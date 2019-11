Isabel Albás: "Córdoba se va a convertir en un referente para el turismo navideño"

La delegada de Turismo de Córdoba destaca las fortalezas del sector en la ciudad, la única de España con cuatro declaraciones Patrimonio de la Humanidad, y apunta a la gastronomía como otro de los ámbitos que hay que impulsar.

–El turismo es uno de los principales pilares de la ciudad de Córdoba. ¿Qué situación vive este sector?

–Córdoba es una ciudad eminentemente turística. El sector es un órgano vital para el desarrollo económico de la capital y por ello es una prioridad para el equipo de gobierno del Ayuntamiento. Contamos con todos los mimbres. Nuestra cultura, nuestra historia, el patrimonio, los monumentos, la gastronomía, la hospitalidad de la gente... Solo hace falta promocionar bien lo que tenemos, que es excepcional, y estar presentes en todos los circuitos turísticos que nos puedan aportar un turismo de calidad, que es el que buscamos. Nuestro principal aval son las cuatro declaraciones Patrimonio de la Humanidad, pero esa situación ventajosa de la que partimos no nos puede hacer acomodarnos y pensar que está todo hecho. Hay que salir fuera y vender la marca Córdoba. Otra cosa fundamental para nosotros es contar con el sector. Es vital ir de la mano de los profesionales que conocen el terreno, así como diseñar un modelo turístico ambicioso, a la altura de nuestras potencialidades.

–¿Qué valores resalta de la oferta actual de la ciudad?

–Las fortalezas de Córdoba son muchas. Entre las principales, las cuatro declaraciones Patrimonio de la Humanidad a las que he aludido antes. La fácil comunicación con Madrid, Sevilla y la Costa del Sol, gracias a nuestra posición estratégica, también se presenta como un punto a favor. Otra de nuestras fortalezas es la gastronomía. Digo, sin miedo y a boca llena, que Córdoba es una de las ciudades en las que mejor se come del mundo, y son muchos los turistas que se mueven y eligen sus destinos pensando en la buena mesa. Tenemos que captar a ese turismo y vamos a hacerlo de la mano del sector, un sector que tiene a unos magníficos restauradores tradicionales que hay que apoyar y escuchar, y a unos cocineros que en la actualidad están llevando el nombre de Córdoba por todo el mundo, como es el caso de Celia Jiménez, Kisko García o Paco Morales, que esta misma semana ha logrado su segunda estrella Michelin. ¿Vamos a desaprovechar todo ese potencial? No tendría sentido alguno.

–¿Qué proyectos importantes hay sobre la mesa que puedan servir para atraer cada día más visitas a la ciudad?

–Tenemos muchos en cartera, pero quizás uno de los más ilusionantes es la iluminación navideña que vamos a estrenar este año. Desde el día 5 de diciembre se podrá admirar un espectáculo de luz y sonido magnífico que ha creado Iluminaciones Ximénez, empresa de Puente Genil que es responsable del alumbrado de ciudades como Nueva York, Moscú o Dubai. Aunque parezca mentira, en su provincia de origen no había realizado aún un espectáculo que de verdad sea extraordinario. Este año sí. Hemos llegado, más tarde que otras ciudades, pero hemos llegado, y Córdoba ya está incluida en el circuito de turismo navideño.

–¿Es un tipo de turismo en crecimiento?

–Así es. Los datos nos dicen que cada vez son más las personas que en estas fechas planifican sus viajes en función de la iluminación navideña de las ciudades, de su espectacularidad y su atractivo. El ejemplo lo tenemos en Málaga o en Vigo, y todos sabemos los resultados tan positivos que les ha dado. Con esta iluminación extraordinaria estamos seguros de que la ciudad se va a convertir en un referente de ese turismo navideño, unas luces que van a ser un elemento motor más que se une a los argumentos ya existentes para venir a la ciudad.

–Sí, porque para visitar Córdoba sobran los motivos.

–Por supuesto. Como decía antes, nuestros cuatro Patrimonio de la Humanidad son nuestra principal carta de presentación. Son la base de todo, el comienzo de cualquier visita a la ciudad. Pero si queremos aumentar las pernoctaciones, que es uno de nuestros principales caballos de batalla, hay que poner sobre la mesa una oferta de ocio atractiva y este alumbrado extraordinario de Navidad es una excusa magnífica para elegir Córdoba como destino, destino de luces, que es el eslogan que hemos elegido para la campaña de promoción turística. Este es un proyecto pensado para los cordobeses, los verdaderos protagonistas, pero que mira fuera de la ciudad para captar el máximo número de turistas posible. Por ello aprovecho para invitar a todos los andaluces a visitar Córdoba coincidiendo con la iluminación. Sin duda, vendrán, se marcharán y pronto querrán volver.

–Ha hablado del turismo navideño o del gastronómico como dos ámbitos en los que se quiere incidir, más allá del peso patrimonial, cultural y monumental que tiene Córdoba. ¿En qué otros segmentos tienen puesta la mirada?

–El turismo de congresos es para nosotros una prioridad. Este ámbito es otro en el que Córdoba ha ido dejando escapar trenes sucesivamente y ha sido así, principalmente, por la falta de infraestructuras adecuadas. La ciudad ha perdido en los últimos cinco años en torno a 125 millones de euros por no tener las infraestructuras adecuadas para celebrar congresos. Esa situación va a comenzar a revertir porque ya tenemos listo el proyecto para terminar la obra del Centro de Convenciones y estamos a la espera de que Urbanismo conceda la licencia para que la Junta empiece la segunda fase de reforma del Palacio de Congresos de la ciudad. Así, nuestras posibilidades se van a multiplicar. Tampoco podemos olvidar el turismo deportivo. Hace unos días hemos acogido la celebración del World Pádel Tour, con más de 16.000 personas que han asistido a ver los torneos, la mitad de ellos de fuera de la provincia de Córdoba. Este tipo de eventos contribuyen, además de a atraer turistas, a vender la imagen de la ciudad en el exterior. Igual ocurre con el turismo religioso. Eventos como la Magna, de la que disfrutamos en septiembre, demuestran su capacidad de movilización y nos sitúan en el foco de todas esas personas que viajan por este tipo de actos. En definitiva, las opciones son múltiples, solo hay que tener un planificación a largo plazo y una imagen de marca que nos identifique. Además, la ciudad tiene que ir muy de la mano de su provincia para poner sobre la mesa una oferta atractiva e integral que nos permita ofrecer un abanico de experiencias amplio y de calidad.