El acto único, un sistema de trabajo en el cribado de cáncer de mama exportado de Córdoba al resto de Andalucía

Los hospitales andaluces han implementado este mes de enero la atención en acto único en el cribado de cancer de mama, un sistema de organización que el Hospital Reina Sofía de Córdoba utiliza desde el año 2002. Y no es el único sistema que el centro sanitario cordobés exporta al resto de la comunidad autónoma, ya que a finales del pasado año la Junta también anunció que el programa de inteligencia artificial que usa de apoyo a la lectura de mamografías también se iba a adoptar en otros centros.

Los fallos y retrasos en el cribado de cáncer de mama que salieron a la luz en Andalucía en octubre de 2025 y que han conllevado miles de diagnósticos tardíos han hecho que la Junta quiera mejorar el sistema de detección de estos tumores y para ello se ha fijado en el Reina Sofía, un centro pionero en el campo del Radiodiagnóstico.

El acto único es la forma de trabajo de esta unidad para todas las pacientes que recibe, ya lleguen derivadas del programa de cribado, de Primaria o del especialista. "Para mí, el acto único es una filosofía, una forma de trabajo" en la que "un radiólogo se va a hacer responsable del diagnóstico de esa mujer y va a estar pendiente de realizar todas las pruebas que considere necesarias y valorarlas de forma integral en un único informe", señala la jefa de Radiodiagnóstico del Reina Sofía, Marina Álvarez.

"Siempre hemos apostado mucho por la innovación tecnológica y hemos incorporado tomosíntesis, inteligencia artificial...Pero siempre hemos transmitido que creemos que la mayor innovación es la organización", resalta.

Radiólogos entrenados y dispuestos a implicarse

Este sistema "permite sacar mayor rendimiento a las pruebas diagnósticas y lo veo casi igual de importante que hacer las pruebas el mismo día", puntualiza la doctora. Y se trabaja así en toda la provincia: los siete radiólogos que hay en el Reina Sofía, el que hay en el Área Norte y el que atiende en el Área Sur ya que la unidad de Radiodiagnóstico es provincial.

Realización de una mamografía. / Quique García / Efe

Esta forma de trabajo requiere que los radiólogos estén "muy entrenados en imagen de mama, que tengan capacidad para interpretar todos los métodos de imagen, con capacitación para realizar procedimientos intervencionistas y también que estén dispuestos a implicarse en el proceso de la paciente porque, realmente, en función de los resultados de una prueba tienen que decidir qué otra prueba es necesaria, a la vez que se lo van comunicando a la mujer, por lo que también tienen que desarrollar habilidades de comunicación", manifiesta Álvarez.

En el acto único se realiza una mamografía y, en caso de sospecha de lesión, se hace una ecografía y luego una biopsia percutánea. "Lo importante es que la mujer se va de aquí con todas las pruebas realizadas", añade la doctora. Si necesita alguna más compleja, la paciente se marcha con su cita y, "habitualmente, mientras viene el diagnóstico patológico, ya tiene todas las pruebas y se puede realizar un informe conjunto".

Por la unidad de Radiodiagnóstico del Reina Sofía pasan cada día alrededor de 80 mujeres en horario de 08:00 a 22:00 porque tienen dos agendas de mañana y dos agendas de tarde. "Al final, el número global de pacientes que atendemos va a depender también de los procedimientos que tengamos", algunos de ellos muy complejos como marcar lesiones a petición de los cirujanos para hacer cirugías conservadoras.

Información más directa para las mujeres

Gracias a este método de trabajo, la paciente tiene una "información más directa y más rápida de lo que está pasando con su proceso". "Te das cuenta de que lo que más preocupa en estos casos es muchas veces la incertidumbre", puntualiza Álvarez, por eso, "aunque tengas que comentarles que has visto un hallazgo sospechoso, prefieren tener esa información a no tener nada".

De hecho, "si estamos haciendo la ecografía y pensamos que la lesión se debe biopsiar, siempre le planteamos a la mujer si prefiere que la realizemos ese día o venir otro; y yo diría que el 99,9% prefiere quedarse y hacérsela" porque "ven que es bueno agilizar su proceso diagnóstico y también saben que es el radiólogo de referencia, el que le está realizando las pruebas, quién la llama para darle el resultado".