El jurado declara culpable a la acusada de asesinar a su pareja en la Fuenseca

Además, el jurado, que propone que no sea indultada , considera que ha quedado probado que ella estaba "ofuscada" por el maltrato continúo que recibía y la humillación constante, así como que eran pareja y no mantenían una relación de conveniencia. El fiscal ha pedido para ella 18 años de prisión; la acusación, 20 años, y la defensa , siete años.

"En defensa propia"

Durante su intervención en el juicio, la mujer declaró que actuó "en defensa propia" tras una discusión con la víctima por "una tostada quemada" y después de pasar "una vida de cautiverio y violaciones" con el hombre. En su declaración, aseguró que mantenía con él "una relación de conveniencia" y no sentimental y ha relatado que en el momento de los hechos se tuvo que "defender" de él, porque le quiso "agredir". Detalló también que el día de autos el varón la tenía "amarrada a la cama, como muchas otras veces", y presuntamente la violó, algo que ya hizo en otras ocasiones, según su relato, en el que puntualizó que anteriormente había conseguido escaparse de la habitación y en este caso le pidió que la soltara para hacerle el desayuno, a lo que accedió él. Si bien, al escuchar que ella estaba raspando la tostada "por estar quemada", al llegar delante de él supuestamente el varón se la restregó por la cara y le tiró el café que llevaba, momento en el que ella cogió un cuchillo, se quedó quieta ante él, "como para amenazarlo", y le dijo que ya no le pegaría más. Ante ello, relató que el hombre se abalanzó sobre ella con el cuchillo de la tostada increpándole que le amenazara. Ella le clavó el cuchillo en unas dos ocasiones "sin querer", según dijo, para apostillar que "todo pasó en décimas de segundo" en los que perdió "los nervios" y que aún no se cree lo ocurrido. "Pensé que me iba a matar", subrayó, agregando que él "no paraba de hacer aspavientos con el cuchillo" con el que le hirió, pero se curó ella sin acudir al médico.