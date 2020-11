Jesús Aguirre: "Trabajamos para evitar que tras la Navidad tengamos una tercera ola"

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha manifestado que se está trabajando para "evitar" que después de Navidad haya una "tercera ola" de coronavirus en la región.

En una entrevista con Efe, Aguirre ha explicado que el "techo" de la actual segunda ola tuvo lugar "el 9 de noviembre", cuando se empezaron a tomar las medidas restrictivas vigentes que se han mostrado "muy eficaces".

La incidencia acumulada de covid-19 en Andalucía entre el 9 y el 10 de noviembre era de "630 casos", mientras que en la actualidad se están "rondando los 400", ha asegurado el consejero, quien ha detallado que en aquella jornada hubo "3.478 ingresos hospitalarios" frente a los 2.687 de ayer, lo que supone una "significativa bajada".

"Estamos en franco descenso, lo cual no es motivo para tocar las campanas", ha alertado Aguirre, quien ha hecho un llamamiento a la "prudencia" para "evitar entrar en una tercera ola", ya que "este virus en anárquico" y puede haber un "efecto rebote".

En este sentido, ha considerado "precipitado" aventurar las medidas que se puedan adoptar para las próximas fechas navideñas y ha abogado por hacer una "evaluación" de las actuales tras el 9 de diciembre, cuando se reunirá el Comité Regional de Alto Impacto en Salud Pública.

"Según la evolución se tomarán las medidas oportunas para tener una Navidad lo más tranquila posible y para evitar que después de Navidad tengamos una tercera ola. Ahora tenemos que estar trabajando en esa posible ola", ha subrayado Aguirre.

Además, ha calificado de "estéril" el debate sobre las medidas para la Navidad propuestas por el Gobierno que "no han sido consensuadas" con las comunidades autónomas, que luego deberán ser las que las apliquen según las "circunstancias peculiares de cada una" y de la situación concreta de "cada distrito y áreas sanitarias".

"El Gobierno ha marcado una línea estratégica en consonancia con Europa e intentando evitar que volvamos a una tercera ola allá para el mes de enero, pero como documento base se tendrá que consensuar con todas las comunidades autónomas", ha considerado el consejero.

Por otro lado, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a la población andaluza ya que el sistema sanitario "está respondiendo perfectamente gracias a los profesionales" y "siempre habrá una cama disponible".

En este sentido, ha concretado que con el Plan 4.500 hay un "colchón importante" de camas disponibles, mientras que el índice de ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos de pacientes covid "está en un 28,6%".

Ha añadido que existen una "4.000 camas vacías dentro del sistema sanitario" por si son necesarias en esta segunda ola, además de "560 en las UCI libres pendientes de posibles pacientes", entre "300 y 400 en las unidades de reanimación de quirófanos que perfectamente pueden ser convertibles" y "900 respiradores" en almacén.

La vacuna, una "obligación social"

Por otro lado, Aguirre ha considerado una "obligación social" que los andaluces se sometan al proceso de vacunación de la covid-19 cuando el fármaco esté disponible.

Aguirre ha afirmado que el "negacionismo es absurdo" y ha resaltado que la vacuna es el "arma más potente" para luchar contra la pandemia, por lo que es una "obligación social" que la población se vacune.

"Sería una irresponsabilidad desde el punto de vista social" que aquellos que pueden vacunarse "no lo hagan", ha apostillado el consejero quien ha invitado a los "negacionistas" a "visitar las UCI de cualquier hospital de Andalucía".

El consejero ha anunciado que la Junta de Andalucía sacará un "carnet de vacunación" que será sellado por la administración con el objetivo de que "se utilice para viajar a cualquier sitio", de tal forma que aunque la "obligación" de vacunarse "no es taxativa" se "concienciará" en que "vacunándose se cuida de los demás".

No obstante, Aguirre ha abogado por ser prudente hasta que la vacuna "esté aquí" ya que el fármaco tiene que pasar "los trámites lógicos de autorización" de la Agencia Europea del Medicamento, por lo que puede ser aventurado "hablar de vacunación cuando ni siquiera está autorizada".

El consejero ha explicado que el plan de vacunación propuesto por el Gobierno sigue la "línea estratégica marcada por Europa" y que Andalucía ya ha "ensayado" este proceso con la campaña de la gripe, que se está llevando a cabo bajo los criterios que "presumíamos que podía establecer Europa para el coronavirus".

Además, Andalucía está "preparada" para las tareas de "distribución" y "logística" de la vacuna que llegue a la región y cuyas primeras dosis podrían estar listas "en enero".

Asimismo, Aguirre ha mostrado su "confianza absoluta" tanto en los laboratorios que han elaborado las distintas vacunas como en las agencias certificadoras que "no van a dar ningún paso en falso", de tal forma que "si dicen que tienen una efectividad concreta es que la tiene y si no tienen efectos adversos importantes es que no lo tienen".

Finalmente, ha resaltado la labor de "investigación" que se ha llevado a cabo en los últimos meses, "más que en los últimos 50 años en el tema de virus", y ha considerado que las multinacionales han "apostado cantidades astronómicas" en la "carrera" por lograr la vacuna ante los "cinco mil millones de posibles clientes".