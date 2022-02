Y qué es la música sino la libertad

Cohabitamos en una sociedad cada vez más globalizada donde coexisten todo tipo de medios de difusión cultural. Sin dudas, es fácil sorprendernos tarareando una melodía determinada o seguir, a nuestra manera, un ritmo pegadizo frenéticamente simplón y con letras que mejor no comentar. Si me han leído con anterioridad en estas páginas, aceptarán mi expresión de que la música es un lenguaje universal y ello no les sorprenderá para nada.

Pero a raíz de todo lo acontecido en las últimas semanas con las enseñanzas artísticas sigo preguntándome: ¿Qué esta pasando con la música en las enseñanzas generales? ¿Por qué una asignatura tan integradora, intelectualmente relevante y motivadora para una sociedad civilizada va desapareciendo?

Posiblemente, debamos analizar en profundidad que ocurre. Replanteándonos esa comparación sempiterna y globalizada con las sociedades que nos circundan o aquellas que nos son cercanas por imposición mediática.

Malamente va el asunto si continuamos pensando que podemos equipararnos con sociedades que tienen otros conceptos de la enseñanza en general y que tienen socialmente asimilado que todo el mundo debe saber tocar un instrumento musical, en fin, que debe saber música y para ellos es una vía de comunicación social tanto nacional como internacional que es atrayente tanto para sus ciudadanos como para los visitantes, con lo cual también se activa el turismo cultural.

Obviamente, para saber música no es necesario asistir a un conservatorio. Para saber y disfrutar con la música hay que tener curiosidad intelectual por conocer un mundo apasionante y eso se puede aprender en casa y en la enseñanza general.

Adentrémonos pues en lo que hoy nos induce a escribir estas líneas. ¿Por qué es tan importante la música en las escuelas e institutos? Para nadie es un secreto que las artes en general, y para un servidor la música en especial, tienen un altísimo valor cultural y patrimonial. Un excelso y necesario valor en la formación integral de las personas y sobre todo es de una inestimable ayuda e influencia en el desarrollo cognitivo, social y personal del ser humano. La música es un componente humano de primer orden, y como tal, ha de estar en el sistema educativo.

Existe aquí en España la Confederación de Asociaciones de Educación Musical –Coaem–, asociación que con un trabajo arduo y reputado defiende con vehemencia y textualmente que se respete el derecho del alumnado, independientemente de su condición socioeconómica, a recibir una verdadera educación integral, incluyendo en ella la formación musical.

Entre los objetivos más claros y precisos de la Coaem está que la educación musical esté presente de forma continuada y suficiente en todos los cursos de la enseñanza obligatoria. Que se reformule la modalidad del Bachillerato de Artes, en cuanto a su organización –con una vía de Artes Escénicas, Música y Danza–, sus contenidos y su conexión con otros estudios simultáneos y posteriores. Algo tan necesario en estos tiempos convulsos y de incertidumbre para muchos alumnos y sus familias. Que socialmente se entienda y reconozca a la Música como una verdadera salida profesional, vinculando su presencia en las etapas obligatorias con las postobligatorias (Bachillerato, FP, Universidad) y con el mercado laboral en igualdad de oportunidades con las demás ramas del conocimiento. Es por ello que cada 28 de abril, la Coaem auspicia un evento que consideramos interesante visibilizar.

Musiqueando, que así se hace llamar el evento, es una convocatoria nacional de conciertos escolares en la calle dirigida a todos los docentes y alumnos de Música de centros escolares de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato del Estado español, y su objetivo es celebrar un día de fiesta por la Música escolar y compartirlo con toda la sociedad mediante pequeños conciertos en plazas, calles, patios de centros escolares, etc. Es decir, en cualquier lugar donde se le pueda dar visibilidad a la música de cara a la sociedad.

Su eslogan reza “Por el derecho de todo/as a una educación musical integrada en un sistema educativo equitativo, de calidad y que desarrolle el talento del alumnado”. El nombre completo de la convocatoria de este año es: Musiqueando 2022 - #nosimportalamúsica y se celebrará simultáneamente en toda España el próximo jueves 28 de abril. Musiqueando 2022 no es una acción reivindicativa, sino una actividad de visibilización, sensibilización y celebración.

Usemos nuestros esfuerzos en fomentar el conocimiento a través de la música y, tal vez, consigamos entender como sociedad y hacer entender a quienes corresponde que sin la música y el arte en general, el mundo sería un lugar muy monótono, aburrido, oscuro, sin gozo ni color.

Apoyemos sin fisuras a este bello y maravilloso arte que es la música y que, en nuestra opinión, es la expresión más clara de la espiritualidad humana. Apúntate, colabora siente y disfruta de la música, no te arrepentirás.