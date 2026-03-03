Dos detenidos por robar más de 6.000 euros en una vivienda de Las Quemadas de Córdoba y amenazar a los inquilinos

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a dos personas como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación cometido en una vivienda unifamiliar situada en las Quemadas. Los hechos ocurrieron en el mes de junio del pasado año. En torno a las 00:00, se recibió una llamada en el CIMACC 091 alertando de la presunta comisión de un robo en un domicilio.

Inmediatamente, varios indicativos policiales se dirigieron al lugar de los hechos, siendo informados de que tres personas con pasamontañas habían accedido a la vivienda mientras que los moradores se encontraban en su interior, portando uno de ellos un arma de fuego que utilizó a modo intimidatorio, para amedrentarles y exigirles dinero. Los autores consiguieron finalmente sustraer unos 6000 euros así como diferentes joyas. Al llegar los agentes los autores ya habían huido rápidamente del lugar a bordo de un vehículo.

Relacionado Piden 12 años de cárcel para un hombre por incendiar una vivienda en Córdoba

Tras arduas gestiones de investigación, se consiguió identificar a los autores del hecho delictivo, pudiendo determinar que se trataba de un grupo criminal orientado a la comisión de robos con violencia e intimidación en domicilios, quienes habían sido detenidos con anterioridad por hechos similares.

Para la detención de los presuntos autores, a finales del mes de febrero el juez autorizó el llevar a cabo una entrada y registro en el domicilio de uno de los presuntos autores, situado en Córdoba. En su interior, se hallaron diversas piezas de joyería que pudieran estar relacionadas con el robo, así como un pasamontañas y una prenda de vestir que coincidía con la que portaba en el momento de la comisión del hecho delictivo. Por todo ello se procedió a su detención.

Además, en la vivienda se encontraron numerosas sustancias anabolizantes que supondrían un grave riesgo para la salud de las personas, por lo que se imputó, además, un delito contra la salud pública. El mismo día, los agentes consiguieron localizar y detener a otro de los presuntos autores implicados en el robo. A los detenidos se les atribuye la presunta autoría de un delito de robo con violencia en casa habitada y pertenencia a grupo criminal; una vez pasaron a disposición judicial, se acordó el ingreso en prisión provisional para uno de ellos.

La Policía Nacional busca a los otros dos autores. En el transcurso de la investigación, la Policía Nacional ha tenido constancia de la participación en los hechos delictivos de otras dos personas, quienes han sido identificadas por los agentes, si bien, continúan siendo buscadas al no haberlas podido localizar.