La primera fase del parque del Flamenco de Córdoba estará lista en noviembre

Las obras de la primera fase del parque del Flamenco de Córdoba se encuentran entre un 35% y un 40% de ejecución y el Ayuntamiento prevé que puedan quedar lo suficientemente avanzadas en el último cuatrimestre del año, mientras se ponen en marcha, en paralelo, las del parque de El Patriarca, Levante, La Arruzafilla y el Parque del Canal, que completan el cinturón verde de la capital cordobesa. Así lo ha avanzado el alcalde de Córdoba, José María Bellido, este martes, 9 de agosto en una visita a las obras.

"Se ha ejecutado entre el 35% y el 40% del parque, que ya tiene una configuración distinta a los primeros meses del año, cuando era un solar sin ningún uso en mitad de la ciudad" ha expresado Bellido, que ha recordado que la inversión de esta primera fase ronda los 267.000 euros.

El parque tiene una superficie total de 101.252 metros cuadrados y en esta primera actuación se han completado trabajos de urbanización, desbroce, limpieza y apertura de los principales senderos que estarán proyectados cuando el parque esté terminado. Hasta ahora, se ha construido ya el circuito de atletismo de 2.000 metros y el camino de 600 metros que conecta el norte y el sur del parque.

Sin embargo, por motivos climatológicos, se ha pospuesto la siembra del paseo de arbolado de 600 metros, un trabajo que prevé la siembra de 570 especies y que se retomará entre finales de septiembre y principios de octubre cuando las condiciones climatológicas sean mas favorables. Urbanismo proyecta también la hidrosiembra de una pradera que contempla una red de riego por goteo. En este sentido, Bellido espera que en el mes de noviembre pueda estar todo concluido.

Para Bellido, esta primera fase "es un paso importante en el anillo verde que queremos completar, que no deja de ser lo que venía recogido en el plan general de ciudad de los años 80, pero Córdoba ha ido creciendo, los barrios han crecido alrededor de esta parte de la ciudad y las zonas verdes no se han ido desarrollando", expresa. Para Bellido, el crecimiento de la ciudad se ha hecho bajo una fórmula que "solo apostaba por lo lucrativo" y no porque los vecinos tuvieran zonas de ocio, esparcimiento y calidad de vida.

Una vez terminada esa primera fase, comenzará la segunda fase con la instalación de mobiliario urbano e iluminación. Una segunda fase que va de la mano con el avance del Parque del Canal.

Incluso en el estado actual del parque, ha expresado Bellido, "ya se está usando por muchos vecinos a ultima hora de la tarde, como sitio para andar o hacer deportes, con lo cual imagínense cuando este terminada". ese modelo lo estamos cambiando en el este mandato, creciendo de forma verde y sostenible y haciendo que el anillo se vaya desarrollando y una parte importante es el parque del flamenco

El anillo verde de Córdoba

José María Bellido espera que esa red de parques, denominada anillo verde de Córdoba, que comprende el parque de Levante, el parque del Flamenco, La Arruzafilla, El Patriarca y el Parque del Canal pueda estar lista en este mandato, toda vez que en este último cuatrimestre del año se hará también la reposición de unos 200 árboles en el parque de Levante, donde ya se han puesto farolas solares y se ha construido un pasaje natural de acceso para conectar el barrio con el parque.

De "forma inminente", ha indicado el alcalde, se empezarán las obras del parque de El Patriarca, otra de las grandes inversiones de ese anillo verde, cuyo contrato está firmado ya y podría arrancar en los próximos meses, según el alcalde, aunque no ha ofrecido una fecha exacta.

Asimismo, antes de que finalice el año se completará también el proyecto de la obra del Parque del Canal, que constituye la continuación de este parque del Flamenco y abarca una superficie total de 105.236 metros cuadrados, ubicados entre el barrio de San Rafael de la Albaida al Oeste, la Ronda al Sur, al Norte la prolongación de la avenida de la Arruzafilla y al Este la calle Barón de Fuente Quintos.

Para el siguiente mandato, ha expresado el alcalde y "si los cordobeses vuelven a darnos su confianza, seguiremos desarrollando es anillo verde con las zonas en barrios en expansión, barrios que aún no están consolidado pero que no podemos permitir que pasen décadas sin las zonas verdes correspondientes". Con ello, Bellido ha indicado que Urbanismo ya tiene un plano para esas nuevas obras en Córdoba.

El Ayuntamiento busca que, cuando todas las actuaciones finalicen, Córdoba se convierta en una de las ciudades con más metros de zonas verdes por habitantes de España.