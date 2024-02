La experiencia de estar en el espacio sin salir de la tierra: así es la misión de la primera cordobesa astronauta análoga en Hawái

Es la experiencia de estar en el espacio, pero sin salir de la tierra. La cordobesa Mariló Torres, periodista, funcionaria y piloto de avión, es la primera mujer española elegida para integrar una misión espacial análoga en el módulo de simulación de HI-SEAS en Big Island (Hawái). Partirá esta misma semana y será la subcomandante de una misión que pretende testar la destreza y diligencia del equipo frente al impacto de un micrometeorito sobre el módulo o hábitat de los astronautas o una eyección de material expulsado por el Sol, con riesgo de radiación.

Los astronautas análogos hacen el trabajo silencioso. "Colaboramos con pequeños granitos de arena en la exploración espacial" con misiones y experimentos que permiten poner a prueba ciertas situaciones, cuenta Mariló Torres a El Día. "Somos conejillos de indias, testamos tecnologías, hacemos experimentos en escenarios hostiles para equivocarnos en la tierra nosotros y que el resultado sirva a los que de verdad van a salir a hacer estas hazañas al espacio". La piloto lo entiende "como una colmena" donde los astronautas son "las abejas reina" y los análogos "las abejas obreras".

El análogo es el lugar. Puede ser desde un desierto, hasta un volcán, como el Mauna Loa, el más grande del mundo, que se encuentra a una altitud de 2.470 metros en Hawái. Estos entornos reproducen condiciones hostiles y escenarios inhóspitos, similares a las de la Luna o Marte, y donde los participantes del experimento viven con limitaciones casi idénticas a las de los astronautas durante el tiempo que dura la misión.

En Hawái, además, hay una serie de riesgos que se añaden, como los movimientos sísmicos y terremotos o una posible erupción volcánica. Está a una gran altitud, con baja cota de oxígeno, condiciones que "se suman al desafío". En 2022 las misiones se suspendieron por erupciones volcánicas en la zona.

¿Cómo es la misión?

La misión en cuestión, bautizada como IMI OLA, que en idioma hawaiano significa "buscando una vida mejor", se llevará a cabo entre el 22 y el 28 de febrero. La cordobesa parte este mismo domingo y contará con varios días para aclimatarse, así como un entrenamiento final antes de la misión. La piloto cordobesa compartirá el trabajo con dos norteamericanos, un escocés, una costarricense y un pakistaní.

Al estar en la tierra no hay ausencia total de oxígeno o de gravedad, pero sí realizan los procedimientos habituales de los astronautas. Comen comida liofilizada, preparada con un proceso de deshidratación usado generalmente para conservar un alimento perecedero, usan baños compostados, no existen las duchas, por lo que se limpian con esponjas parecidas a las que se usan en las residencias para la higiene de los pacientes encamados y no tienen acceso a móviles ni al mundo exterior.

Lo más importante, cuenta Torres, es mantener el contacto 24 horas con el control de misión. "Es un cronograma que seguimos al pie de la letra" para poder cumplir con las actividades de salida del nódulo del interior. Lo hacen con trajes espaciales que simulan a los auténticos que se llevan en el espacio y durante dos o tres horas caminan por el entorno, recogen muestras y hacen pruebas.

Los requisitos para pertenecer a una misión de este tipo son muy similares a los de los astronautas. "Deben saber que la misión es lo primero, se necesita una una persona valiente, capaz de subordinar sus necesidades al cumplimiento de esa misión", cuenta la piloto cordobesa.

La persona, además, debe poder vivir por un tiempo en ambientes claustrofóbicos, en total aislamiento y cumpliendo con un importante entrenamiento físico diario de al menos dos horas, porque son muchas las salidas al exterior. "El perfil fundamental es de un científico o un piloto", destaca. Ella ha entrenado en el sector a través de Astroland, un "grupo de profesionales extraordinarios" que forman parte de la primera Agencia Interplanetaria española y sede de la Estación Ares, ubicada en el interior de una cueva cántabra.

En España hay un simulador análogo en Santander, aunque "mucha gente no lo sabe y es algo que ayuda y aporta". Ahora "estamos a la espera de que la Agencia Espacial Española se suba a este tren" de las misiones análogas. De momento, la agencia "está recorriendo sus primeros pasos".

Para Torres, "España tiene recursos", y "se ha demostrado con el despegue del Miura 1 desde Huelva". Para la piloto, existe "un conglomerado de empresas del sector privado que está funcionando muy bien, hay recursos y confío en que lleguemos a todo". En España hay dos astronautas a la espera de una misión, "hay ilusión y esperanza en que se puede llegar lejos, lo que nos mueve es el hecho de poder remar en esa dirección y humildemente probar tecnología, hacer estudios e investigaciones cuyo resultado sea de utilidad para Europa".

El futuro femenino en el espacio

Mariló Torres es la primera cordobesa astronauta análoga. Desde 2022, año en el que se estrenó como comandante de la pionera misión Venus de Biogénero, compuesta enteramente por mujeres y desarrollada en España, Mariló Torres se ha convertido en asesora y colaboradora de Astroland.

"Yo siempre he sido apasionada por el espacio, por las posibilidades de la exploración espacial", expresa Mariló. Es piloto privado y acrobático y se encuentra entrenando para competir en el próximo campeonato de acrobacia aérea. Ahora será la primera mujer española en llevar a cabo una misión análoga fuera de las fronteras, aunque destaca que hubo una en Arizona, a la que fueron grupo de científicas catalanas el año pasado. Para ella, se trata de "un orgullo, un honor y un motivo de satisfacción, y espero estar a la altura".

Es divulgadora del futuro femenino en el espacio, firme defensora del papel activo de la mujer de mediana edad en la sociedad actual y reivindicadora del rol de las personas con formación en Humanidades dentro de un sector de exploración espacial copado por perfiles de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

HI-SEAS, siglas del Análogo de Exploración Espacial de Hawái, está actualmente regentado por las instituciones Blue Planet Research y EuroMoonMars/Eurospacehub, si bien fue el hogar de cinco misiones exitosas de simulación de la NASA de larga duración (hasta 12 meses) y de posteriores misiones análogas en colaboración con múltiples organizaciones espaciales de todo el planeta.