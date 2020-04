Un estudio evidencia cómo las mujeres asumen más horas de labores domésticas y cuidado de los hijos frente a los hombres

Las mujeres asumen más trabajo en el hogar que los hombres. Es una de las primeras conclusiones que se saca del estudio Conciliación en el Hogar: Hábitos y Actitudes de la Población Andaluza, elaborado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y que contiene cifras provinciales. La tendencia, eso sí, es la misma en todas las provincias de andaluzas: ellas pasan más horas dedicadas a las labores del hogar, así como al cuidado de los hijos. Además, también suelen ser las que planifican las compras, las comidas, las vacaciones o diversas gestiones, como pagar las facturas.

El estudio se ha realizado a través de más de 3.000 encuestas en toda Andalucía a hombres y mujeres de entre 30 y 60 años desde octubre a diciembre de 2019.

Para poner los resultados en contexto, hay que analizar el tipo de hogar que predomina en la provincia de Córdoba. Según este estudio, la familia tipo sería una pareja con un hijos, modelo que representan el 57,4% de los encuestados. A éste le seguiría el de la pareja sin hijos (19,2%), otros tipos (9,7%), una persona sola (9,6%), madre sola con hijos (2,9%) y por último estaría el modelo de padre solo con hijos (0,6%).

En cuanto a las parejas que conviven, la mayoría tienen dos hijos (el 36%), seguidas de las que solo tienen un hijo (32,5%) y de las que no tienen hijos (25,4%). Ya con un menor porcentaje se sitúan las uniones con tres hijos (4,8%) y las que tienen cuatro o más (1,3%).

¿Quién aporta más ingresos?

Teniendo en cuenta que el estudio desgrana las respuestas por géneros, se puede llegar a una conclusión: en Córdoba, los hombres aportan más rentas al hogar que las mujeres. Según el informe, el 66,3% de los hombres consultados dicen que son ellos los que llevan más dinero a casa, mientras que el 13% afirma que lo hace de manera equitativa junto a su pareja.

Ellas también responden que son los hombres los que aportan más ingresos, casi un 51%, mientras que cerca del 28% de las mujeres contestan que son ellas mismas las que hacen una aportación más abultada. Este caso es curioso porque dentro de este apartado, no aparecen las respuestas de aquellos hombres que entienden que sus parejas son las que más dinero generan en casa.

Horas dedicadas a las labores domésticas

Mientras casi un 23% de los hombres reconocen que, de lunes a viernes, no dedican nada de tiempo a las labores del hogar, ese porcentaje ni siquiera se contempla dentro del apartado de las mujeres. Es más, en días laborables ellas suelen dedicar a esas tareas entre una y tres horas, según contestaron más del 34% de las encuestadas, un 27,3% dijo que entre tres y cinco horas y un 31% afirmó que más de cinco horas. Esa aportación de tiempo a las tareas del hogar en días laborables aglutina un mayor porcentaje de hombres en el apartado de "una a tres horas", casi el 60% afirma dedicar este tiempo.

Además, ante esta misma pregunta pero formulada al revés, es decir, cuánto tiempo dedica la otra persona a estas labores, también existen evidentes diferencias. El 34,5% de los hombres encuestados afirman que su pareja dedica más de cinco horas en días laborables a estas labores, mientras que ninguno contesta que su pareja no haga nada en esas jornadas. Todo lo contrario ocurre cuando las consultadas son las mujeres, ya que éstas afirman, en más de un 40%, que sus parejas no hacen nada estos días y en un 45% que dedican entre una y tres horas.

También es reseñable que en días no laborales, es decir, festivos o fin de semana, ninguna mujer encuestada aparece en el apartado de no realizar ninguna labor, por lo tanto, asumen esas tareas también en esas jornadas, mientras un 19,5% reconoce que no hace nada o hace poco.

Cuidado de los hijos

Con respecto al cuidado de los hijos, las cosas están más igualadas, aunque las diferencias en las respuestas siguen siendo evidentes. Por ejemplo, el 28,5% de los hombres encuestados reconoce que en días laborables dedican poco tiempo a estos cuidados, mientras que el porcentaje de mujeres es del 22,6%.

Mientras, los hombres asumen, en un 33,6%, que sus parejas dedican entre una y tres horas a estos cuidados y en un 30%, que ese tiempo es de más de cinco horas. Sin embargo, gran parte de las mujeres, casi un 41%, apunta que su pareja dedica "poco o nada de tiempo" al cuidado de los hijos durante el fin de semana.

Las labores menos visibles

Mientras poner lavadores, fregar, planchar, hacer la comida o ponerse con los niños a hacer las tareas del colegio son actividades que pueden percibirse directamente, hay otras labores que podrían calificarse como invisibles, y sin embargo, igual de necesarias. Son, por ejemplo, hacer la lista compra o planificar lo que se va a comer.

En este caso, el 23,3% de los hombres reconoce que es su pareja la que planifica la compra las comidas, mientras que poco más del 19% dice que son ellos mismos los que asumen esta tarea y el 29% apunta que los dos por igual. Ninguna mujer encuestada responde que es su marido el que piensa en estas cosas, mientras que más del 53% afirma que solo lo hacen ellas y el 23,6% que se hace a partes iguales.

Disfrutar del tiempo libre

Ellos disfrutan más del tiempo libre que ellas y observando los datos anteriores puede ser, directamente, porque ellos sí cuenten con ese tiempo. Por ejemplo, en la pregunta de cuántas veces salen de copas o disfrutan del ocio nocturno, la respuesta mayoritaria tanto en hombres como en mujeres es "nunca o casi nunca", la segunda respuesta más numerosa en ellos es una vez a la semana, en ellas, varias al año.

En cuanto a salir y reunirse con amigos, el 53% de los hombres dice que al menos una vez a la semana, porcentaje que en el caso de las mujeres se reduce a un 38%. También es más reducido el número de mujeres que hacen deporte que el de los hombres. Ellos contestaron, en un 75% de las encuestas, que lo hacen una vez a la semana, porcentaje que en el caso de las mujeres baja hasta el 67%.

Tanto hombres como mujeres contestaron, en su mayoría, que viajan varias veces al año, aunque ellos contestaron en un 48% y ellas en un 40%. Una parte de la estadística en la que ellas se ponen por delante es en cuanto a permitirse el lujo de "no hacer nada, descansar". El mayor porcentaje de respuesta en ellas, un 75%, fue "un día a la semana", misma respuesta mayoritaria que los hombres, pero estos en un 70%.