El Imtur aprueba sus cuentas y posibilita a PP y Cs iniciar el proceso para sacar adelante los presupuestos para Córdoba

El Instituto Municipal de Turismo (Imtur) ha aprobado (por fin) sus cuentas para este 2021, lo que abre la puerta al cogobierno de PP y Cs en Córdoba capital a iniciar el proceso para la aprobación definitiva de sus presupuestos municipales de este año.

El Imtur era el único organismo que quedaba por sacar adelante sus presupuestos, algo indispensable para que el gobierno municipal pueda llevar el proyecto de las cuentas a la Junta de Gobierno Local e iniciar así su aprobación definitiva. No se puede olvidar que el año pasado el anteproyecto estaba aprobado a finales de enero.

Aún así, las críticas a Turismo por parte de la oposición no han cesado y ha tenido que ser el voto de calidad de la presidenta del Imtur, Isabel Albás, el que haya inclinado la balanza para poder tener esas cuentas listas. Desde Vox, hasta IU, pasando por Podemos, ningún partido de la oposición ha tenido palabras buenas para Albás, a quien culpan de una gestión turística que deja mucho que desear.

Si la portavoz de Vox, Paula Badanelli, advertía ayer de que no iba a apoyar las cuentas del Imtur e incluso aseguraba que las conversaciones se iban a dirigir únicamente hacia el delegado de Hacienda, Salvador Fuentes, hoy han sido Podemos e IU los partidos que han cargado sobre esa gestión del turismo que se está haciendo en la ciudad.

El portavoz municipal de IU, Pedro García, ha vuelto a calificar de "esperpéntico" el momento vivido en el seno del Consejo Rector del Imtur, tachándolo incluso de "vergüenza ajena" por "ver lo que estoy viendo" y de "tristeza" porque "no es justo que esta ciudad esté siendo gestionada por personas como Isabel Albás".

García ha acusado a la delegada de Turismo y primera teniente de alcalde de no tener "ni idea" de turismo, tampoco de gestión, o de sentarse en ese Consejo Rector sin conocer el presupuesto que tenía que aprobarse.

"Ha demostrado un desconocimiento de cómo funciona un presupuesto que pocos alumnos de tercero de la ESO serían capaces de superarlo", ha denunciado García, quien cree que Albás desconoce "temas fundamentales" del día a día en un organismo de este tipo, como la masa salarial o el turismo sostenible.

Según el portavoz de IU en Capitulares, incluso la interventora "le ha tenido que sacar los colores" en varias ocasiones, especialmente en relación a las subvenciones que da el Imtur. Esas ayudas van a parar directamente a colectivos y asociaciones que se sientan directamente en el Consejo Consultivo del Imtur (a su vez casi las mismas que elaboraron el plan de acción, que también se aprobó con el voto de calidad de Albás).

"Más allá de que sea legal", ha apuntado García, Albás "hace cosas muy feas con el dinero público", ha opinado.

Además, García se ha referido al plan turístico de grandes ciudades, por el que el Ayuntamiento deberá devolver cerca de medio millón de euros. Según el portavoz de IU, se debería haber pedido una prórroga para evitar esto, sin embargo, considera que todo se debe a una estrategia de Cs para que el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, pueda "echarse una foto con un nuevo plan turístico".

Por su parte, la portavoz de Podemos en el Consistorio, Cristina Pedrajas, ha dicho que el presupuesto aprobado del Imtur "no es realista" al considerar que es similar al de otros ejercicios y que no tiene en cuenta la situación actual. Además, Pedrajas ha acusado a Albás de no contestar a las preguntas que se plantean porque "no sabe contestarlas o se sale por la tangente".