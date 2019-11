Tiene 37 años, es cordobés y vive en China desde hace diez años. Se fue joven de la ciudad, tanto que casi tiene que usar el GPS para llegar a la redacción de el Día, en pleno Centro. Forma parte del núcleo duro de Alibaba Group, propietaria de Aliexpress, donde ha sido especialista en operaciones y donde ahora se hace cargo de la parte de entretenimiento. Se fue a China a probar con las exportaciones de productos españoles (también italianos) y ahora forma parte del market place más grande del mundo.

–¿Cómo se llega de Córdoba a Aliexpress?

–Me fui a China hace diez años con una mochila llena de ilusiones y proyectos, a ver si podía exportar jamón y conectar los dos mundos. Después de un tiempo por allí, haciendo diferentes actividades, importando y exportando cosas, trabajando en una empresa de importación de producto alimentario italiano, ya conocía muy bien Alibaba, que allí es la empresa más famosa de comercio electrónico. A raíz de ahí, conocí una plataforma que es una mina de oro, están todos los productos del mundo a unos precios rompedores y veía cómo poco a poco iba creciendo, se iban metiendo en otros negocios, pagos online, logística... Entonces, en 2014 cerré una empresa que monté con un par de cordobeses y, al cerrarla, decidí que era el momento de unirme a ese maravilloso proyecto que era Alibaba y ayudarle en su internacionalización. Vi una gran oportunidad a nivel global y para mí, para poder aportar el valor que ya había cogido y la experiencia.

–Ahora presenta una división de ocio, ¿en qué consiste?

–Hemos abierto una nueva línea de negocio y una nueva categoría, Aliexpress Ocio. Es una oferta de valor que estamos intentando ofrecer a los usuarios españoles. Estamos intentando impulsar este modelo de negocio, que ya hemos trabajado en China, para que cuando el usuario esté buscando entretenimiento u ocio, en una sola aplicación pueda encontrar toda la oferta que necesita. Ya sean entradas para un evento musical, para un espectáculo de comedia, el teatro, experiencia para cocinar o descubrir las mejores ofertas gastronómicas, una cata de vinos... Queremos aglomerar un montón de servicios relacionados con el ocio y el entretenimiento y usar la gran infraestructura que tenemos en Alibaba y el buen análisis del big data. Con toda la información que vamos a coger en los próximos meses queremos ser capaces de ayudar a descubrir ocio que ni siquiera sabes que te gusta. Mediante el uso de las tecnologías, vamos a ayudar a los usuarios a encontrar algo que les va a hacer muy felices.

–¿Con cuántas empresas trabajan ahora para poder lanzar la aplicación?

–Cuando lanzamos un proyecto, intentamos hacer la versión beta de la manera más controlada posible. Cuidamos que sea sencillo para las primeras empresas unirse al proyecto, a la vez que vamos cogiendo feedback de cómo funciona. Hemos empezado con una pequeña proporción de empresas, menos de diez, de distinta índole (eventos, parques de atracciones, experiencias...) y durante los próximos tres meses haremos una fase beta y aquí empezarán a aprender los procesos de cómo subir el producto, abrir la tienda, vender. También vamos a ver cuáles son los productos que mejor se mueven y, dentro de un par de meses, abriremos la siguiente fase de reclutamiento. Por eso queremos invitar a todas las empresas relacionadas con ocio a que estén atentos porque abriremos una nueva forma de registrarse. Ya nos están contactando bastantes empresas. Invitamos a los empresarios cordobeses que están interesados en promocionar sus productos en un nuevo canal en España, aunque dentro de poco iremos a otros países dada la gran infraestructura que tenemos. Ahora estamos intentando que los empresarios españoles vendan también en otros países. Tenemos la plataforma en más de 17 idiomas. El objetivo es que si un usuario ruso quiere venir a España, cuando se meta en la plataforma pueda descubrir todo lo que hay aquí y así ayudar a globalizar a las empresas.

–¿Tienen intención de abrir nuevas tiendas físicas en España?

–Por ahora estamos centrados en desarrollar esta tienda y seguir aprendiendo. Fue una gran sorpresa ver el gran recibimiento que tuvimos. Somos una empresa digital y no hacíamos demasiadas actividades offline de comunicación con la audiencia, hace un par de años que empezamos a hacerlo. Esto sirvió para darnos cuenta de que la gente confía en nuestra marca. Hemos hecho una labor muy dura para que los españoles entiendan que somos gente de nuestra tienda los que estamos ayudando a que esta empresa sea nuestra. Por ahora, nos estamos centrando en la promoción de la tienda en Madrid.

–¿Se tienen datos de los cordobeses que compran en Aliexpress?

–Tenemos una política de protección de datos muy estricta, es una de las piezas importantes de la empresa porque somos una empresa de datos. Pero cuando hay ciertas campañas, como la del 11-11, tenemos salas para ver los datos y alegra ver a Andalucía y a Córdoba por ahí.

–¿Y las compras de los españoles?

