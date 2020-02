Donaciones a golpe de clic

La labor que realizan gran parte de las protectoras de animales en Córdoba suele ser altruista. En su mayoría, llevan a cabo esta labor por amor a las mascotas y como un trabajo solidario. La falta de financiación suele ser uno de sus problemas, pero hay algunas que logran mantener su actividad gracias a las aportaciones que reciben o con la venta de artículos de segunda mano para las mascotas que atienden, pero también a través de distintas páginas web que tramitan donaciones de dinero.

Una de ellas es la página web de Teaming, una herramienta para gestionar recaudaciones enfocadas a causas sociales y que ayuda a la Asociación Protectora de los Gatos Gatitud, ubicada en Puente Genil, a recibir parte importante de los recursos que destina para la casa refugio que acoge a más de una veintena de felinos. Hasta la fecha, y según datos que la propia página web publica, la asociación ha recaudado 8.108 euros a través de 282 organizaciones o particulares que deciden donar un euro al mes a esta causa.

No obstante, la cuantía de poco más de 200 euros mensuales se queda corta para poder llevar a cabo su labor. Según detalla la responsable de Gatitud, Gemma García, solo en enero tuvieron que pagar al veterinario 4.000 euros. En diciembre de 2019 el Ayuntamiento de Puente Genil donó 1.500 euros a esta protectora, sin embargo y con el gasto que acumulan solo en pagar a los veterinarios, la cifra se ha quedado corta. “Recibimos, sobre todo, donaciones de particulares y, en realidad ninguna institución pública nos ayuda constantemente”, explica García, quien compagina su labor en esta organización con un trabajo profesional, ya que de salvar mascotas no puede vivir.

Y es que, conseguir donaciones y personas que puedan colaborar no es tarea fácil. Por ello, la asociación creó otro grupo en Teaming dedicado a cubrir las esterilizaciones. Allí lograron 22 colaboradores, sin embargo, cada esterilización de una hembra cuesta 100 euros y la de un macho 50. En esta campaña no han conseguido el éxito esperado y han empleado el dinero recaudado en comprar pienso para alimentar a dos colonias de felinos. La responsable de Gatitud anota que “ser la madre de un gato rescatado es un trabajo de 24 horas; ya no se trata de que me siento bien con la labor, es que me siento muy mal si no lo hago”.

La protectora de animales Segunda Oportunidad, con base en la localidad de Santaella, es otra de las entidades que ha recurrido a internet para obtener fondos y mantener su trabajo. Esta organización tiene un refugio que cuenta con varios cheniles construidos para una capacidad de unos 30 perros, aunque en la actualidad albergan a 44. La asociación ofrece a los animales el tratamiento y medicación que requieren.

Gran parte de ellos llegan con leishmaniasis –enfermedad de tipo infeccioso transmitida por la picadura de un mosquito y que se localiza en zonas rurales con clima mediterráneo–, aunque también ofrecen otros tratamientos y cuidados personalizados.

Aunque el uso de internet para estas asociaciones es cada vez más común con el fin de obtener recursos, desde esta entidad reconocen que gran parte de los artículos que reciben les llegan a través de aportaciones de los propios vecinos, aunque también consiguen algunos productos en ferias de adopción de animales.

Para la organización Segunda Oportunidad también es de vital importancia la ayuda que reciben por parte de los voluntarios, es decir, de las personas que puedan colaborar en el refugio para tareas de limpieza, reparaciones, medicar y sacar a pasear a los perros, y para los desplazamientos al veterinario, además de personas que puedan acoger a cachorros, perros heridos o enfermos.

A pesar de que suele ser un apartado de los menos visitados, pues el grueso del tráfico en los portales de anuncios se lo lleva la búsqueda de empleos, pisos y la venta de artículos, la web Tablón de Anuncios, por ejemplo, cifra las donaciones para mascotas en el último semestre de 2019 en 200 artículos, el 5% de ellos realizadas en la provincia de Córdoba.

Aunque parece una cifra residual, desde la página aseguran que “representa un número importante considerando que durante las intensas lluvias de septiembre del año pasado la mayoría de las donaciones fueron a parar a las mascotas de las provincias más afectadas, como Murcia”.