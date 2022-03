José Manuel Matencio (enfermero de Urgencias): "Al principio todo el mundo estaba perdido; era miedo y desconocimiento"

El área de Urgencias ha sido y es la principal vía de entrada de los enfermos de covid-19 que requieren hospitalización (y muchos de los que no también). Y en ella realiza su labor José Manuel Matencio, enfermero del Reina Sofía que ha atendido a enfermos del virus durante estos dos años de una pandemia que parece remitir o, al menos, pasar a una nueva fase que acerque, poco a poco, la vieja normalidad.

Tirando de memoria, Matencio reflexiona sobre aquellos primeros días de la crisis sanitaria en la que los pacientes llegaban "malos, desorientados", una situación que se trasladaba a menudo a los propios sanitarios porque "al principio todo el mundo estaba perdido, asustado, porque no sabías cómo actuar ni cómo te contagiabas; era miedo y desconocimiento".

Y rememora esos momentos con "todos los compañeros vestidos con los EPIs a todas horas" que impedía incluso poner cara a los profesionales que se fueron incorporando para paliar la situación: "Vino mucha gente nueva a los que a día de hoy seguimos sin poner cara porque aún no nos hemos quitado la mascarilla; aquel momento primero, con todos metidos allí, es impactante".

Tras seis olas, cada una con su particularidad pero todas acumulando infectados, hospitalizados y muertos, el enfermero destaca que personalmente no ha tenido "miedo", una sensación que sí ha visto en gente de su entorno porque es algo "incontrolado". "Ese miedo he sabido gestionarlo bien, pero me he puesto en el papel del que no lo ha podido controlar; al inicio era a lo desconocido, a saber qué hacer, cómo hacerlo, cómo tratarlo… eso era lo más complicado", argumenta.

Pero José Manuel Matencio, por fortuna, sabe resetear y "las cosas más duras que he vivido, mi disco duro las ha eliminado", aunque admite que ha visto "imágenes de compañeros aterrados por no haber sabido gestionar el miedo, imágenes de película, con gente un poco histérica, algunos de ellos referentes, desmontados y a los que el miedo les ha podido".

Eso, y todo lo que rodea a la pandemia que aún sigue latente, deja en el facultativo una sensación de hartazgo porque "está siendo demasiado largo todo esto", más aún para profesionales como él que sienten en sus hombros "mucha responsabilidad" por su labor de control sobre la enfermedad, "y tener eso encima tuya te impide despistarte un segundo y no puedes pensar en otra cosa porque no tienes ni tiempo ni ganas".

"En aquellos momentos, cuando veía las calles desiertas y sin coches, me preguntaba si volvería en algún momento la normalidad conocida, a la que por suerte nos vamos acercando, aunque el miedo sigue estando ahí…", añade Matencio, seguro de que a pesar de que "la mascarilla nos recuerda constantemente que llevamos dos años complejos, acabaremos llevándolo lo mejor posible y ojalá pronto podamos vernos las caras".