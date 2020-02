Hostecor pide la dimisión de Paula Badanelli y ésta le responde que existe la "libertad de expresión"

La patronal de hostelería de Córdoba Hostecor ha pedido la dimisión de la portavoz municipal de Vox, Paula Badanelli, tras unas declaraciones de la concejala en un debate televisado sobre turismo. En ese debate, según ha apuntado el presidente de Hostecor, Francisco de la Torre, Badanelli afirmó que la patronal "no representa hoy por hoy a nadie" a lo que añadió que "no hay más que estar en la calle para saberlo".

De la Torre también ha hecho referencia a una opinión mostrada por la concejala en ese debate al referirse a una actividad gastronómica presentada en el marco de Fitur. Según De la Torre, Badanelli dijo que la elección de cocineros hecha para participar en ese evento "no aunaba a los principales exponentes, desde su punto de vista, de la cocina cordobesa".

Estas palabras no han sentado bien a la patronal de hostelería que entiende que, con estas palabras, Badanelli demuestra "un completo desconocimiento del ámbito al que se refiere" y una "ignorancia en la materia" que "se puede disculpar por su manifiesta inexperiencia en la actividad política y por carecer de criterio cognitivo del ámbito hostelero y laboral".

A ello, desde Hostecor han apuntado que representan a las empresas asociadas y no asociadas a la patronal, es decir, a "16.949 profesionales de la provincia de Córdoba". Con ello, han solicitado a Badanelli que rectifique y que se reúna con los representantes de Hostecor. De no ser así, han añadido, "se le solicita la inminente dimisión como concejala en el Ayuntamiento de Córdoba".

La respuesta de Badanelli

Paula Badanelli ha respondido a las palabras de Hostecor y ha dicho que debe existir "respeto a lo que diga cualquiera", al tiempo que ha señalado que existe "la libertad de expresión". Además, ha declarado que no va a dimitir.

"No me debo a ninguna patronal ni asociación", ha dicho Badanelli, que ha añadido que no le tiene "miedo a nada ni a nadie".

La concejala de Vox ha insistido en que seguirá solicitando información sobre lo que ha pasado en Fitur y "qué se oculta" y ha apuntado que para esa actividad gastronómica hubo "maravillosos cocineros que se han quedado en tierra".

Sí ha reconocido que "me excedí al decir que no representan a nadie".