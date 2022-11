Estas son las fortalezas y debilidades del turismo en Córdoba

Uno de los principales retos en Córdoba es conocer y evaluar adecuadamente su oferta y estructurarla orientándola a segmentos que, efectivamente, se correspondan con una demanda de turismo patrimonial y cultural y a un turismo de calidad en el sentido ya indicado. En consecuencia, hay que fortalecer la oferta patrimonial una vez se tenga realmente conciencia firme de la misma por todos. Tenemos el tercer patrimonio material más visitado en España, sin embargo, muchos otros patrimonios no están puestos en valor de forma adecuada.

Es necesario conocer el impacto en materia turística de determinados eventos: el futuro espectáculo nocturno del Alcázar de los Reyes Cristianos, el Alma de Córdoba y Caballerizas Reales. En este sentido se podría conocer ya no solo el impacto en el turismo, sino la percepción de quién disfruta de dichos espectáculos. Esto es esencial para la mejora continua de la experiencia turística en la toma de decisiones de los gestores público-privados. No se trata de medir exclusivamente el impacto económico en términos de ingresos, sino de valorar efectivamente el impacto considerando además de los ingresos generados otras cuestiones como el impacto social: sobre el patrimonio, sobre la adecuada promoción de la ciudad y la provincia, etc.