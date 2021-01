"La pandemia ha puesto de relieve la importancia de estar protegidos ante cualquier evento"

El cordobés José Rosa de la Rosa se encuentra al frente de la sección Territorial Sureste de Generali España, y bajo su supervisión se encuentran 250 oficinas de agencia, 280 agentes y 200 corredurías tuteladas. Esta amplísima red le permite tener una certera radiografía de la economía andaluza y cordobesa, así como de las preocupaciones de los ciudadanos en tiempos de pandemia. "Los andaluces han querido proteger a sus familias ante la situación tan grave que estamos viviendo", reflexiona.

- Se incorporó a Generali en 1992, ¿cómo ha cambiado el sector desde entonces?

- El sector asegurador ha evolucionado muchísimo en los últimos 30 años, al igual que lo ha hecho el conjunto de la sociedad. Los avances en el campo tecnológico son evidentes: cuando empecé en el sector en el año 92, usábamos máquinas de escribir y teníamos un ordenador muy primario para toda la sucursal de Córdoba. En la actualidad cualquier operación se realiza online y nuestros clientes y agentes disponen de aplicaciones digitales muy avanzadas y sencillas de utilizar. El nivel de aseguramiento y la demanda de productos también ha evolucionado. Los clientes son muy conocedores de los productos que necesitan, se informan mucho y comparan antes de tomar una decisión. Este cambio obliga a que los agentes y los empleados de las compañías seamos aún más profesionales y mejores asesores, lo cual es un síntoma de madurez financiera en la sociedad.

- ¿Cómo fueron esos inicios?

- Mis primeros años fueron muy intensos, compaginaba mi trabajo como director de sucursal en Córdoba con recurrentes viajes a nuestra oficina central en Madrid, donde nos formaban en todas las áreas estratégicas del negocio. Fue allí, en estas intensas formaciones sobre los diferentes ramos y la técnica aseguradora, donde pude ver la dimensión del sector y las posibilidades que tenía. En los años 90, todo el proceso se coordinaba desde las sucursales provinciales, es decir, replicábamos de alguna forma la estructura de la compañía a pequeña escala en cada una de las sucursales. Hoy esto es impensable. La mayoría de las funciones están centralizadas, lo que nos permite ser más eficientes.

- ¿A qué retos se ha tenido que enfrentar y cuál es el principal en la actualidad?

- Durante toda mi carrera profesional he tenido muchos retos. Cada periodo ha tenido el suyo. Pero si tengo que destacar uno, fue mi llegada a Madrid como director territorial para esa región. Madrid se mueve a mucha velocidad y conseguimos, con un buen equipo y una estructura de sucursales especializadas según el tipo de negocio, muy buenos resultados y consolidar operaciones muy relevantes para el conjunto de la compañía. En la actualidad mi reto es impulsar el crecimiento en la Territorial Sureste, que abarca las provincias de Córdoba, Málaga, Granada, Jaén, Almería y la región de Murcia. Nuestra ambición es situar a nuestra empresa como una de las primeras opciones de aseguramiento de cualquier cliente. Partimos en toda Andalucía de una posición muy sólida ya que contamos con importantes cuotas de mercado en cada una de las provincias. A nivel de Andalucía estamos posicionados en sexto lugar con primas que superan los 360 millones de euros. Y en algunas provincias como Córdoba en la que por volumen somos la cuarta aseguradora, nuestra posición de liderazgo está muy afianzada gracias a que contamos con 33 oficinas de agencias. Somos por ello un actor importante en la economía cordobesa.

- Entre 2011 y 2020, fue responsable territorial en Madrid. ¿Existen cambios entre ambos destinos desde el punto de vista del negocio, perfil del usuario, necesidades…?

- Cada zona en nuestro país tiene su idiosincrasia, pues existen diferentes niveles económicos, culturales y sociales. En Madrid se concentran las mayores empresas del país y esto tiene un impacto demográfico que también se ve reflejado en la demanda. Es evidente que esto difiere del mercado y del tejido empresarial que nos podemos encontrar en provincias como Córdoba donde otros sectores, como la agricultura, mantienen un papel muy significativo en la economía.

- ¿Qué balance puede hacer del ejercicio 2020 en su sector? ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia de covid-19?

- Las últimas estimaciones del Banco de España apuntan a una caída del PIB en 2020 entre el 10,7% y el 11,6%. Y en Andalucía la situación es similar al resto de España. El sector asegurador está muy ligado a la evolución del PIB nacional y ha decrecido casi un 10% entre enero y noviembre de 2020, reflejando el impacto que la crisis del covid ha tenido en el conjunto de la economía española. Eso sí, no todas las líneas de negocio se han visto afectadas por igual en esta crisis. Así, los seguros no vida, es decir, el conjunto de seguros para automóviles, hogar, comercios y pymes, salud y decesos, han registrado un ligero crecimiento del 0,63%. Mientras que los seguros de vida ahorro sufren una caída del 28%. Este importante decrecimiento no es solo consecuencia del covid, sino también de los tipos de interés, que se sitúan en torno al cero, y de la volatilidad de los mercados financieros, que han restado atracción a este tipo de productos. En cualquier caso, es importante destacar que el sector se está comportando con mucha fortaleza y los márgenes de solvencia que miden nuestra fortaleza financiera no se han visto afectados. Esto es una magnífica noticia para nuestros clientes.

- ¿Cómo se espera que sea 2021? ¿Se prevé una recuperación rápida o hay que hacerse a la idea de que la vuelta a la normalidad será larga, tal y como ocurrió en la anterior crisis económica?

