Ya hay fecha para el inicio de las obras de la carretera de Trassierra de Córdoba

Ya hay fecha para el inicio de las obras de la nueva fase de la carretera de Trassierra para su transformación en avenida. "Será el próximo 10 de enero", como ha adelantado el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Salvador Fuentes. Estas obras, tan demandadas "desde hace décadas", por los vecinos de la zona han sufrido algo de retraso, ya que "nos costó la misma vida el proceso de expropiación del bar del Pireo, que suponía un tapón a la hora de realizar las actuaciones", ha destacado. Estas obras durarán diez meses.

"No empezamos en estas fechas estas actuaciones por el tráfico que se prevé en estos días en la zona. Por eso, tras una sugerencia de la Delegación de Movilidad sobre ese gran afluencia de tráfico que se prevé en estas fechas navideñas, hemos hablado con la empresa cordobesa Sepisur, adjudicataria de las obras, para que las inicie el próximo 10 de enero", ha sentenciado Fuentes. Dichas actuaciones, que suman un montante económico total de 1,5 millones de euros dotaran a esa avenida de dos carriles para vehículos por sentido de circulación, carriles bici, arboleda, alumbrado con luces led, semáforos, una glorieta y pasos de peatones. Se actuará, en esta fase, hasta la parroquia de las Margaritas.

"Se trata de una obra que se realizará en unos 300 metros lineales, que parten de la rotonda que se va a construir en la embocadura de la iglesia de las Margaritas, a las espaldas del colegio Antonio Gala, que a su vez embocará con los cuatro carriles que vienen desde el Hipercor", ha detallado el presidente de la GMU.

Las obras de esta fase incluyen la pavimentación con baldosa de terrazo de las aceras derecha e izquierda con anchura variable de tres 3,5 metros a cinco, un carril bici unidireccional en cada acera, ubicado entre alineaciones de alcorques y a cota del acerado. La calzada, por su parte, tendrá una anchura para dos carriles por sentido de circulación.

Asimismo, la avenida contará con alcorques corridos junto a la calzada en ambas márgenes, donde se ubicará arboleda de sombra y el alumbrado principal. En la margen izquierda, vía de servicio de un carril de circulación, carril bici, parterre corrido y acerado de ancho variable.

Urbanismo prevé además la construcción de una glorieta en el encuentro de las calles Músico Tomas Luis de Victoria y Francisco de Toledo con la carretera de Trassierra. Será una isleta circular central de radio once metros que incluirá una zona ajardinada.

Por otro lado, se instalarán semáforos en cuatro pasos de peatones: uno antes y después de la glorieta, otro frente a la Parroquia de las Margaritas que a su vez permite la incorporación del tráfico desde la calle Músico Francisco de Salinas, y desde la vía de servicio, y por último un cuarto paso de peatones semaforizado frente a la calle Alfonso VII.

"Con esta actuación lo que se busca es un mayor desahogo del tráfico y la idea es que, en un futuro no muy lejano, también se lleve a cabo la reforma del último trocito que queda [para la conversión de la carretera en autovía], el que engancha la zona en la que se ubica el colegio Antonio Gala con la estación de Renfe", ha sentenciado la técnico de la GMU Isabel Casas.

Mientras, el jefe del Servicio de Proyectos del organismo autónomo del Ayuntamiento, Rafael Ruiz Giménez, ha puntualizado que a partir de la glorieta del Colegio Antonio Gala hasta la calle Doña Berenguela, "que es el tramo que faltaría, de unos 150 metros, no habrá vial de servicio, porque no cabe en ese espacio". Para destacar que en esta fase que se va a acometer a partir del 10 de enero, "se mejorarán los itinerarios peatonales; el acerado oeste, por ejemplo, se amplía hasta un mínimo de tres metros. Y eso es importante porque ahora hay muchas embocaduras de calles y no es un trazado cómodo para los peatones, como también va a ser importante la mejora de la iluminación", ha añadido.

Este último tramo hasta la calle Doña Berenguela queda pendiente de un tramo urbanístico que debe suponer la cesión de suelos a la GMU, ya que una parte de ese suelo no es municipal sino de propiedad privada, tal y como ha señalado Ruiz Giménez. "Creo que en el primer semestre de 2023 tendremos noticias respecto a esos 150 metros que quedan de obras; está todo apalabrado con la junta de compensación propietaria de los terrenos para iniciar los asuntos jurídicos necesarios para desarrollar ese tramo", ha añadido Fuentes.

La primera fase de estas obras, que también contó con un montante económico de 1,5 millones de euros, se realizó hace más de una década con fondos anticrisis y comprendía el tramo entre la glorieta Amadora y Río Névalo. Desde el Ayuntamiento se destacó entonces que la de Trassierra sería la avenida de mayor longitud de la ciudad, llegando hasta lo zona en la que luego se ubicaría el Hipercor, en una nueva zona de expansión urbanística de la ciudad, y sirviendo, a la vez, de eje vertebrador de barrios históricos como Las Margaritas y Las Moreras.

La ahora avenida de Santa María de Trassierra, antes carretera de Trassierra, era una vía de la Diputación, que fue transferida hace más de 20 años a la ciudad. El PGOU de Córdoba la define como Vía Primaria, con cuatro carriles de circulación y vías de servicio en gran parte de su trazado urbano. Ya el Plan Renfe, en el tramo más próximo a la Glorieta de las Tres Culturas trazó la calzada con cuatro carriles de circulación, amplias aceras y carril bici. En el año 2009 se realizó otro tramo importante desde la Glorieta Amadora hasta la Calle Rio Névalo.