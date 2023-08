El parque de Levante se vuelve a secar: denuncian el "deficiente" mantenimiento de los jardines de Córdoba

La Plataforma Ciudadana en Defensa del Arroyo Pedroches ha expresado que "nos sentimos indignados ante el deficiente mantenimiento" por parte de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Córdoba, de los árboles plantados en los terrenos de la primera fase del parque de Levante, en la barriada de Fátima, y que "tristemente se puede generalizar, al menos, a los parques del Flamenco y El Patriarca".

En la primera fase del parque de Levante se plantaron unos 1.000 árboles aproximadamente, de buen porte "pero en fecha inadecuada", ha asegurado la plataforma y achacan la situación a las exigencias del momento que se adjudica la obra de realización, la explicación que dieron a los vecinos los responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Según los cálculos de la plataforma, más del 40% de esos ejemplares se secaron, fundamentalmente, por una dotación de agua de riego insuficiente, a lo largo del verano del 2022. Posteriormente, en fechas más apropiadas para el trasplante del vivero al terreno, la empresa adjudicataria los repuso casi todos, no todos. "Aún siguen los cipreses secos plantados de la primera reforestación", indican. Según la GMU, la conservación y el mantenimiento de la primera fase ha pasado de Urbanismo a Parques y Jardines, en 2023, por tanto, la plataforma insiste en que "es la responsable última de hacer todo lo posible por mantener con vida los cientos de árboles plantados por segunda vez".

Sin embargo, y a pesar de lo ocurrido con la arboleda de la primera plantación, "de nuevo un porcentaje significativo de los árboles se están secando por falta de una dotación de riego adaptada a la especie y al momento crítico de su primer año de vida fuera del vivero".

Los servicios técnicos de Parques y Jardines "deberían de saber que los árboles de vivero o trasplantados de un lugar a otro (adultos), necesitan un apoyo de agua al menos durante los tres primeros años, especialmente durante los cuatro meses de rigurosa canícula de Córdoba", explican.

Para la Plataforma Ciudadana en Defensa del Arroyo Pedroches "la cuestión no es que no se esté regando (con un tractor y cuba de agua); la cuestión es que la periodicidad del riego está siendo claramente insuficiente". Además, "entendemos que los servicios técnicos de Parques y Jardines deberían de tener presente que no todas las especies requieren la misma cantidad ni periodicidad de riego. De hecho, hay especies arbóreas plantadas, como las pináceas, encinas y algarrobos, que están aguantando relativamente bien".

No obstante, con todo, hay especies arbóreas "que presentan claros síntomas de estrés hídrico, como los álamos y los almezos (ambas especies caducifolias), y otra especies, particularmente los fresnos (también caducifolia), que se han secado", han informado desde la organización. Son precisamente estas especies arbóreas las que necesitan una mayor apoyo hídrico, a diferencia de otras especies mejor adaptadas y menos exigentes.

"Nuestra impresión, comprobado sobre el terreno, es que todos los árboles, independientemente de los requerimientos de cada especie, de su punto de localización, y de su estado, reciben la misma cantidad de agua, y eso es un gravísimo error de planificación que puede suponer la pérdida de una parte considerable del dosel arbóreo incorporado a los terrenos que conforman el Parque de Levante", han advertido.

Para la organización, "no se puede argumentar el tema de la sequía ya que en mantener adecuadamente el Parque de la Asomadilla se requieren 1.500 metro cúbicos de agua diarios, según nos indicó el anterior concejal de Parque y Jardines del Ayuntamiento de Córdoba y que una cuba de riego tiene una capacidad de 2.5 metros cúbicos". Con todo ello, se han preguntado "¿Cómo se quiere que la ciudadanía valore esta modificación del parque de Levante si observa, espantada, que los árboles plantados son, en la práctica, casi abandonados a su suerte durante estos meses de verano? ¿Hasta cuando nos van a argumentar, de forma reiterada, que no tienen personal suficiente en dicha Área de Parques y Jardines?"

"Nos sentimos cansados de la falta, manifiesta, de efectividad de los responsables políticos del Ayuntamiento en esta área y sobre todo de su alcalde, José María Bellido, en asuntos relacionados con el Medio Ambiente", han concluido.