible?

- No es que se tuviese la sensación, es que era así. Esto era un casino para la burguesía y era así en toda España, incluso todavía queda alguno en el que no pueden entrar las mujeres. Por ejemplo, José Cruz Conde era alcalde y era presidente del Círculo y Francisco Santolalla, presidente de la Diputación y de aquí.

- ¿Cuándo empieza esa apertura a la sociedad?

- Se inicia fuertemente con la entrada de Federico Roca, hace 12 años. Ahí ya se cambiaron los estatutos para que la mujer fuera socia de igual manera que lo podía ser un hombre. Las mujeres no eran socias, sino que estaban como segundo titular, y por lo tanto tampoco podían ser directivas, ni presidentas. Ahora, curiosamente, cuando se hacen nuevos socios las mujeres son las primeras. Por otro lado, ayer [el miércoles pasado] me llamó el alcalde para darme la enhorabuena por el reconocimiento, pero políticos de izquierdas también me han llamado, entre ellos Isabel Ambrosio.

"Antes las mujeres no eran socios, sino que estaban como segundo titular"

- ¿Hace referencia a eso porque es extraño que llame al Círculo un político de izquierdas? ¿Cree que se percibe como una entidad conservadora?

- Por nuestra parte no. Por mi parte, como presidente, no. Puede ser por parte de ellos, que no se consideren de esta casa. Todavía los hay que piensan "¿cómo voy a ser yo socio de Círculo?" o "eso son nada más que señoritos". Y no es así. Yo soy un trabajador que ha estado muchos años como director de un banco sudando la camiseta. Esa sensación de que esto es una casa muy elitista sí existe. Por otro lado, somos la primera Medalla de Oro de Córdoba, que nos la concedió el Ayuntamiento en 1964. La Casa Real nos dio el título de Real. En 2017 fuimos declarados Bien de Interés Cultural (BIC) por la tipología de monumento. Y ahora la medalla de Andalucía. A Córdoba ahora mismo este nombramiento le viene muy bien. Estos momentos, en los que Córdoba está destacando porque nos han concedido la base logística del Ejército de Tierra, van a tomar una dimensión financiera, política y social importante. Que el Círculo sea la primera institución en Andalucía que se le haya concedido una Medalla de Andalucía por la labor cultural y social que lleva a cabo es muy importante. Y además no podemos olvidar que esta casa es una joya. Obviamente esto no es un club de pesca, el Círculo es el Círculo. Los que dirigimos esto somos personas… no te digo relevantes, pero sí hay dos arquitectos, un notario, una jueza o el director de un banco, personas muy destacadas en el mundo profesional.

"Obviamente esto no es un club de pesca, el Círculo es el Círculo"

- ¿Se imagina a una mujer presidiendo el Círculo?

- Sí. Ya mismo. De momento, parece que quieren que siga yo. Pero ahora mismo no puedo decir si seguiré. De todas formas, quizá no sea momento de experimentos. Yo estuve ocho años de vicepresidente y cuatro de presidente, me conozco la casa a la perfección y sé por dónde flaquea, por dónde hay que gestionar. El tema económico, financiero, de bancos, de personal…

- ¿Afecta el coronavirus a una institución como el Círculo?

- Sí, muchísimo. Todo se frenó con la pandemia y tuvimos que recurrir al ERTE, nos quedamos con un retén de personal porque se necesitaba mantenimiento. Pero en verano se terminó ese ERTE y ahora mismo no hay ningún trabajador en esa situación. Por otro lado, no hemos tenido ningún caso de contagios importante. El tema económico lo hemos soportado y ha sido gracias a la respuesta que han dado los socios y el personal de la casa. No tengo más que palabras de agradecimiento. Además, apenas ha habido bajas, las que ha habido son las normales de todos los años y ha habido altas, se ha compensado. Por eso tengo que insistir en mi agradecimiento a los socios por haber estado ahí.

- Rondan los 2.500 socios, ¿ha sido éste un dato que siempre haya ido subiendo o ha tenido altibajos?

- Hubo más bajada de socios en la crisis de 2008, eso se notó mucho. A medida que fueron pasando esos años ya se fueron incorporando quienes se habían dado de baja. Hicimos una campaña de socios, bajamos la cuota inicial, que estaba en 5.000 euros y se puso en 500 euros. A partir de ahí fue in crescendo. Y hace tres años, aproximadamente, se volvió a subir la cuota a 1.000 euros, que es la cuota de entrada ahora mismo.

- En cuanto a los trabajadores, ¿cuántos hay ahora mismo?

- Hay 51 trabajadores fijos y los fines de semana se contratan extras para el servicio de restauración. Y ahora porque no hay bodas ni actos, sino se contrataría más.

- ¿La falta de eventos ha sido lo que más ha afectado a la economía del Círculo?

- Sí. Aquí hay dos pilares: la cuota de los socios y lo que entra por lo eventos que se celebran (bodas, bautizos, comuniones, congresos…). No ha entrado ese dinero, pero la casa, al no tener tanta afluencia de personas, tiene menos gastos. Todo se va compensando. Además, a pesar de que no hay ingresos por actos, sí hay restauración.

- ¿Qué valoración hace de todos estos años al frente de la institución? No sé si ha sentido el trabajo muy diferente a cuando estaba en la vicepresidencia.

- Es distinto, el presidente es el presidente, como el director de una empresa. Esto es una sociedad muy presidencialista, el cargo de presidente es ejecutivo. Vengo aquí a diario a trabajar. No es un presidente honorario, que vienen, firma… Yo estoy aquí porque además tengo una experiencia como director de un banco, durante muchos años. Y sí hay diferencia de ser vicepresidente a ser presidente. La vicepresidencia es más tranquila porque siempre está el presidente que es el que da la cara, el que representa a la institución, el que tiene que estar y el último que tiene la responsabilidad de que esto funcione. Ese cargo te lo echas encima y no es lo mismo que el relax de la vicepresidencia, antes estaba más tranquilo, por supuesto. Supone muchísima más responsabilidad porque esto no es un club, son más de 50 personas fijas, es una empresa que factura casi cinco millones de euros al año. Y es complejo porque tiene dos ramas muy distintas: la social y cultural y la restauración.

"El Círculo es una empresa con más de 50 personas fijas y que factura casi cinco millones de euros"

- Como hombre de banca y atendiendo a la situación actual económica que atraviesa la ciudad, ¿cree que la recuperación será rápida?

- Córdoba puede tener, desde este momento en el que nos han concedido la base logística del Ejército, un futuro espectacular. La clase política tiene que ser consciente de que todos tenemos que ir a una y apoyar a todos los sectores económicos, financieros, culturales y sociales. Córdoba tiene que despegar, no hay más remedio. Hay que tomar consciencia de que Córdoba tiene que cambiar y coger una trayectoria ascendente en todos los sectores y la clase política tiene que estar concienciada de que tenemos que ir todos trabajando en equipo, sin cortapisas, para luchar por Córdoba.

- ¿En qué punto está el tema de las instalaciones deportivas?

- Seguimos trabajando en el plan de innovación de la finca de Santa Clara, donde se aprobó levantar las instalaciones deportivas. Aún estamos esperando la licencia de urbanización, puede ser inminente. Tras eso vendrá el proyecto de la edificación.