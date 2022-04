La pandemia refuerza la necesidad de “humanizar” más el urbanismo

El covid-19 ha cambiado el mundo. Dos años después las personas son más conscientes del valor de su entorno como espacio de seguridad, de salud y de confort. En ese contexto, el urbanismo se plantea como una herramienta que permitirá hábitats más equilibrados, donde el ciudadano es el centro y la sostenibilidad y salubridad resultan claves. En definitiva, la pandemia ha reforzado la necesidad de un urbanismo más humano, más centrado en las personas. Estas ideas son algunas de las conclusiones a las que se llegó en el Desayuno Coloquio El urbanismo dos años después del covid-19. Reinventando ciudades, que tuvo lugar, organizado por El Día y con la colaboración de Aedas Homes, en el Hotel Hospes Palacio del Bailío.

En el mismo, moderado por el director de El Día, Juan Ruz, participaron el director de Arquitectura de la promotora Aedas Homes, José María González Romojaro; el arquitecto del proyecto Eida, Joaquín Caro; el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Antonio Repullo; y el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Salvador Fuentes. El proyecto Eida es la primera promoción de Aedas Homes para la ciudad de Córdoba, un proyecto de 90 viviendas híbridas junto a la Estación del AVE, que supondrá una inversión superior a los 27 millones de euros y la creación de más de 200 empleos indirectos, tal y como refirió el director territorial de Aedas Homes en Andalucía, Diego Chacón, en una intervención previa al coloquio.

“El concepto de ciudad está cambiando; antes de la pandemia estábamos todos con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda de París, el foco estaba puesto en el cuidado del planeta, en el tema medioambiental, para ello estaban planteados los fondos Next Generation. Lo que se está planteando ahora es que la gente no se vaya a las afueras buscando la naturaleza y los espacios más grandes, los espacios comunitarios... actuar en la ciudad consolidada para conseguir que sea más accesible y confortable; se está planteando un cambio hacia una ciudad pensada para las personas”, defendió González Romojaro. Caro apoyó esa tesis insistiendo en la necesidad también que tiene el ciudadano de tener cerca los servicios “en una ciudad que no es una gran metrópoli, como es Córdoba, que se atraviesa en 15 minutos”.

“Nos hemos encontrado con una pandemia que nos ha hecho reflexionar, tenemos que recuperar espacios públicos y privados, tenemos que curar la ciudad, crear obra nueva, restaurar el patrimonio, el Casco”, puntualizó Fuentes. Mientras, Repullo apuntó que para que se produzca un cambio de ciudad, debe haber un cambio de mentalidad de la propia ciudad, que viene acompañado de un nuevo modelo político, que traiga consigo un modelo de gestión que le haga la vida más fácil a los ciudadanos, todo ello con una administración mucho más sencilla internamente y externamente. El delegado de la Junta defendió que ese cambio se ha producido en la región y en la ciudad con los actuales gobiernos de Andalucía y de Córdoba.

Durante el coloquio se puso de manifiesto, tal y como apuntó el director de Arquitectura de Aedas Homes, que la pandemia también ha traído consigo que el ciudadano busque viviendas con espacios más amplios, conectadas con la naturaleza, teniendo en cuenta la calidad del aire y “el tema acústico, que son fundamentales. La gente demanda asimismo movilidad sostenible”. Caro también apoyó esa tesis añadiendo que el ciudadano quiere recuperar los espacios libres dentro de su propia vivienda y demanda espacios comunes en su comunidad, cubiertas verdes y recuperar el espacio ocupado por la huella de la construcción. “La gente busca mejorar su calidad de vida”, indicó. Sin olvidar tampoco, como defendió González Romojaro, la necesidad de convertir a las ciudades en más inclusivas urbanísticamente.

Otro tema planteado en el coloquio fue el de si es mejor o no regenerar espacios urbanos o hacer nuevos barrios. El presidente de la GMU sostuvo que la ciudad perfecta “tiene que ser buena para un chiquillo de ocho años y para una persona de 80; cuando estamos construyendo ciudad para personas de 30”. Fuentes abogó por la conjugación del urbanismo nuevo con el viejo. “Tengo, por ejemplo, que ver de qué manera puedo recuperar el Casco Histórico y hacer que sean compatibles los residentes con su actividad turística; regularizar las parcelaciones: o rehabilitar los colegios, ya que tenemos colegios tercermundistas”, insistió.

En este punto, Repullo puso tres ejemplos de generación de espacios en la ciudad en los que han colaborado la Junta y el Ayuntamiento: la Ronda Norte, “que integra barrios”; el proyecto del Cinturón Verde, “con el que cualquier ciudadano podrá atravesar la Sierra de Córdoba”; y el Plan Vive, “regenerando un barrio que está envejecido, como es el de Santuario, para mejorar la vida de las personas mayores y que sea atractivo para que los jóvenes quieran vivir en él”. “Las actuaciones urbanísticas administrativas las tenemos que llevar a cabo desde el punto de vista integral y estratégico”, destacó.

