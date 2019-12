El gasto en pensiones crece casi un 9% en un año y supera los 147 millones de euros

La citada campaña, por su parte, se basa en el envío de informes y vida laboral y bases de cotización -para los trabajadores que hayan estado dados de alta en la Seguridad Social en los años 2017 y 2018-, de la que se van a beneficiar 381.729 trabajadores en Córdoba, que recibirán estos datos en papel, si no consta en la base de datos de la Seguridad Social su teléfono móvil o a través de un SMS. En el caso de la provincia, se van a enviar 286.22 SMS y 957.507 cartas.

La cotización de los cuidadores no profesionales

La subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, también ha hecho referencia a la cotización de los cuidadores no profesionales en situación de dependencia. Se trata de una ayuda que se ha restablecido, pero que no ha tenido, por el momento, el impacto ni la acogida prevista por parte de la Seguridad Social. Así, ha hecho un llamamiento a aquellas personas que pueden acceder a ella para que se den de alta y ha subrayado que no son ellos los que tienen que pagar por su cotización a la Seguridad Social, sino que lo hace el Estado.