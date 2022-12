David Moreno: "No estamos como hace dos años, pero tampoco fuera de peligro"

El plan de vacunación contra el Covid arrancó un 27 de diciembre de 2020, solo 42 semanas después de que se decretara la pandemia, con los mayores de las residencias y los sanitarios como primeros receptores. En estos momentos, ya está disponible la cuarta dosis para todos los adultos y la población infantil tiene una inmunidad superior al 50% de media. David Moreno, director del plan de vacunaciones de Andalucía, hace balance de la campaña y da alguna pincelada sobre lo que cabe esperar del futuro.

–¿Qué balance hace de estos dos años de vacunación?

–Ha sido un éxito. España y, en concreto Andalucía, han demostrado siempre que creen en las vacunas, pues partimos de ser un país y una región con unos índices de los más altos del mundo, con una cobertura de vacunación infantil por encima del 98% y eso te dice que, pese a las personas más reacias a vacunarse o los antivacunas, en general la confianza de la población es muy alta. Con el Covid, era una vacuna nueva y, al tener que acelerarse todo el proceso, eso sostiene algunas dudas tanto en la población como en los profesionales, pero con el inicio de los pinchazos la población respondió muy bien, e incluso hubo una fase de ansiedad para vacunarse, hasta el punto de que la cobertura es de las más altas. Ahora estamos poniendo la cuarta dosis, también con buena aceptación en personas mayores, donde se ve más necesidad e interés, pues al bajar la edad se percibe menos riesgo y se vacuna menos. Pero estamos en índices altos, por encima del 50 o 60% en edad avanzada, comparados con otros países como Alemania, Francia, Reino Unido...

–Andalucía fue referente desde el principio, con Córdoba a la cabeza, y ahora lo sigue siendo en cobertura. ¿Es para estar orgullosos?

–Totalmente. Hay que estar muy orgullosos de lo bien que se ha hecho y de la confianza de la gente. El personal y la red de vacunación ha funcionado muy bien, porque Andalucía es una región muy extensa y con población muy dispersa, como Córdoba, con pueblos pequeñitos a los que había que llegar, y sabiendo que la accesibilidad es lo más complejo, se ha hecho muy bien. Podíamos poner centros de vacunación céntricos o tratar de llevarla a todos los sitios, porque era vital llevárselas a los mayores, y en ese sentido fue un éxito. Luego, con los puntos de vacunación móviles y los puntos sin cita, eso ayudó a hacerlo más accesible; y la respuesta ha sido muy buena.

–Ahora que el Covid es casi un invitado más en el juego de la vida, ¿ha concluido el desafío iniciado con la vacunación o hay que seguir insistiendo?

–Bueno, estamos en una zona intermedia, no como hace dos años, pero tampoco fuera de peligro; de hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo define aún como pandemia. Tras la Navidad, en enero, vamos a seguir vacunando de Covid. La pandemia nos ha dado ya varias sorpresas, con nuevas variantes, y hay que seguir insistiendo en que no está solucionada; hay que estar preparados para nuevas sorpresas o variantes que escapen de la inmunidad, y recordar que hay muchas personas frágiles aún sin vacunar y que deben vacunarse. Hay ya estudios que dicen que hay más riesgo de muerte por Covid en mayores de 60 años: las personas sin dosis de recuerdo con más de 60 años tienen tres veces más posibilidades de morir que quien se la ha puesto, y eso es un dato contundente.

–Hablando de esa dosis de recuerdo, desde el pasado día 19 todos los adultos pueden ponerse ya la cuarta. ¿Hay que concienciar de nuevo de la importancia de vacunarse?

–No es una recomendación activa, pues el mayor riesgo es de los mayores de 60 años o jóvenes con patologías crónicas. Pero esa cuarta dosis está disponible para cualquier adulto de 18 a 59 años, hay dosis de vacunas suficientes, más que hace un año o dos, que venían con cuentagotas. Es una oferta para todos, ya que a veces tenemos motivos para vacunarnos en los que uno no cae, porque es raro que no haya una persona cercana con un problema serio; al final tenemos cerca a alguien que, si estamos vacunados, estará mejor protegido, aunque a veces uno no cae.

–Una duda: ¿Habrá que vacunarse del Covid todos los años?

–Ahora no se sabe qué pasará con exactitud el año que viene, pero es probable que durante un tiempo vacunemos contra la gripe y el Covid a las personas más frágiles. Eso no quiere decir que sea toda la vida, como la gripe, porque puede evolucionar y que se acabe. No se sabe ahora lo que va a pasar.

–De lo que no cabe duda es del efecto de la vacuna. Han bajado los contagios, las hospitalizaciones… pero ¿cuál es el perfil de los ingresados?

–Sobre todo personas muy frágiles, trasplantados, oncológicos, personas más graves, pero de vez en cuando vemos a personas no vacunadas y a alguna persona sana. Lo raro es ver a una persona hospitalizada grave que esté sana y vacunada, prácticamente no existe, lo que da un índice de la eficacia de la vacunación. Muchos mayores ahora no ingresan, no como dos años atrás. Claramente, al haber pasado dos años y con el hecho de que haya cada vez menos personas graves, por la vacuna y la infección, la incidencia que hay es muy bajita, y eso hace que se piense que la vacuna funciona muy bien, aunque en edad avanzada, o con personas frágiles, no puede funcionar igual que en las personas sanas. Ahora hay pocos casos graves y son personas destinadas a tener estos problemas por sus patologías o falta de vacunación.

–Por cierto, que el hecho de que haya bajado la presión asistencial ha dado un respiro importante a los hospitales.

–Por supuesto. Antes no había sitio para atender a los pacientes y ahora estamos en una situación que se acerca a los inviernos normales, pero sin el Covid, que gracias a la vacuna se ha podido controlar. Estamos en una vida casi normalizada, sin mascarillas, mucho más bonita que en los dos últimos años, con la posibilidad de reunirnos sin límite de personas, sin mascarillas, y eso es porque nos acercamos a la normalidad; hace un año solo, con la ómicrom, fue una Navidad complicada, y eso también lo hemos ganado.

–Por último. La pena es que en cada balance sigue creciendo el número de fallecidos… ¿con Covid o por Covid?

–Ahora mismo hay más con Covid que por Covid, pero una parte sí es por el virus, y hay que decirlo porque eso va ligado al mensaje de la vacunación, porque siguen muriendo algunas personas por la enfermedad.