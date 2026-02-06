El Hospital Reina Sofía lidera la tasa de donación de órganos en Andalucía por quinto año consecutivo al anotar 75,3 donantes por millón de población (pmp). Córdoba registró en 2025 un total de 58 donantes, dos más que el año anterior, con un notable incremento de la donación en asistolia.

Esta modalidad pasa de 27 casos en 2024 a 32 en 2025. A su vez, han aumentado los donantes de tejidos, pasando de 14 a 17. La tasa de 75,3 donantes por millón de población está por encima de la media de la comunidad autónoma (54,4 pmp) y también de la nacional (51,9 pmp), según ha recordado el coordinador de Trasplantes del hospital, José María Dueñas.

Además, a nivel nacional, el Reina Sofía está entre los siete centros trasplantadores con mayor número absoluto de donantes, 56 en total (30 de ellos en asistolia), que junto a los dos donantes aportados por el Hospital Cruz Roja sitúan a la provincia de Córdoba entre las tasas de donación más altas a nivel nacional.

El gerente del Reina Sofía, durante su intervención en el balance de trasplantes. / JUAN AYALA

Dueñas ha incidido en que este logro ha sido posible por la colaboración estrecha de las unidades clínicas generadoras de donantes como la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Urgencias, Pediatría, Anestesia, Medicina Interna, Neurología, Neurocirugía, Paliativos o Neumología. Y, especialmente, ha agradecido su solidaridad a las familias de los donantes, que dicen sí a la vida en momentos difíciles.

Referente andaluz en trasplantes

Además, el Reina Sofía también es referente andaluz en trasplantes de órganos, con 306 realizados (de los que 11 fueron infantiles) el pasado año, que suponen su segundo mejor dato histórico, y 172 de tejidos (95 córneas y 77 médula). Por órganos, se han llevado a cabo un total de 108 trasplantes de riñón, 66 de hígado, 27 de corazón, 98 bipulmonares y siete de páncreas combinados con riñón.

De este balance destacan los 108 trasplantes renales, nueve más que en 2024, que reflejan el crecimiento sostenido de este programa que este año ha vuelto a superar su récord histórico de actividad. También ha crecido el programa cardiaco, con 27 trasplantes de corazón en 2025 frente a los 23 realizados en 2024, manteniéndose estables los casos pediátricos con cuatro injertos infantiles.

En hígado se realizaron 66 injertos, once menos que el año anterior, aunque se mantiene una importante actividad pediátrica con seis trasplantes infantiles hepáticos. El programa pulmonar presenta un descenso similar al nacional, si bien desciende respecto al récord alcanzado el año anterior (131 injertos), se mantiene como uno de los más activos del país, con 98 trasplantes pulmonares realizados en 2025, todos ellos bipulmonares. En cuanto al trasplante de páncreas, se repiten las cifras con siete trasplantes combinados, lo que refleja la consolidación de este programa de alta complejidad.

Un dato especialmente destacado es el aumento de los trasplantes de donante vivo, que pasan de cuatro en 2024 a 11 en 2025, uno de ellos el de Sofía, una joven que recibió un riñon de su madre y que este viernes ha contado su historia en la presentación del balance del programa de trasplantes. De ellos, nueve han sido renales y dos hepáticos, ambos realizados en pacientes infantiles, lo que demuestra el avance en este tipo de intervenciones altamente especializadas.

En el ámbito pediátrico, se han realizado 11 trasplantes infantiles, frente a los 16 del año anterior, distribuidos en seis hepáticos, cuatro de corazón y uno pulmonar.

Desde el inicio del programa de trasplantes en 1979, el Hospital Reina Sofía ha llevado a cabo más de 10.800 trasplantes. Actualmente, actúa como centro de referencia regional para trasplantes de corazón, pulmón, hígado, riñón y páncreas, tanto en población adulta como pediátrica. Estas actividades se desarrollan dentro del marco del Sistema Sanitario Público Andaluz, en coordinación con la red autonómica y nacional de donación y trasplantes, así como en colaboración con los hospitales privados de la provincia de Córdoba.

La "entrega" de los profesionales implicados

El director gerente del Hospital Reina Sofía, Francisco Triviño, ha recordado que "tal día como hoy, hace 47 años, se empezaba a escribir la historia de los trasplantes en este hospital, ya que fue el 6 de febrero de 1979 cuando se realizó el primer trasplante renal a Miguel Berni. Hoy, también, nuestras protagonistas son ejemplo de este programa y de la evolución de la ciencia, ya que Yolanda le ha donado a su hija Sofía un riñón".

Yolanda besa a su hija Sofía, a la que ha donado un riñón. / JUAN AYALA

El gerente ha destacado "la vocación y entrega de los equipos implicados" y ha agradecido "el compromiso de una ciudadanía que ha convertido la donación en un rasgo de identidad". Asimismo, el coordinador de Trasplantes, ha valorado "la implicación de todas las unidades que hacen posible la generación de donantes y el engranaje perfecto que permite que cada trasplante llegue a tiempo".

En la presentación del balance también ha intervenido el jefe de Cuidados Paliativos, Antonio Llergo, que ha explicado la forma de hacer y el desarrollo del trabajo en equipo que se realiza en el hospital, “un modelo integrado, continuo y protocolizado entre la coordinación hospitalaria de trasplantes y las unidades clínicas generadoras de donantes, como es la nuestra". El objetivo, tal y como ha apuntado, es "identificar precozmente al potencial donante, garantizar la viabilidad de los órganos y asegurar un proceso ético, eficiente y seguro".

Hitos y avances

El Hospital Universitario Reina Sofía ha registrado el pasado año varios hitos relevantes en el ámbito de los trasplantes y de la innovación aplicada a la práctica clínica. Uno de los más significativos ha sido la realización del primer trasplante infantil de corazón procedente de donante en asistolia en Andalucía, en una paciente de tres años, dentro del programa de trasplante cardíaco infantil que, desde su inicio en 1986, ha alcanzado ya 800 intervenciones.

En el terreno quirúrgico, se ha incorporado la técnica de extracción hepática mediante cirugía robótica en donante vivo, que se ha llevado a cabo en dos ocasiones y sitúa al hospital entre los pocos centros del país que aplican esta modalidad.

Asimismo, se ha validado un modelo de inteligencia artificial para la asignación de órganos en trasplante hepático, desarrollado en colaboración con el Imibic y la Universidad de Córdoba.

En paralelo, se han desarrollado mejoras en los sistemas de preservación de órganos mediante equipos de perfusión regional normotérmica (PRN) y máquinas de perfusión ex vivo, tanto en condiciones normotérmicas como hipotérmicas. Estas tecnologías permiten evaluar la funcionalidad de los órganos, reducir el daño isquémico y ampliar las posibilidades de uso de órganos considerados marginales, especialmente hepáticos y pulmonares. En este último caso, el hospital coordina el único programa nacional de referencia en perfusión ex vivo pulmonar.