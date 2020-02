Los diez motivos de una agonía

Los agricultores y ganaderos han tomado calles y carreteras para clamar que están “al límite”, al límite de la rentabilidad, al límite de sus fuerzas, al límite de seguir con su trabajo o de tirar la toalla, según defienden desde UPA. “Es la realidad que sufren las cientos de miles de familias que se dedican a la producción de alimentos en España. La situación es de tal gravedad que exige una acción urgente y coordinada por parte de las administraciones y de la cadena agroalimentaria en su conjunto”, insisten desde la organización agraria. La medicina para sacar a ese “enfermo que agoniza” del coma la resumen desde UPA en un decálogo:

1- Falta de precios justos: Los agricultores y ganaderos defiende que no obtienen un precio justo por sus productos que les permita alcanzar una mínima rentabilidad. “El motivo: el desequilibrio de la cadena agroalimentaria, que provoca que gran distribución e industrias sean pocos y poderosos y los agricultores muchos y débiles”.

2-Subida de los costes de producción: La subida de los costes de producción de todo tipo se convierte en un enorme problema para los agricultores y ganaderos, que no tienen capacidad de trasladar esa subida al precio de sus productos y se ven obligados a vender por debajo de sus costes, defienden. Esto ahoga a los productores de forma sangrante, hundiendo sus posibilidades de futuro y abocando al cierre a muchas explotaciones.

3-Recortes en las ayudas: las ayudas provenientes de Europa e incluso las que destina el Gobierno central y las Comunidades Autónomas llevan años sufriendo recortes. “La situación de fragilidad es tal que obliga a destinar más fondos para apoyar a un sector estratégico y clave para el futuro de la sociedad”, insisten.

4-Barreras comerciales: La imposición de barreras comerciales como el veto ruso, el Brexit o los aranceles de Trump a las aceitunas de mesa, al aceite y al vino son un grave problema para dar salida a muchas producciones que son demandadas y valoradas en el exterior. “La balanza comercial de España se resiente, y la economía de los agricultores y ganaderos, más”, puntualizan.

5-Empoderamiento de los agricultores y ganaderos: “Somos un actor clave en el futuro de la sociedad, pero no somos valorados como tal. Sin nosotros, no hay alimentos. Sin nosotros, no habrá un medio rural vivo y con futuro. Sin nosotros habrá más despoblación. Hacemos un llamamiento a la sociedad para que el orgullo rural se extienda a toda la población. Sólo un país orgulloso de sus orígenes –rurales– y de sus valores –como nuestros alimentos y nuestra gastronomía– podrá tener un futuro próspero”, defienden.

6-Reto climático: Los agricultores y ganaderos están aprovechando las protestas para defender su papel en relación con el reto climático. La capacidad de la agricultura y la ganadería para gestionar el entorno es indiscutible. “Sin nuestras actividades tendríamos una naturaleza más asilvestrada y sin control y más riesgo de incendios forestales y desertificación”, puntualizan.

7-Control de la fauna salvaje: “La convivencia entre la agricultura, la ganadería y la fauna salvaje debe ser controlada y regulada para que sea viable. No es conveniente confundir protección de la naturaleza con un silvestrismo mal entendido. La mejor manera de proteger a las especies salvajes es regulando sus poblaciones y permitiendo una convivencia real entre la fauna salvaje y el ser humano”, demandan.

8-Reglamentación de ciclos cortos de comercialización, productos de proximidad y etiquetado en origen: El sector del campo insiste en que las leyes deben dar respuesta a los problemas de los ciudadanos, no generar más perjuicios de los que resuelven. “Urge un cambio legislativo para permitir que agricultores y ganaderos lleven a cabo la venta directa de sus productos. En materia de etiquetado, urge imponer la obligatoriedad de reconocer el origen de todos los alimentos en su etiqueta”, insisten.

9-Freno a la especulación con los productos agrarios: Mientras la rentabilidad de la agricultura está bajo mínimos, siguen produciéndose prácticas comerciales abusivas y desleales, según denuncia el sector. “Los intermediarios deben ser conscientes de su papel en la cadena agroalimentaria. La Ley de cadena alimentaria debe cambiar y hacerse más exigente con los que abusan”, añaden.

10-Reivindicación del papel vertebrador de la agricultura y la ganadería frente al despoblamiento, a los problemas ambientales y territoriales: La preocupación de la opinión pública sobre el problema demográfico y territorial crece día a día. El debate sobre la España vaciada ha saltado a los primeros niveles. “Sin embargo, en ese debate los agricultores y ganaderos debemos cobrar un mayor protagonismo. Sin nosotros, no habrá futuro para el medio rural”, defienden.