El libro ‘¡Viven!’ firmado por los 16 supervivientes de la tragedia de los Andes que ha acabado en Córdoba

Rafael Armada es natural de El Carpio, está cerca de cumplir 43 años y, si algo le ha conmovido siempre, son aquellas historias reales que sacan de uno su lado más empático y sensible. Uno de esos relatos que más ha impactado en la vida de este cordobés es el de la tragedia de los Andes: En 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en la cordillera sudamericana con 45 pasajeros a bordo que viajaban desde Montevideo, de los cuales, 16 consiguieron sobrevivir tras 72 días resistiendo a temperaturas de hasta menos 30 grados y sin comida ni agua potable.

Fue el visionado de la película ¡Viven! (1993) lo que despertó el interés de Rafa Armada por esta conmovedora historia. "Me llamó mucho la atención y mi madre me contó que ocurrió de verdad y que tenía el libro de ¡Viven! (de Piers Paul Read) perdido por casa. En apenas dos días me lo leí y, gracias a internet, fui conociendo datos nuevos de la historia", explica el carpeño a este periódico. Una curiosidad que le ha permitido a día de hoy conservar una de las reliquias más preciadas: el libro firmado por todos los supervivientes de la tragedia de los Andes.

A finales de 2003, a través de la página web Viven.com, Rafa solicitó contactar con todos los sobrevivientes del accidente aéreo y recibió la respuesta de José Luis Inciarte, mejor conocido como Coche. Ambos conversaron sobre el calvario vivido en aquella cordillera y el joven cordobés aprovechó para pedirle, si era posible, que los 16 le firmaran su libro ¡Viven!. "Aceptó. Me dio su dirección personal y se lo mandé. Ellos no siempre están juntos, pues van dando charlas en un sitio y otro, así que la cosa tardó unos ocho meses", señala Rafa.

Cuando José Luis Inciarte se encontraba en Londres, el superviviente de la tragedia aprovechó la cercanía con España para enviarle el mejor de los regalos al carpeño: "Rafael, me costó mucho trabajo encontrar todas las firmas, pero insólitamente las pude encontrar. Ahora estoy en Inglaterra y desde aquí te mando tu libro. Espero haber cumplido con tu pedido y que tú y los tuyos estén bien. Se despide tu amigo, Coche", cita textualmente la nota que José Luis le envió el 28 de junio de 2004.

Pedro Algorta, Roberto Canessa, Alfredo Delgado Pancho, Daniel Fernández, Adolfo Strauch Fito, Eduardo Strauch, Antonio Vizintín Tintin, Gustavo Zerbino, Roberto François Bobby, Roy Harley, Javier Methol, Álvaro Mangino, Carlos Páez, Fernando Parrado Nando, Ramón Sabella Moncho y José Luis Inciarte Coche. Todos, los 16 supervivientes de aquel suceso que conmocionó al mundo entero, plasmaron su firma en el libro que a día de hoy conserva Rafa Armada como oro en paño.

"Es un trozo de historia firmado por aquellos que lo vivieron", destaca el carpeño con la misma emoción a día de hoy que cuando lo recibió hace 20 años. Además, este documento tiene un valor extra, ya que dos de los 16 que firmaron su libro a principios de siglo fallecieron por circunstancias ajenas al accidente: Javier Methol (2015) y el propio José Luis Inciarte (julio de 2023) que tan atento y amable fue con Rafa.

De hecho, Rafael Armada, que pertenece a un grupo de Facebook de fanáticos de toda la historia y curiosidades que rodean al milagro de los Andes, recibió recientemente una oferta muy suculenta por su libro firmado por todos los supervivientes por parte un coleccionista, que le ofrecía la suma de 3.000 euros. Cantidad que, sin embargo, rechazó porque es "un tesoro", pese a que admite que el dinero le vendría "muy bien" ahora mismo: "Va a ser que no, mucho me tienen que ofrecer para planteármelo", añade.

El éxito de la película de La Sociedad de la Nieve, dirigida por Juan Antonio Bayona y estrenada el pasado mes de diciembre, ha revivido la historia de superación de los 16 supervivientes de la tragedia de los Andes y la hazaña vuelve a estar en boca de todos. De ahí que la obra de coleccionismo que conserva Rafa sea todavía más especial en la actualidad. Eso sí, "posiblemente haya más gente con el libro firmado por todos", asegura el carpeño, aunque confiesa que no conoce a nadie.

La Sociedad de la Nieve estará en los premios Oscar 2024 como nominada a Mejor Película Internacional y a Mejor Maquillaje y Peluquería. Un reconocimiento merecido, o al menos así lo considera todo un admirador de la obra audiovisual como es Rafa Armada, al que le ha gustado "muchísimo más que ¡Viven!", pues es "una maravilla" porque "Bayona te mete en el fuselaje con ellos y sientes lo que vivieron". Aun así, ni el visionado en la gran pantalla de esta obra que está marcando un antes y un después en la memoria de la tragedia de los Andes se puede igualar con la emoción que Rafa siente cada vez que abre su libro y contempla las 16 rúbricas de esos jugadores de rugby que se convirtieron en un ejemplo mundial en 1972.