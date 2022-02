Estas son las fechas del proceso de escolarización en Córdoba en 2022

El proceso de escolarización del curso 2022-2023 arranca el próximo 1 de marzo, un periodo que se abre para todos los niños que se incorporan por primera vez al sistema educativo en la provincia de Córdoba, tanto en centros públicos como concertados, así como el alumnado que cambie de centro escolar en el mes de septiembre.

Para las familias interesadas, la Consejería de Educación y Deporte ya ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el calendario del proceso, que incluye todas las fechas a tener en cuenta. Así las cosas y, como en cada proceso de escolarización, el plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto entre el 1 y 31 de marzo.

Una vez que se acabe este periodo, los centros docentes tendrán de plazo hasta el 18 de abril (Lunes de Pascua) para publicar la relación de alumnos solicitantes. En el caso de que la demanda sea mayor a la oferta de plazas, también deben publicar la puntuación obtenida. Un día después, es decir, el 19 de abril, dará comienzo el trámite de audiencia para las familias que no estén conformes con la puntuación.

Hasta entonces, habrá que esperar hasta el 16 de mayo, que es la jornada en la que tendrá lugar el sorteo público que servirá para el desempate de los aspirantes a plaza que estén igualados en puntos.

Los centros recurren a esta opción cuando continúa el empate en las solicitudes de las familias después de la aplicación de los criterios de baremación (hermanos en el centro, domicilio familiar o laboral, por trabajar lamadre o el padre en el centro, renta anual, discapacidad, familia numerosa o monoparental). Paradeshacer estos empates, se aplica el resultado de este sorteo, una vez cerrado el proceso de admisión de solicitudes.

Un día después, el 17 de mayo, se publicará el listado definitivo de alumnos que tendrán plaza en los colegios e institutos el próximo curso. Por su parte, los menores que no hayan logrado entrar en el centro elegido como primera opción no conocerán su destino hasta el 26 de mayo y un día más tarde, el 27 del mismo, comenzará el plazo fijado para la presentación de recursos de alzada y reclamaciones si no se está de acuerdo con la plaza ni la puntuación definitiva obtenida.

Tal y como ya anunció el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, este año se mantienen los criterios de admisión del pasado proceso de escolarización, es decir, que el baremo es el mismo. Por ejemplo, la puntuación por existencia de hermanos en el centro sigue en 14 puntos totales, en vez de 20 por hermano como recogía el anterior decreto andaluz, los mismos que por proximidad al domicilio familiar.

También se mantienen los criterios que otorgan puntos por tener matriculado en el primer ciclo de Infantil a un hijo con la finalidad de fomentar la escolarización en este etapa; guardadores legales con actividad laboral o profesional remunerada; el expediente académico del alumnado para su admisión en Bachillerato; de renta per cápita anual de la unidad familiar, y de discapacidad o trastorno del desarrollo.

La bajada de la natalidad, por otra parte, será de nuevo uno de los factores que tenga que tener en cuenta la Delegación de Educación en Córdoba a la hora de hacer su oferta de plaza, ya que según los datos del INE y, tal y como ya avanzo el Día, el próximo curso comienzan su etapa educativa los pequeños que nacieron en 2019 y que en este año cumplen tres años. En concreto, son 5.632 escolares los previstos, frente a los más de 6.200 que han iniciado el colegio este curso.