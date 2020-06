¿Hay algo que no se pueda hacer en la fase 3?

Córdoba entra este próximo lunes 8 de junio en la fase 3 de la desescalada. La clave más importante de esta fase 3, anunciada este sábado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, será la posibilidad de viajar a otras provincias andaluzas. Pasar de etapa en esta desescalada supone estar más cerca de la denominada nueva normalidad, por lo que el abanico de actividades a realizar se abre mucho más que en las fases anteriores. Pero, ¿hay algo que todavía no se pueda hacer?

Las restricciones que se aplicarán a partir del lunes son menos que las posibilidades de realizar cualquier actividad. Sin embargo, todavía hay una serie de acciones que no pueden ejecutarse, la mayoría de ellas relacionadas más con un control de aforo que con una prohibición expresa.

Lo que está claro es que, de momento, no se puede salir de Andalucía. La Junta ha decidido abrir los viajes interprovinciales entre la comunidad autónoma, por lo que desde este lunes ya se puede viajar libremente desde Córdoba a cualquier territorio dentro de la región.

Pero para poder viajar entre comunidades, según explicó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, será necesario que ambas hayan superado la fase 3, o dicho de otro modo, la condición es que ambos territorios hayan alcanzado la nueva normalidad. Se entiende, por lo tanto, que hasta dentro de dos semanas, como mínimo, la salida de Andalucía está prohibida.

Con respecto al resto de cosas que no se podrán hacer, no hay nada muy destacado que esté específicamente prohibido. Por ejemplo, las reuniones con familiares, amigos o conocidos no podrán superar las 20 personas y además se pide mantener la distancia de seguridad o ponerse mascarilla en el caso de que eso no fuera posible.

Ese número máximo de 20 personas es el mismo que no podrá sobrepasarse si quiere realizarse deporte en grupo, que además deberá ser sin contacto.

Otras reuniones sociales, como las bodas, también tendrán limitaciones, aunque bastante menos significativas. En un enlace nupcial no podrá haber más de 150 invitados y eso si es al aire libre, porque si la celebración tiene lugar en un recinto cerrado el aforo no deberá sobrepasar las 75 personas. Esto mismo se aplica a otras celebraciones como pueden ser bautizos o comuniones.

En el caso de los velatorios, esas limitaciones se marcan en 50 personas de máximo al aire libre y 25 en recintos cerrados.

Las mismas restricciones de aforo se aplican a espacios como bares, restaurantes o pubs nocturnos. Estos últimos, por ejemplo, podrán volver a partir de este lunes, pero con una serie de condiciones a cumplir. Por ejemplo, las pistas de baile de las discotecas no podrán utilizarse, y en su lugar podrán colocarse mesas. Las terrazas e interiores de establecimientos de hostelería no podrán superar un máximo de aforo.

En general, la mayor parte de actividades y espacios tendrán un aforo reducido, como gimnasios, piscinas, teatros o museos, pero no existirán prohibiciones muy concretas.