Dos empresas optan a gestionar el Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba

La Unión Temporal de Empresas (UTE) Cirque Eolo - Naturaleza Encendida y la empresa Comsa Service Facility Management son la dos únicas que optan a la gestión del espectáculo nocturno del Alcázar de los Reyes Cristianos. La primera de ellas ha ofrecido un canon de 95.000 euros el año y la segunda, de algo más de 4.000. Las dos ofertas son inviables para IU, "ya que no va a haber técnico que las justifique", ha asegurado el portavoz municipal de dicho grupo, Pedro García. El Ayuntamiento previó en el pliego de contratación un canon de algo más de 7.000 euros.

Desde IU están convencidos de que las empresas "no van a convencer al técnico en la mesa de contratación, ya que esos números no cuadran" y pide que se depuren responsabilidades. "Nosotros no nos alegramos de que las cosas salgan mal, pero llevamos durante mucho tiempo avisando de que el expediente de contratación del Alcázar es un absoluto despropósito, que está mal confeccionado, que está mal hecho y que tiene irregularidades; con todo ello el equipo de gobierno tiró para adelante", ha insistido.

García ha tachado de esperpéntico el hecho de "que hayan quedado dos empresas con una hiperbaja y una hiperalta". El portavoz de IU ha insistido en que sería un regalo que roza lo ético y lo moral "que se privatice por 4.000 euros y durante 15 años el Alcázar, que es patrimonio de la humanidad a una empresa que oferta además el doble de pases en temporada baja". Mientras que ha insistido en que "es todavía esperpéntico lo de la empresa de los 95.000 euros al año. En este caso no cuadran los números, no va a haber empresa que quiera perder unos 30.000 euros al año; pero es que en este expediente no cuadra nada desde el principio". "No creo que haya un técnico en esta casa que sea capaz de atender a la baja ni a la alta las ofertas", ha insistido.

La conclusión, para él, es que dos años y medio después de dejado IU el gobierno municipal, en el que el propio García tenía la responsabilidad de Turismo "y después de que este equipo de gobierno tomara la decisión de privatizar el Alcázar durante 15 años y hacer el expediente, el Alcázar está cerrado. No hay espectáculo nocturno", ha sentenciado.

Ahora que está sobre la mesa la posibilidad de disolver el Instituto Municipal de Turismo (Imtur), demanda de Vox al equipo de gobierno del PP y Cs para que salgan adelante los presupuestos municipales de 2022, García ha insistido en que "esto no lo ha llevado el Imtur, este expediente es de la Delegación de Turismo, por lo que lo de la mala gestión no es cuestión de organismos", ha defendido. "Gestionan con intereses que desconocemos y pasan estas cosas, porque lo que hay detrás de este expediente lo tiene que saber alguien. Detrás de este expediente hay una cantidad de directivos que están cobrando una fortuna del dinero de los cordobeses para llegar a esta conclusión", ha añadido.

García ha pedido que el alcalde, José María Bellido, tome por ello medidas en la Delegación de Turismo y en el Imtur. "Llevamos un año advirtiendo que este expediente es un despropósito, lo hemos llevado a los órganos correspondientes del Ayuntamiento para que lo fiscalicen y los órganos han dicho que no quieren saber nada, que la junta de gobierno decida. Se dedició tirar para adelante y alguien tiene que ser el responsable. Me preocupa que nadie en este Ayuntamiento sea responsable de nada", ha lamentado

"Las empresas tienen ahora cinco días para justificar ante la mesa de contratación por qué han hecho una baja tan grande o una alta tan grande, si convencen al técnico de turno se adjudica, si no lo convencen, cosa normal, pues no se va a adjudicar y el procedimiento se quedará en no se sabe. Ahora el Ayuntamiento tiene que tomar la decisión de si sacar un nuevo pliego o si sacar el mismo y volver a hacer el ridículo", ha insistido.