–A nivel global, de más de 200 países a los que entregamos, España está a la cabeza. Y todo ello comparado con países que son mucho más grandes.

–¿Cuál es el nivel de competencia entre Aliexpress y Amazon?

–La competencia siempre es sana e incluso ayuda. Al final llega un momento en el que empresas líderes en el e-commerce nos vamos complementando y ayudando aunque ataquemos sectores muy parecidos. Aún así son modelos de negocio diferentes.

–¿Cómo cree que afectan plataformas como Aliexpress al comercio de cercanía?

–Todo el mundo habla de la globalización. A día de hoy, las empresas que no piensen en globalizarse, en usar herramientas de venta por internet o en intentar llegar a un público que no sea el de su zona se están cerrando puertas al presente y al futuro. Cuando hablamos de la competencia que las grandes plataformas pueden hacerle a los pequeños comercios yo le daría la vuelta a la tortilla. Las empresas tienen que globalizarse y usar todas las tecnologías que hay sobre la mesa. Nosotros, como plataforma, no venimos a competir con empresas, somos un market place, un gran centro comercial en el que tenemos un montón de tráfico, de usuarios y una arquitectura muy potente. Invitamos a estos vendedores a que vengan a nosotros y abran su tienda y se beneficien de las infraestructuras que ya están hechas. Nuestra misión es que no vamos a competir con la pequeña y mediana empresa, sino todo lo contrario, queremos ayudar a hacer negocio a todas las empresas del mundo. Hacer fácil que las empresas puedan hacer negocios en todas las partes del mundo.

–¿Cree entonces que ambos modelos son compatibles?

–Sí es compatible. La gente está en la calle y el comercio de la esquina siempre estará ahí. Pero a medio y largo plazo, que esos negocios no se globalicen lo veo complicado, simplemente es la evolución del tejido empresarial. Si el negocio está contento con lo que genera de beneficios, perfecto, pero si ese mismo negocio se hace una campaña en redes sociales ya va a llegar, en lugar de a su barrio, a cuatro barrios más.

–Todo el mundo habla de una crisis en ciernes, ¿afectará a Aliexpress?

–La crisis afecta a todo el mundo, yo me fui de España por la crisis de 2008. Aún así, creo que esto es cíclico. Hay momentos de euforia en los que la gente empieza a comprar y la economía se agiliza para luego ralentizarse. Hay que ser cautos, pero sí, afectar, afecta.

–¿Cómo se ve Córdoba desde China?

–No se conoce. Yo estoy intentando promocionarla, creo que soy de las personas que más está haciendo por promocionar Córdoba en China. No obstante, China cada vez viene más a España, pero cuando viene lo hace a Barcelona o Madrid, un poco Sevilla o Málaga... Pero poquito a poco estamos cambiando su mentalidad y dentro de poco veremos chinos visitando nuestra maravillosa ciudad.

–Córdoba tiene una economía muy centrada en el sector servicios, ¿cree que es bueno depender tanto del comercio y el turismo?

–A mí el sector servicios, personalmente, me encanta. Se trata de ayudar a que las personas tengan la vida más cómoda y puedan disfrutar de su tiempo libre. No creo que sea un problema que Córdoba tenga un punto fuerte ahí, de hecho me parece uno de los sectores con más potencial a futuro. Son servicios en los que ofreces algo a la gente y la inversión, a veces, es más liviana. Tienes que ser inteligente para conectar necesidades con servicios que ofrecen otros.

–Parece que en la ciudad se empiezan a dar pasos en cuanto a logística, ¿tendría Córdoba la capacidad de acoger algo de Aliexpress?

–Nosotros, en este campo, somos diferentes a Amazon. No tenemos almacenes, no compramos y vendemos, sino que conectamos a compradores y vendedores, son las empresas logísticas las que tienen sus almacenes.

–Todos hemos visto los típicos memes de “cuando lo pides por Alixpress, cuando te llega”, ¿afecta eso o se lo toman con humor?

–Tenemos que conocernos, ser realistas y saber quién somos. En España nos gusta mucho en cachondeo. En otros países también hay memes, pero justo este no lo he visto. Los españoles somos muy guasones y nos gusta meternos caña, lo que hago con mis compañeros es reírnos.

–Estudió Psicología, ¿le ha sido clave para el mundo de los negocios?

–Sí me ha servido bastante porque la Psicología te ayuda a entender a las personas. Cuando conoces más a las personas puedes saber cómo piensan, cuáles son sus emociones o motivaciones, las cosas que pueden llevarle a hacer algo. Cuando entiendes en profundidad se trata de una buena herramienta para llegar al usuario y al marketing.

–Ahora vienen fechas como el 11 del 11 o el Black Friday, ¿cree que el acto de comprar se ha vuelto demasiado impulso? ¿Se compra por comprar?

–Las compras son una de las cosas que más alegran a las personas. Cuando vienen los Reyes Magos eres el más feliz del mundo porque te han traído un regalo. El comprar, el regalar, es parte nuestra. Eso lo aprendes desde que eres chico y cuando te compras algo te pones contento. Después cada uno tiene un límite.