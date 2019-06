Un alumno del instituto Antonio Gala, la mejor nota de Selectividad de la UCO con un 13,805

El estudiante Carlos de la Torre, del instituto Antonio Gala, en la localidad de Palma del Río, es el que ha logrado la nota más elevada en Selectividad en Córdoba, con un 13,805 sobre un máximo de 14.

El joven aspira con esta más que elevada nota estudiar el grado de Ingeniería Biomédica en la Universidad Carlos III de Madrid el próximo curso porque este título une sus dos pasiones "la medicina y la física y la química". "No me lo creo, he mirado la nota con mis padre y me espera tener un punto menos", confiesa.

El resultado de esta nota llega después de que Carlos obtuviera una calificación media de diez en Bachillerato, mientras que en el examen un 9,938 y la calificación de acceso llegara al 9,975.

Dice que ahora concluye un año que ha sido "duro" y recuerda las dos semanas en las que se ha preparado la Selectividad, en las que la "organización ha sido muy esencial".

El 92% de los alumnos que se han presentado en Córdoba a las pruebas de acceso a la Universidad, es decir, la Selectividad, ha conseguido superarla.

Un 92% de aprobados

Por sexos, según ha informado la Universidad de Córdoba (UCO), han superado la prueba 1.919 mujeres, un 57,9%, y 1.394 hombres, un 42,1%. El plazo de solicitud de revisión de las calificaciones obtenidas comienza mañana y se prolongará el 24 y 25 de junio.

En relación con las calificaciones de las pruebas, 99 estudiantes han obtenido en los exámenes una nota entre 9 y 10; 356 estudiantes han logrado puntuaciones entre el 8 y el 9; en la horquilla comprendida entre el 7 y el 8 se encuentran 685, y entre 6 y 7, 805 alumnos. La nota media es de las asignaturas es de 6,2, una décima por encima del año anterior.

Entre los diez estudiantes con mejores notas en esta convocatoria, ocho de ellos pertenecen a centros públicos y dos a centros privados.