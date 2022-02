Día Mundial contra el Cáncer en Córdoba: cómo las desigualdades condicionan padecerlo

Hablar de cáncer implica hablar de "desigualdades". Aspectos como el código postal, la tarjeta de crédito o el tipo de cáncer son algunos de los parámetros que afectan a la "inequidad" entre los pacientes y donde la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha puesto el foco para concienciar a la sociedad para celebrar el Día Mundial Contra el Cáncer el 4 de febrero.

Una representación ha servido como ejemplo durante la tarde de este viernes en el Bulevar de Gran Capitán, donde personalidades como la presidenta de la AECC en Córdoba, María Auxiliadora Cabanás; el alcalde de Córdoba, José María Bellido, o diferentes oncólogos de la ciudad se han enfrentado cara a cara en la línea verde de La Frontera de la Desigualdad para visibilizar la desigualdad que sufren los pacientes de esta enfermedad.

Este enfoque surge como consecuencia de un proyecto que se realizó hace cinco años a nivel nacional, entansolocincominutos, y que presenta datos reveladores que evidencian una relación entre la localización -en muchos casos correspondida con el poder adquisitivo- y los malos hábitos de vida que influyen en la población que puede llegar a sufrir la enfermedad. En este sentido, estos desequilibrios, además de ser "una realidad", pueden ser también "una oportunidad para saber que no debemos hacer las cosas de la misma manera para todos, sino que hay diferentes aspectos que necesitan distintos tratamientos y manejos de la situación", ha afirmado el oncólogo Juan de la Haba.

Concretamente en Córdoba se recogió una muestra superior a 18.000 personas muy bien representadas entre las diferentes áreas de la ciudad, que reflejó los principales factores de riesgo asociados a cada una de las zonas: el alcoholismo en zona centro y El Brillante, o el tabaquismo y la obesidad en la zona de Guadalquivir y Levante. Analizando, De la Haba ha concluido la "correlación existente" entre las personas con mayor renta per cápita y el gasto en alcohol durante su tiempo de ocio, así como "el tener poco dinero no implica no tener para comer, sino que se emplea mal en consumo de refrescos".

En materia de prevención, esto quiere decir que cada individuo puede "intervenir" para tratar de disminuir las posibilidades de padecer un cáncer, ha insistido De la Haba. Es, además, una oportunidada para que las administraciones aprovechen para tomar soluciones al respecto, porque "la salud no es un bien de consumo, sino un derecho".

La cifra de diagnósticos vuelve a aumentar

Más de 4.700 personas fueron diagnosticadas de cáncer en Córdoba durante el pasado año 2021, según los datos elaborados por el Observatorio de la AECC y que se recogen en el informe. Unas cifras que se reestablecen a niveles prepandemia; de nuevo, los principales factores de riesgo vuelven a ser el tabaco, el alcohol y los malos hábitos de vida como el sedentarismo o la obesidad.

Respecto a las desigualdades en torno al tratamiento de la enfermedad en los pacientes de Córdoba, el jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital de Reina Sofía, Enrique de Aranda, ha señalado que "no existen diferencias" en la provincia puesto que hay un "único servicio de oncología", que también trabaja en los hospitales de Pozoblanco y de Cabra.

Por su parte, Cabanás ha reconocido que la "importancia de la inversión" en investigación "da resultados" positivos en cuanto a la supervivencia de los pacientes y se demuestra en los datos del cáncer de mama, donde se ha avanzado consiguiendo hasta un 90% de mujeres que sobreviven a él. Sin embargo, la presidenta de AECC en Córdoba ha lamentado que esta investigación no se traduzca de la misma forma en otros tipos de cánceres, "menos habituales, pero con una alta tasa de mortalidad" entre sus pacientes. En este caso, "sí existen estos desequilibrios", ha puntualizado Cabanás, al igual que ocurre entre las diferentes comunidades españolas que "no tienen los mismos soportes de cribados o cuidados paliativos".

A a corto plazo, esta asociación presta ayuda a través de su cartera de servicios y de los recursos propios que destina a los pacientes y sus familias, mientras que a medio y largo plazo se centra en firmar convenios con entidades públicas y privadas como "el acuerdo contra el cáncer que puso en marcha esta asociación y en la que han puesto su sello hasta 69.000 personas y 26 entidades", ha subrayado Cabanás.

Bellido, por su parte, ha manifestado que el papel de las administraciones es "tomar nota, escuchar a las asociaciones y redoblar los esfuerzos cuando se habla de la vida de las personas". Consciente de las desigualdades en las zonas de la ciudad, tema principal del que se hablaba en la jornada, el alcalde ha asegurado que "hay que desarrollar proyectos conjuntos para ver cómo actuar en prevención".