- Aunque el futuro es muy incierto, tras una caída drástica del PIB en 2020, las previsiones apuntan a que 2021 será un ejercicio positivo. Todos somos conscientes de que la situación actual es muy cambiante y está ligada a la evolución de los rebrotes, la aplicación de la vacuna y las distintas medidas que las instituciones establezcan para contener la pandemia. En la anterior crisis económica el sector asegurador mostró con creces su papel como amortiguador para la economía y la sociedad y en esta ocasión no será diferente. Para 2021 prevemos que el primer trimestre será la continuidad de los últimos meses de 2020 y hasta el segundo semestre no comenzará a percibirse la recuperación.

- ¿Cuáles son los servicios que más demandan los andaluces y los cordobeses?

- La demanda de seguros en Córdoba no difiere de la que encontramos en el conjunto del territorio nacional. Seguros para vehículos, hogares, comercios y pymes. Y por supuesto también seguros de salud, decesos y vida, así como productos de ahorro y de pensiones. Resulta interesante observar cómo ha evolucionado la demanda en Córdoba durante el periodo de pandemia, en el que ha habido un crecimiento importante en seguros de salud, vida riesgo y decesos. Esto quiere decir que los andaluces han querido proteger a sus familias ante la situación tan grave que estamos viviendo.

- ¿Ha cambiado la pandemia las demandas de los asegurados? ¿Se ha disparado algún ramo del sector?

- La pandemia ha generado grandes cambios en los hábitos de consumo y las preocupaciones de la ciudadanía. Una de las tendencias más evidentes es la aceleración de la digitalización de la economía. En este sentido, en Generali hemos dado un salto cualitativo en la digitalización de los servicios y procesos, priorizando los canales telemáticos para garantizar el mejor servicio a la vez que evitamos riesgos derivados del contacto físico en este momento. En referencia a los ramos, hemos identificado tres líneas de negocio que han registrado una evolución positiva desde el inicio de la pandemia: salud, vida riesgo y decesos. Entendemos que esta demanda refleja los cambios en las preocupaciones de la población.

- Durante muchos años, ha existido cierta desconfianza entre los consumidores hacia las aseguradoras y aún es habitual el comentario de que no cumplen en los momentos decisivos. ¿Qué respondería?

- Los índices de satisfacción de los clientes con sus aseguradoras son altísimos. En Generali, después de cada intervención, preguntamos al cliente por su nivel de satisfacción. A lo largo del año lanzamos más de un millón encuestas, que se dice pronto, y hemos obtenido un índice de satisfacción del 8,1. Es decir, un notable alto. Esta es la realidad. Durante la pandemia hemos ido más allá de lo que las pólizas fijan. Hemos flexibilizados los plazos de cobro de los recibos, hemos extendido las coberturas para que se adaptasen a las extraordinarias circunstancias de la pandemia sin sobrecoste, hemos atendido todos los siniestros incluso en los momentos de mayor impacto del confinamiento, para que cualquiera de nuestros clientes estuviera atendido. Y más aún. El sector del seguro ha actuado con un nivel de solidaridad que yo jamás recuerdo que hubiese ocurrido antes. Generali a nivel de grupo ha constituido un fondo internacional extraordinario dotado con 100 millones de euros para facilitar la recuperación económica; en España hemos creado un fondo de diez millones para apoyar a las pymes que forman nuestro ecosistema y recientemente hemos lanzado un fondo de dos millones dirigidos a nuestros clientes autónomos. Y pensando en el futuro también estamos trabajando para ver cómo seremos capaces de reaccionar aún mejor ante futuras pandemias.

- Desde la óptica que la da su experiencia laboral, ¿qué requisitos debe cumplir un buen profesional de los seguros?

- Un profesional de seguros que desee trabajar como agente de seguros para asesorar a sus clientes debe tener una gran formación en materia aseguradora, financiera, fiscal y conocer el sistema español de prestaciones sociales. Los productos aseguradores son complejos y nuestros clientes cada día demandan una mayor profesionalidad de nuestros empleados y mediadores. Sin embargo, en una gran compañía como esta, tiene cabida un amplio abanico de perfiles, desde abogados hasta financieros, pasando por informáticos, ingenieros, matemáticos, economistas, especialistas en marketing…

- ¿Es un sector de futuro desde el punto de vista laboral?

- Nuestro sistema económico y social es realmente impensable sin el seguro. Todas las actividades profesionales y no profesionales en las que participamos entrañan riesgos. Cualquier proyecto, ya sea de nuestra vida personal como en el ámbito empresarial, precisa ser protegido. Nuestra casa que hemos comprado con tanto ahorro, nuestro coche, nuestra vida en definitiva están expuestas permanentemente. Y qué decir de las empresas, su patrimonio, sus mercancías, sus empleados… sin seguro simplemente no podrían operar. La pandemia ha puesto de relieve la importancia de la seguridad y de encontrarnos protegidos ante cualquier evento. Por ello, estoy plenamente convencido de los seguros son un sector con un enorme futuro. El sector representa hoy más del 5% del PIB nacional y genera entre 700.000 y 750.000 empleos directos e indirectos en España. El sector de los seguros ofrece grandes oportunidades donde poder desarrollarse profesionalmente. Un claro ejemplo es que en la organización territorial que lidero, que abarca Andalucía Oriental y Murcia, contamos con 250 oficinas de agencia, otros 280 agentes y colaboramos con 200 corredurías tuteladas.