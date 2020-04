Jesus Gil Ribes es catedrático de la Universidad de Córdoba (UCO) y lidera uno de los grandes proyectos de la institución académica, valorado en más de 13 millones de euros. Gil Ribes asegura que el coronavirus está afectando ya al día a día del proyecto, debido a la restricción de movimientos y a los plazos fijados para entregar los resultados.

-¿Cómo ha afectado el estado de alarma y las limitaciones al proyecto Innolivar?

-Le está afectando bastante, tanto en las relaciones y el trabajo con las 24 empresas licitadoras, que han sido contratadas y que participan en el proyecto desarrollando los prototipos, que han visto afectado su trabajo, como en el desarrollo interno en la UCO de las doce líneas de innovación de Innolivar que desarrollan los grupos de investigación que en él están implicados. Los reales decretos que regulan el estado de alarma suspenden los plazos administrativos el tiempo que dure, al menos dos meses, pero, no sabemos si los plazos de finalización del proyecto se van a modificar. Lo que dada la situación sería muy importante para este convenio. La gestión económica también se afecta porque el sistema de pagos de la UCO ha quedado suspendido en parte, aunque no en lo que afecta a las citadas empresas.

-¿En qué momento se encontraba su desarrollo y qué han decidido o han podido hacer ante las medidas de confinamiento?

-El proyecto tiene cuatro fases: consulta al mercado, preprototipado, prototipado y pruebas. Estamos a la mitad de la fase de prototipado en un momento crítico. Esta prevista la finalización de los prototipos a finales de septiembre y hay líneas, como las de recolección de aceituna de mesa, en las que un retraso impedirá aprovechar la próxima campaña que se centra en el mes de octubre.

-¿Cuántas personas y departamentos están implicadas en su desarrollo?

-En el proyecto participan 40 profesores investigadores y 25 contratados con cargo al proyecto, unos 10 profesionales del área de Administración y Servicios y algunos becarios FPU, es decir, una 80 personas. Departamentos implicados hay siete, los de más peso en el proyecto son los de Ingeniería Rural y Agronomía y siete grupos de investigación.

-Ahora con el estado de alarma, ¿cómo es el día a día?, es decir, ¿que se puede hacer y no se puede hacer y en que se están centrando?

-Se puede hacer el trabajo que se realiza en casa básicamente de ordenador, interactuar con las empresas online y poner al día análisis de datos, pero, no podemos acudir, salvo excepcionalmente, a los laboratorios, a los talleres y al campo. Este proyecto agrario tiene muchas líneas muy condicionadas época del año, la recolección, los trabajos sobre verticilosis, sobre la mosca del olivo, entre otros, hay que hacerlos en momentos determinados y sólo en ellos. Esperamos que a partir de ahora podamos salir al campo con más facilidad.

-Uno de los problemas que tienen es la próxima recolección de la aceituna, ¿hay alguna solución para ello?

-Las líneas de recolección, sobre todo para mesa, son las más críticas, no podemos ensayar prototipos ni probar los sistemas de trazabilidad fuera de campaña. Podemos hacerlo en la campaña de aceite pero los problemas y dificultades no son iguales. No sabemos, en este momento, si los plazos de finalización del convenio se van a alargar. Dado que termina a finales de noviembre de 2021, si se alargara nos permitiría disponer de la campaña 2021-2022.

-El proyecto que dirige es uno de los más importantes en el seno de la UCO en los últimos años, ¿qué peligros corre?

-Que la situación actual se alargue en exceso y no lo haga el proyecto, espero que no. Aunque, no sabemos qué condicionamientos vamos a tener en el futuro, tanto a nosotros como a las empresas. Afortunadamente, vamos un poco adelantados, y, salvo los problemas indicados, un retraso de dos o tres meses creo que lo podríamos asumir.

-¿Cree que sería necesario que desde el Gobierno se establecieran algún tipo de medidas para ampliar los plazos de entrega y concluir el proyecto de la mejor manera?

-Creo que sería lo razonable, al menos, de forma opcional. De hecho, los particulares y empresas lo tienen concedido automáticamente.

-A su juicio, ¿cómo cree que va a afectas el covid-19 a la investigación en el seno de la UCO?, ¿qué áreas se van a ver más afectadas?

-Afectado se ve todo, ninguna investigación se libra de sus efectos, evidentemente las que dependan más del exterior como las relacionadas con la naturaleza, la agricultura, la ganadería, puede que en un mayor grado por lo que ya he señalado. Por otra parte, pienso que se van a movilizar recursos para temas relacionados con el coronavirus y espero que no sea a costa del resto, sino con nuevas dotaciones.