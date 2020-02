La plantilla de Aucorsa espera que el Ayuntamiento regule los puntos conflictivos de la línea 7

Aucorsa ha modificado el recorrido del autobús de la línea 7, que realiza el recorrido Plaza Cañero-Hospital Quirón, a su paso por Ciudad Jardín. Ante este cambio, que será efectivo el próximo lunes 24 de febrero, el representante de UGT en el comité de empresa, Aurelio Heredia, ha expresado a el Día que "no sabemos si se han tomado medidas para regularr los problemas de tráfico" que se generarán en algunos puntos, aunque ha reconocido que es "el recorrido más óptimo para los vecinos".

En concreto, ha hecho referencia a un semáforo que detiene mucho tiempo el tráfico en la confluencia de Antonio Maura con Gran Vía Parque y la aglomeración en la avenida de Guerrita a las horas de entrada y salida de escolares, ya que en la zona hay un centro de Primaria y otro de Secundaria. Heredia ha recordado que esta línea ya pasaba por la avenida con su anterior itinerario y "había muchos problemas con los coches en doble fila, con lo que perdíamos mucho tiempo y se perjudicaba a los pasajeros y nuestro trabajo".

Por este motivo, ha lamentado que "no sabemos si habrá más vehículos, o más frecuencia para que esto no pase, pero lo normal es que ya nos lo hubiesen dicho", en especial porque "cuando hay problemas en el autobús las quejas vienen directamente a los conductores". No obstante, ha matizado que ahora toca "dar un margen para ver si el Ayuntamiento ha tomado cartas en el asunto y responde ante los posible problemas de tráfico".

Respecto al cambio de recorrido, Heredia ha manifestado que "nosotros nos adaptamos al recorrido, nuestro trabajo es hacerlo, pero es verdad que es más directo y se llega antes a Costa del Sol". El conductor ha recordado que "esto es lo más importante, que los vecinos han sido los que han pedido este cambio y los que salen beneficiados", aunque ha especificado que "seguramente no le viene bien a todo el mundo, pero siempre hay alguna solución".