Marcha del Orgullo LGTBIQ+ en Córdoba: Unidos contra el 'bullying' y la discriminación

Córdoba le ha puesto orgullo y color a sus calles frente al bullying y la discriminación que sufren las personas del colectivo LGTBI. Ha sido durante la marcha que se ha celebrado este sábado con motivo del Día del Orgullo (28 de junio), organizada por Libérate y en la que han participado todas las asociaciones Lgtbi y Trans de la ciudad.

Según fuentes policiales, alrededor de 1.500 personas han marchado de el inicio tras la pancarta de la cabecera -muchos jóvenes, sindicatos y representantes de todos los partidos políticos (excepto Vox)- desde la salida de la manifestación convocada en el Palacio de la Merced a las 20:00. La marcha ha transcurrido por las calles del centro antes de finalizar en la explanada del Vial Norte, donde estaban preparados los actos de lectura del manifiesto y una serie de actuaciones que han prolongado la fiesta hasta las 01:00 de la noche.

La consigna escogida en Córdoba para la marcha de este año -Por los derechos humanos del colectivo LGTBI y contra el bullying y la discriminación- compartía “la misma línea transversal del resto de ciudades y países del mundo que se pueden manifestar democráticamente”, ha explicado el presidente de Libérate, Francisco Segura, momentos antes de echar a andar.

“El principal problema que sufre el colectivo es que no se respetan los derechos humanos básicos reconocidos por la OMS (Organización Mundial de la Salud), y luego nos encontramos con problemas en entornos educativos, entornos familiares, laborales...”.

En plena polémica por la censura de la nueva película de Disney Lightyear en varios países por una escena en la que se besan dos mujeres, Francisco Segura ha aclarado que actualmente hay en torno a 70 países del mundo en los que son ilegales las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo y en la mayoría de ellos está penado con cárcel. “No es baladí, es una situación algo muy grave”, ha apelado, señalando todo el trabajo que aún queda por delante, incluso para los países democráticos que tienen “la suerte de manifestarse”.

En ese sentido, también ha reivindicado que el orgullo no es solo un día o un mes de junio, sino que lo son las 24 horas de los 365 días del año, y ha trasladado una petición a la sociedad cordobesa: “Que se impliquen en todos sus entornos (familias, grupos de amigos, institutos, etcétera) tanto en la sensibilización y la educación porque es básica e imprescindible”.

De hecho, “si educamos a los niños de hoy, no tendremos que castigar a los hombres de mañana”, ha concluido ante los medios el presidente de Libérate en Córdoba.

Las batucadas han puesto ritmo y el tono festivo a una marcha que ha continuado sin incidentes por calles céntricas como Claudio Marcelo o Cruz Conde. La temperatura ha respetado agradable todo el camino hasta su desembocadura en la explanada del Vial Norte, donde la organización tenía preparado un escenario para la lectura del manifiesto a cargo del bailarín y coreógrafo cordobés Carlos Carvento antes de su actuación junto a las de Yeinseblond y La Torbellino.

Algunas Proclamas

Adolescentes y veteranos del movimiento LGTBI en Córdoba se han unido entre la multitud compartiendo experiencias, anécdotas y visiones sobre el futuro cercano.

Banderas de tela y pancartas de cartón alzadas en lo alto rezaban proclamas esperanzadoras como:“Ojalá nadie tenga que salir del armario y sea suficiente decir: me enamoré”, “Nuestro orgullo es tan grande que no cabe en el armario”. Otras, más picantes, tiraban de ingenio y humor apropiándose de los insultos y dándole la vuelta a los ataques: “Crecí viendo besos heterosexuales, pero no me quité lo de maricón”.