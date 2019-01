La vuelta del ilustre hijo pródigo

30 de noviembre de 2017. Su ciudad natal, de la mano de la asociación del comercio Centro Córdoba y la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) le rinde un sentido homenaje a Elio Berenguer Úbeda, más conocido como Elio Berhanyer, un homenaje que muchos entienden que en ese momento llega tarde. Su musa y modelo eterna, Mónica de Tomás, describe los conceptos “sillas de enea, mujeres de negro y paredes blancas” que han sido inspiración para el modisto universal. Y, cómo no, “Córdoba, siempre Córdoba”. Su ciudad, de la que, aunque se marchó, nunca se fue del todo y a la que, cual hijo pródigo, volvió consagrado como uno de los mejores diseñadores del siglo XX.

Esa vuelta se hizo carne ya durante el siglo XXI. En noviembre de 2006 anunció un proyecto que “en este momento de mi vida, es lo que más me puede ilusionar”. Se refería a la cátedra que iba a llevar su nombre y que estaba amparada por la Fundación que iba a gestionar el Centro de Innovación del Textil en Andalucía (Citta), con sedes en Baena y Priego de Córdoba. Todo ello de la mano de una Diputación Provincial que en ese momento estaba presidida por el socialista Francisco Pulido, el gran artífice del proyecto.

"Voy a poner todo el entusiasmo y toda la fe en el proyecto, en hacer de Córdoba el centro de la moda en España. Tras 53 años de profesión y habiendo recorrido todo el mundo, volver a mi tierra es muy honroso”, destacó entonces el modisto. Esa primera edición de la cátedra que llevaba su nombre y en la que se formaron bastantes jóvenes arrancó el 1 de diciembre de ese año con una conferencia de su gran amigo y también cordobés universal, Antonio Gala.

Tras varios años de desarrollo, la crisis acabó con la Cátedra Elio Berhanyer. “Duró siete años y me dio pena que no continuara porque me la interrumpieron por falta de dinero. Fue un golpe muy duro, muy duro, no sabes cuánto de duro fue para mí. Y yo estuve enseñando a los chicos todo lo que yo había aprendido. Lo que se aprende hay que transmitirlo a los jóvenes”, defendió después de la clausura de la cátedra. A la par que insistía en que “la cosa más triste es no haber presentado mi colección en Córdoba”.

Luego, en mayo de 2007 Elio Berhanyer inauguró su primera tienda en Córdoba, ubicada en plena calle Cruz Conde, con un coctel callejero lleno de glamour y elegancia. Y su alianza con Artesanos Camiseros le llevaría a abrir en la ciudad su primera tienda basada en la confección de trajes a medida para caballero, con la marca Berhanyer Tailor. Se trataba de la primera sastrería y camisería a medida de alta calidad para hombres. También la crisis económica y alguna que otra diferencia con sus socios acabaron con este otro de los proyectos ilusionantes del creador en su ciudad.

Berhanyer fue además pregonero del Mayo Festivo 2008, un pregón en el que rindió homenaje a Leonor Tentudía, la Penélope de su vida –quien la cuidó de pequeño y con quien se reencontró en su vuelta a la ciudad– y en el que recordó la infancia de ese niño, él mismo, “que nació en La Letro de una familia piconera de Santa Marina”. En esa vinculación del siglo XXI con Córdoba, también ha vestido botellas de aceite y de vino de la Denominación de Origen Montilla-Moriles. De hecho, los Premios Mezquita entregan el premio Elio Bernhayer a la botella mejor vestida.