Fuentes añadió que ahora el modelo Córdoba que se defiende desde el Ayuntamiento es el de los grandes consensos y el del acuerdo entre administraciones para los grandes proyectos. “Ahora es cuando Córdoba está en el centro de toda la logística de Andalucía y eso es gracias a que las administraciones se han puesto de acuerdo. Es un desafío muy importante para Córdoba la logística y, dentro de ella, la Base del Ejército que se va a construir”, refirió el presidente de la GMU.

También se habló durante el coloquio sobre urbanismo saludable. El director de Arquitectura de Aedas Homes apuntó que lo saludable está íntimamente unido a lo sostenible. “Cuando hablamos de sostenibilidad en urbanismo hablamos de sostenibilidad medioambiental, económica y social, prestando atención en el confort de la gente”, puntualizó. En este punto, el arquitecto del Proyecto Eida puso el ejemplo del Plan Parcial O-1, “que se llama Ciudad Jardín”. Caro planteó que se trata de un producto urbanístico prepandemia, pero que da solución a lo que buscan ahora los ciudadanos en pandemia. “La ratio superficie construida-superficie zona verde en esta Ciudad Jardín es muy alta. Ha sido sencillo que tenga grandes zonas verdes y comunitarias”, recalcó.

No faltó tampoco en el debate el tema del planeamiento urbanístico. Caro puso de manifiesto que Aedas Homes trabaja en muchos municipios de Málaga “y nos ayudaría que en algunos edificios de esa provincia las terrazas no computaran en edificabilidad, va en contra de lo sensato penalizarlas cuando las terrazas son en Andalucía un lugar, por su clima, en el que se vive buena parte del año”. En este punto, González Romojaro insistió en que Aedas Homes tiene principios de vivienda sostenible que aplica en todas sus promociones. “Tocamos diez protocolos de sostenibilidad en todas nuestras promociones”, relató.

Mientras, Repullo destacó el incremento de las posibilidades de actuación y desarrollo urbanístico que aporta ahora la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) a los ayuntamientos. “Va a posibilitar que Córdoba vaya a tener un desarrollo más rápido de lo que ha tenido hasta ahora”, sentenció. Fuentes, por su parte, se refirió al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Córdoba. “Nuestro PGOU es un milagro, la seguridad jurídica que tiene Córdoba es inmejorable, el PGOU ha sabido prever el desarrollo de la ciudad y no hace falta innovar más”, destacó, para añadir que “somos una ciudad que garantizamos seguridad jurídica y eso es inversión, empleo y calidad de vida”.

Respecto a las energías alternativas, González Romojaro explicó que en un edificio nuevo es fácil llegar al autoconsumo, mientras que “actuar en edificios donde vive gente es difícil, hace falta comunicar mucho”, alertando de que en un futuro aquellas casas que no cumplan energéticamente no se van a poder transmitir. Caro defendió la revegetación de la ciudad, “lo que puede ayudar en esa transición energética”. Fuentes puso de manifiesto las islas energéticas que, a modo de cooperativas, pueden contribuir, por ejemplo, a dotar de placas solares al Casco Histórico sin que se cuestione su declaración como Patrimonio. “Si queremos que vengan empresas a Córdoba necesitamos energía y el problema que tenemos en Córdoba, castigados por el Gobierno, es la falta de infraestructuras eléctricas”, defendió Repullo.

Por último, respecto a cómo podrían ser urbanísticamente las ciudades al final de la presente década, González Romojaro insistió en que “ojalá nos encontremos con ciudades autosuficientes energéticamente, sostenibles”. “Tenemos que ir a una ciudad mucho más humana”, incidió Fuentes.

El punto y final a la cita lo puso la primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, quien destacó que “al llegar al gobierno nos encontramos con una GMU con proyectos estancados que hemos desatascado y hemos conseguido que el sector empresarial nacional e internacional venga a invertir en nuestra ciudad”. Albás se refirió a Aedas Homes insistiendo en que “habéis venido a invertir a la mejor ciudad del mundo”.

Una locomotora para la ciudad

En su intervención previa al desayuno coloquio, el director territorial de Aedas Homes en Andalucía, Diego Chacón, defendió que la promotora aspira a ser “una locomotora para la ciudad en la construcción de viviendas”. Chacón destacó que el sector de la construcción e inmobiliario ha demostrado su fortaleza durante la pandemia y que las expectativas para 2022 “siguen siendo positivas a pesar de la guerra de Ucrania y de la inflacción”. El director territorial de Aedas Homes en Andalucía, que insistió en las grandes cifras arrojadas por Córdoba en los últimos años en transacciones y en construcción de vivienda nueva, defendió que la colaboración público-privada “resulta hoy fundamental para el sector”.

Chacón destacó asimismo que Córdoba ofrece un urbanismo equilibrado y que la construcción de la Base Logística del Ejército de Tierra “es una magnífica noticia. También se refirió a los retos del sector inmobiliario, que pasan, según puntualizó, por la industrialización, “a la que el sector se ha mantenido ajeno; no podemos seguir haciendo viviendas artesanales como hace cien años, la digitalización y los gobiernos corporativos”. Chacón apuntó que el urbanismo sostenible jugará un papel fundamental en la regeneración urbana. “Aedas Homes llega a Córdoba para promover vivienda de calidad para la sociedad cordobesa”, concluyó Chacón.