Se ha portado, nos hemos portado

Después de toda la matraca que di la semana pasada con el calor, porque la verdad es que di la matraca y a base de bien, hay que reconocer que el tiempo se ha portado en la semana de Feria. Por suerte, lo del viernes de la inauguración no fue más que un susto, y luego la cosa ha estado la mar de bien, hay que reconocerlo.

Lo que no ha estado tan bien son los precios de algunas casetas, que me voy a callar el nombre para no sacarle a nadie los colores. Pero me han dicho que han llegado a pagar un pico por una cerveza. Y oye, que la gasolina está por las nubes, que eso lo sabe todo el mundo, pero que sepamos la cerveza no se hace con gasolina, si es que no nos tienen engañados. Pero bueno, esos son detalles que tampoco hay que tener mucho en cuenta, que por lo general la gente se ha portado bien, aunque siempre hay alguno que mete la pata.

Sobre todo esos que se han pasado con las mujeres, que no deberían volver a la Feria ni a donde hubiera gente en su vida. Yo no sé qué es lo que pasa por la cabeza de algunos, porque no me puedo explicar ciertos comportamientos. Pero repito, que han sido excepciones, seamos sinceros, que la mayoría nos hemos portado como la buena gente que somos los cordobeses, y ya está. Que eso es como cuando se echan los garbanzos a remojar en la olla, siempre hay que quitar alguno porque está feo o lo que sea, pero los buenos son siempre muchísimos más. Y que siga siendo así.

Dentro de mis posibilidades, que ya saben ustedes cómo son, he disfrutado tela la Feria, pero mucho, y eso que siempre voy con un poquito de temor, que no sé si recordarán aquella novia que tuve, y que era de Granada, y con la que acabé tan malamente. Por suerte no me la he encontrado, y con Soraya y mi amigo Cayetano hemos pasado una Feria de lujo, pero de primera. Y debo reconocer, y se lo agradezco desde aquí otra vez, que Cayetano ha fundido la cuenta y me ha invitado a mucho más de lo que yo he pagado, pero yo sé que lo hace por derecho, por amistad, porque nos queremos, y cuando hay eso ni se habla de dinero. Y con Soraya, pues eso, de maravilla, pero que sigo sin saber si somos novios o lo que sea, pero que de la mano hemos ido cogidos nuestros buenos ratos.

En fin, que a estas alturas ya no comprendo nada, pero tampoco lo pregunto, que estando bien, porque estoy bien, no hay nada más que comprender. Pues eso, que nos hemos portado bien la mayoría y hemos disfrutado, y que el año que viene más, y mejor, si es posible.