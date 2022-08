Las familias de Córdoba se enfrentan a la vuelta al cole más cara

Arranca la cuenta atrás para la -ansiada para unos y temida para otros- vuelta al cole, que llega escalonada entre el 1 y el 20 de septiembre. El final del verano se aproxima y es por ello que las familias ya empiezan a prepararse para la rutina del nuevo curso, que en esta ocasión se verá salpicada por la constante subida del IPC, lo que se refleja en un aumento considerable de precios.

Los materiales escolares, libros y uniformes también han seguido la tendencia alcista de la electricidad o el gasóleo, por lo que la típica cuesta de septiembre se agudiza más aún este año. Las familias ya están tomando medidas para abaratar costes y gastar lo imprescindible, por lo que la reventa de uniformes o la compra de material de segunda mano cada vez es más frecuente.

Por su parte, las empresas del sector apuntan a un encarecimiento general, pero en especial en el papel y el plástico, además de en los tejidos. Así, mientras que el año pasado un cuadernillo costaba sobre los cuatro euros, ahora ha subido hasta un 15%, aproximándose a los cinco, lo que también se refleja en productos como archivadores o carpetas.

Algo que ya han podido comprobar numerosos padres, pues como cada año, tras la vuelta del puente de agosto, empiezan las compras del inicio de curso, aunque en esta ocasión se están realizando de forma más escalonada, aprovechando mientras tanto el material que queda en casa de cursos anteriores. "Asustado estoy", comenta el encargado de la papelería Carlín, Ángel Arévalo, que de momento lleva unas semanas con menos afluencia de clientes que de costumbre.

Como es habitual, cada profesor ya ha trasladado a las familias todo el material que necesitarán los pequeños en el nuevo curso. Por lo que, como ha recordado Arévalo, "todos los años recomiendo venir con la lista e ir tachando en función de lo que ya tengan en sus casas", una tendencia que también parece haber cambiado, pues en la actualidad los progenitores acuden a los comercios con el inventario hecho y adquieren sólo lo necesario.

Con la mochila llena de libros nuevos y olor a forro, las familias continúan de compras. Los uniformes es algo imprescindible ante un nuevo curso, ya que, en edades tempranas como las que comprenden Infantil o Primaria, los pequeños vuelven cada verano siendo más mayores y teniendo que usar prendas con alguna talla superior.

Helena Cabrera lleva más de 30 años vendiendo uniformes en su tienda en Córdoba, Helena Uniformes y Bordados, desde donde comenta que "los tejidos han subido muchísimo". Por el momento, la encargada indica que se están manteniendo los precios para que le suban lo menos posible a las familias, aunque para ello tengan que reducir sus márgenes de beneficio: "No sabemos si con el tiempo se irán subiendo o no, pero por ahora nos estamos haciendo cargo nosotros".

Además de comparar precios o heredar prendas que familiares y amigos ya no usan, otras de esas pequeñas acciones para ahorrar es vender lo que ya no se necesita. Helena indica que antes los padres pasaban los uniformes a sus conocidos y ahora "los ponen a la venta y los pasan de unos a otros", incluso a familias que no son conocidas.

La venta de segunda mano

Andalucía es la comunidad que más anuncios acumula en la venta de libros de texto en el portal de Milanuncios. En concreto, según el análisis realizado por la plataforma de segunda mano, la comunidad andaluza cuenta con un 18% de la oferta total, por delante de Madrid (13%) y Castilla y León (12%).

Fechas de la vuelta al cole Los primeros en regresar a las clases serán los niños del primer ciclo de Infantil (día 1); luego se sumará el alumnado de segundo ciclo y Primaria (12), el de los institutos (ESO, Bachillerato, FP y enseñanzas artísticas (15), para concluir con los estudiantes de las escuelas oficiales de idiomas y enseñanzas artísticas superiores (20).

Según el análisis, la demanda de libros escolares ha aumentado un 67% en todo el país entre junio y agosto. Además, el 70% de los anuncios nuevos de este año se han publicado entre junio y julio y, concretamente, al finalizar el curso escolar en el mes de junio, cuando la oferta crecía un 242% respecto al mes de mayo.

Respecto a los precios, la media por libro se ha incrementado un 8% en comparación con el pasado año, situándose en 24 euros de media, en un mercado que alcanza un valor total de más de 2,9 millones en los últimos 12 meses, según ha informado la aplicación.

Por niveles, los productos más demandados son los libros para los cursos de Secundaria o ESO, que acumulan el 52% del total de las visualizaciones en los anuncios de esta categoría. Sin embargo, analizando individualmente por cursos, son los de primero de Bachillerato los que más interés generan, acaparando el 22% de las visualizaciones.

El calzado, lo más demandado

Por su parte, el nuevo curso escolar arranca con un 60% más de inversión en las compras que el año anterior, según el último estudio elaborado por Privalia. En concreto, el gasto medio se situará entre los 200 y los 500 euros, siendo la franja de 300 a 500 la de mayor peso (35%). Además, hasta un 20% de los encuestados afirma que gastará más de 500 euros.

Este curso, el calzado desbanca al material escolar como producto más demandado y los libros bajan una posición. En el podio para la vuelta al cole 2022, tras el calzado (82%) se sitúa el material escolar (79%) y la ropa (78%); cierran el top 5 la ropa de deporte (58%) y los libros (49%), seguidos por mayor distancia de los uniformes (27%).