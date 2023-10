Las exhumaciones de las fosas del cementerio de San Rafael de Córdoba comenzarán tras los Santos

Las exhumaciones de las fosas del franquismo del cementerio de San Rafael comenzarán después de los Santos. Así lo ha anunciado el doctor en Arqueología por la Universidad de Granada y coordinador del equipo técnico que las va a llevar a cabo, Daniel García Quiroga. "Se decidió que no se empezara hasta después del día de los difuntos por todo el trajín que va a haber en San Rafael antes de esos días, algo que no es lo mismo que en el cementerio de la Salud donde las fosas franquistas no están en medio del cementerio y, por lo tanto, no molestamos a la hora de trabajar a las visitas. Esperamos que en San Rafael empiecen para el día 2 de noviembre", ha añadido.

García Quiroga ha informado del inicio de las actuaciones en San Rafael antes de detallar cuáles van a ser las primeras intervenciones que se van a llevar a cabo en la Salud a partir de este lunes 23 de octubre por parte de la empresa adjudicataria de los trabajos UTE Themis Córdoba, formada por las compañías Trabajos Catastrales y por TCA Cartografía y Geomática, a los que el Ayuntamiento le adjudicó los mismos por 1,6 millones de euros. Lo ha hecho durante el acto de cívico homenaje que en el propio cementerio de la Salud ha organizado Dejadnos llorar, la asociación para la defensa de los derechos humanos de las víctimas del franquismo, con motivo del inicio de esos trabajos de exhumación.

En el caso del cementerio de San Rafael, según la propuesta de intervención realizada por la Sociedad de Ciencias Arandazi, de acuerdo con el informe Final Intervención Estudios Previos en la Fosa de Víctimas del Cementerio de San Rafael en Córdoba, la cifra total de personas represaliadas inhumadas y de las que hay registro documental para el periodo 1939-1944 asciende a 860, de las que 816 están enterradas en fosa común. Asimismo, el informe detalla que el perfil de la cifra total de represaliados según las características de la represión en el cementerio de San Rafael asciende a 402 personas asesinadas tras consejos de guerra y de 458 personas muertas en prisión.

Mientras, en el caso del cementerio de la Salud, y tal y como registra el pliego que rige la contratación de las exhumaciones, según las investigaciones realizadas previamente y sondeos, en la fosa común de Virgen de los Dolores -por la que van a comenzar los trabajos- se cuenta con una previsión de 1.173 cuerpos inhumados entre 1936 y 1937, de los que 593 pertenecerían a represaliados.

Además, en la fosa común de la Zona Alta se estima que fueron enterradas 3.285 personas entre mediados de 1937 y 1941, de las que 500 serían represaliados que pasaron por un consejo de guerra y/o prisión; y entre 1942 y 1945 se sepultaron otros 2.773 cuerpos, si bien se desconoce el dato sobre represaliados, si bien se insiste en que se trata de un número residual. En total, en esas tres fosas de la Salud hay 7.231 personas enterradas, de las que habría un mínimo de 1.093 víctimas del franquismo, según una de las investigaciones o de 1.163, según otra.

Dejadnos llorar ha relacionado a las 2.203 personas asesinadas que los historiadores han identificado tras el golpe militar de 1936 y por la represión posterior, que proceden de todos los municipios de la provincia de Córdoba, de todas las provincias de Andalucía, de otras 35 provincias españolas y de Albania, Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Checoslovaquia, Cuba, Francia, Italia, Polonia, Portugal, Rumanía, Suiza, Yugoslavia, extranjeros entre las que se encuentra una sola mujer, la periodista francesa Raneé Lafont.

Trabajos iniciales en la Salud

"La verdad es que nosotros ya veníamos trabajando sobre el terreno en el cementerio de la Salud durante varias semanas, sobre todo lo que ha ocurrido aquí, con todas las memorias de intervención", ha detallado García Quiroga, quien ha añadido que, dentro de los trabajos, "necesitamos también acceder a los restos óseos que ya se sacaron en las anteriores intervenciones, para ver el estado de conservación en los que se encuentran y practicarles pruebas que no hemos encontrado en esas memorias, con el objetivo de poner al día toda la documentación al respecto".

El primer paso para trabajar sobre el terreno ha sido la señalización con una cinta de balizar de las zonas de los dos sondeos que se realizaron en 2021 en el cuadro de Virgen de los Dolores. "Dos sondeos que fueron positivos, dado que en el caso del sondeo número 1 supuso que se encontrara a una víctima y que se intuyera de que debajo había más víctimas; lo que supone que sea la parte superior de una fosa de la que aún desconocemos sus dimensiones totales", ha relatado el director de los trabajos.

En el sondeo 2 "nos ocurre lo mismo", ha sentenciado. En esa zona se han localizado 12 cadáveres, "supuestamente, de lo que llamamos dos sacas diferentes, o dos conjuntos de restos óseos de personas que fueron asesinados y enterrados en días diferentes. De esta fosa tampoco conocemos sus dimensiones", ha puntualizado. García Quiroga ha relatado que "lo primero que tenemos que conseguir es delimitar todo el área que ha funcionado como fosa; en esa fosa grande se podrán ir identificando todas las sacas para al final dar nombre a todos los cuerpos". Para ello comenzarán con un sondeo "de siete por ocho" metros.

"Antes no había tres espacios en la zona, como ahora, como es el cuadro cuarto, Virgen de los Dolores y Santa Bárbara; antes era un único espacio, con los cual no sabemos si los límites de la fosa trascienden los cuadros militares o el cuadro cuarto; por ello nuestra intención primera es abrir un gran sondeo que coja incluya los eventos hallados en 2021 e intentar extendernos en superficie hasta toda la zona que ocupaba esa gran fosa", ha sentenciado.

El arqueólogo ha insistido en que "para nosotros" la conservación de los restos es lo más importante, lo prioritario, "porque va a ser lo que nos va a dar información, lo que al final va a permitir que le podamos dar identidad a estas personas asesinadas", ha puntualizado, insistiendo en que cuando se abre un sondeo, la conservación de los restos "cambia, ya empiezan a degradarse", tanto por el sol como por la lluvia. "Para evitar que esto ocurra, nosotros desde un principio trabajamos con toda el área cubierta", ha añadido.