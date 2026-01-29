Juanma Moreno plantea la prohibición del uso de teléfonos móviles a los menores de 16 años

El I Congreso Nacional Andalucía frente al acoso celebrado desde este jueves en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba se ha convertido en una gran oportunidad para que las administraciones adopten cambios legislativos en el ámbito educativo y social con el propósito de acabar con el acoso y el ciberacoso en los adolescentes. Una ocasión idónea para adquirir "nuevas pautas de aprendizaje y de refuerzo de la salud mental".

Así lo ha explicado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha sido el encargo de inaugurar este congreso que ha reunido a más de un centenar de centros educativos andaluces como expositores de actividades educativas y a un millar de especialistas, alumnos y actores principales de todos los ámbitos de la sociedad implicados con en la lucha contra el acoso escolar.

"Las administraciones nos sentimos impotentes porque tomamos medidas con voluntad, pero se dan situaciones de acoso graves. Por eso estamos aquí, para poner en común ideas a nivel nacional que combatan el acoso. Escuchamos las aportaciones de expertos de todos los ámbitos y compartimos propuestas que servirán para concretar cambios de leyes. Nos hemos propuesto liderar este debate nacional desde Andalucía porque tenemos la mayor comunidad escolar y somos conscientes del enorme problema que tenemos en el presente y futuro de los jóvenes", ha explicado Juanma Moreno.

Congregar a todos los agentes implicados en la lucha contra el acoso para mejorar la legislación es, por tanto, el objetivo del I Congreso Nacional Andalucía frente al acoso celebrado en Córdoba. Todavía por transcurrir todas sus jornadas y ponencias, el presidente de la Junta de Andalucía ya ha asegurado que plantea la prohibición del uso de teléfonos móviles a los menores de 16 años "como ya se ha hecho en Australia", primer país en aplicar esta restrictiva medida que corta el acceso de los jóvenes a las redes sociales.

"Vemos a niños de 10 años ya conectados a las redes sociales y eso no es sensato ni positivo para su desarrollo mental. Creo que hay que ponerles un límite a los teléfonos móviles conectados a la red. Adquirir competencias digitales es básico, pero son focos de desinformación y pérdida de privacidad, por eso debemos prevenir las malas prácticas y poner límites para evitar el ciberbullying, la adicción y el acceso a la pornografía. No solo ocurre en los centros, ocurre en las calles y en las casas" ha destacado Moreno, quien ha incidido en el "papel clave de las escuelas" y de las medidas de las administraciones.

Adolescencia Libre de Móviles (ALM), que agrupa a miles de familias en Andalucía, es un colectivo que recientemente se formó para exigir que se retrase el primer smartphone hasta, al menos, los 16 años. La propia Junta de Andalucía ya planteó a finales de 2025 la necesidad de limitar el uso de los teléfonos móviles entre los menores que hagan un mal uso de ellos después del caso del trágico suicido de la joven Sandra Peña, cuyos padres han estado presentes en el congreso en Córdoba.

Cuidar el bienestar en centros educativos, enseñar a los jóvenes a pedir ayuda, educar en protocolos de acoso escolar y proteger la salud mental de los menores son los principales pilares en los que se celebra este congreso, que busca acabar con el acoso, definido por Juanma Moreno como "la mayor lacra de esta sociedad".

"Un problema de todos"

El psicólogo y doctor en ciencias de la educación, Rafael Guerrero, uno de los principales ponentes y precursores de esta cita, ha recordado que el ser humano "es vulnerable" y no puede "ser independiente y hacer todo sin ayuda" para hacer hincapié en que "el acoso es un problema social de todos, pues todos, incluido jóvenes, han vivido alguna vez situaciones de sometimiento". En el caso de la infancia, como ha señalado el experto, "es peor, pues tienen la necesidad de sentirse pertenecientes a sus iguales y, en el momento en el que ven que no pertenecen a un grupo, eso es potencialmente traumático".

"No todo son cosas de chiquillos, el ser humano necesita poder contar las cosas. Todos estamos implicados, desde las víctimas a los agresores, maestros, orientadores, medios de comunicación, políticos, etcétera. No hay culpables, pero todos nos debemos hacer cargo", ha destacado Guerrero, quien ha advertido de que la media de edad en el primer consumo de material pornográfico ya está en los ocho años, por lo que "proteger a la infancia debe ser el lema".

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha hecho hincapié en que "el acoso es un problema que está cogiendo un protagonismo que nunca debería haber cogido". De ahí que desde las administraciones estén "adaptando herramientas para combatirlo", empezando por "la educación, la herramienta más poderosa para alcanzar la igualdad". Los colegios, por tanto, "deben ser espacios no solo seguros, sino de convivencia y cuidado", ha precisado el popular.

Herramientas en la educación

Más de una veintena de colegios e institutos de toda Andalucía se han citado en el Centro de Exposiciones y Congresos de Córdoba para participar en la conferencia contra el acoso escolar como expositores por sus buenas herramientas para lidiar con el acoso. En el stand del colegio Francisco de Velasco de Baza, en Granada, el joven Aima, alumno de sexto de primaria, es el encargado junto a Lola y otra compañera de guiar a los alumnos de otros centros en sus actividades educativas.

Desde un espejo en el que mirarse y gritar algo que la persona lleva guardado por dentro, identificar actitudes malas a través de tarjetas aleatorias, hasta colocar palabras que las personas sientan en un mural para ayudar a otras que se sientan igual son las actividades que desde el colegio granadino han expuesto en Córdoba con el fin de luchar con el acoso escolar.

El único colegio de la capital cordobesa que ha participado ha sido el instituto Averroes, donde las docentes Margarita Cantero y Carmen se han encargado de exponer a otros profesores de diferentes centros su método de trabajo para lidiar con el acoso: prácticas restaurativas que permiten tanto al acosado como al acosador sentirse escuchados y facilitarles la reintegración; tutorías y círculos de diálogo periódicas entre todos los alumnos para que se abran emocionalmente; y aulas inclusivas y mediaciones para resolver conflictos de la mejor manera.

Listado de todos los centros que han participado como expositores: CEIP Miguel Zubeldia (Serón, Almería), IES La Bahía (San Fernando), CEIP Giner de los Ríos (Málaga), IES Fernando de los Ríos (Fuente Vaqueros, Granada), CEIP María Moreno (Villanueva de Córdoba), IES Cerro de los Infantes (Pinos Puente, Granada), IES Alvareda (Dos Hermanas, Sevilla), IES Al-Andalus (Almería), CEIP Nuestra Señora del Rosario (Rosal de la Frontera, Huelva), CEIP Maestra Caridad Ruiz (La Algaida-Sanlúcar de Barrameda, Cádiz), CEIP Fuentenueva (Granada), CEIP Santiponce (Sevilla), CEIP Rodrigo Caro (Utrera, Sevilla), IES San Sebastián (Huelva), CEIP Andalucía (Linares, Jaén), CEIP San Bernardo (El Alquián, Almería), IES Portada Alta (Málaga), CEIP Al-Kalat (Alcalá de los Gazules, Cádiz), IES Nieves López Pastor (Villanueva del Arzobispo, Jaén), IES Averroes (Córdoba), CEIP Francisco de Velasco (Baza, Granada), IES Fuente de la Peña (Jaén).