Las denuncias a patinetes eléctricos siguen aumentando en Córdoba

No respetar la luz roja de un semáforo. Superar el número de pasajeros autorizados. Circular por zona peatonal, sin la diligencia debida y sin utilizar luces. Ir en dirección prohibida. Conducir de forma negligente, usando el teléfono móvil, de forma temeraria o usando auriculares y sobre el acerado.

Son algunos de los motivos recogidos por los agentes de la Policía Local de Córdoba en las denuncias impuestas este año a los usuarios de patinetes eléctricos, a las que ha tenido acceso este periódico. Unas denuncias que año a año van in crescendo y que todo apunta a que a partir del año que viene se incrementarán aún más tras la aprobación hace unos días en el Pleno del Ayuntamiento de la nueva ordenanza de movilidad.

Este documento incluirá, además de la obligatoriedad de que los conductores de patinetes eléctricos cuenten con un seguro de responsabilidad civil para el caso de que sufran algún siniestro con estos vehículos de movilidad personal, el uso obligatorio de casco, la prohibición de circular en bici o en patinete eléctrico por calles peatonales y aceras y el no poder sobrepasar los 25 kilómetros por hora, lo que supone que en calles como Capitulares o Cruz Conde, donde suelen reunirse los repartidores de comida a domicilio, o en los pasos de peatones, habrá que bajarse del vehículo. Además, según lo anunciado en 2020, la norma incluye la prohibición de aparcar la bici en papeleras, semáforos o árboles.

Ese informe de la Policía Local recoge que en lo que va de año los agentes han multado a 437 usuarios de patinetes eléctricos, una cifra que ya está muy cerca de las 483 multas impuestas el pasado año. Al ritmo que se imponen, todo apunta a que este año se superarán con creces las cifras del pasado. La zona de la ciudad en la que un usuario o usuaria de patinete eléctrico tiene más fácil acabar con sanción si incumple la normativa sigue siendo la zona Centro, quizás porque es la más vigilada. Más del 50% de las sanciones, en esta ocasión 227 de las 437, se interpusieron en esa zona.

No obstante, a tenor del informe de sanciones la Policía Local, los pilotos de este tipo de vehículo de movilidad personal deberían no bajar la guardia en ningún punto de la geografía de la ciudad en lo que a cumplir la normativa se refiere si no quieren acabar multados. Desde la avenida de Cádiz, en la que se multó al primer patinete en 2022 por no respetar la luz roja de un semáforo, hasta la Carretera de Castro, donde se registró la última sanción hasta el momento, esta vez por circular por el acerado, el informe recoge actuaciones de los agentes en todos los barrios cordobeses.

Como ya ocurriera el pasado año, tras la Zona Centro, las más multadas vuelven a ser, por este orden, el Distrito Sur, Poniente, Levante y el Distrito Norte. En cuanto a los motivos más denunciados, también por este orden, han sido los de circular más de una persona en un patinete eléctrico, circular por acerados, no respetar la luz roja del semáforo, circular con auriculares, conducción negligente y utilizar el teléfono móvil y 83 por otros motivos. Estas sanciones las han interpuesto la Policía de Tráfico, la Policía de Barrio y a través del servicio del 092. Las sanciones a usuarios de patinetes eléctricos van desde los 80 euros para las infracciones leves hasta los 200 euros para las sanciones graves.

El edil de Movilidad, Miguel Ángel Torrico, ya insistió al respecto en que "evidentemente no podemos tener un policía detrás de cada patinete, pero la Policía Local está pendiente de una manera muy especial, muy atenta a las infracciones que se producen con este tipo de vehículo, y sí se sancionan, sí se están tramitando esas sanciones". "Hago un llamamiento a la concienciación de los usuarios de ese tipo de vehículos, para que circulen según la normativa aprobada, respetando las prohibiciones que por su propia seguridad y por la de los demás se establece en la regulación vigente y que lo hagan con toda la conciencia cívica y, sobre todo, respetando al resto de viandantes y de vehículos", añadió.

No son un juguete

Los patinetes eléctricos, como ha ocurrido en toda España, han aflorado en Córdoba en los últimos años como setas. Son muchos los jóvenes que se desplazan en este vehículo de movilidad personal por la ciudad, pero, tal y como las autoridades insisten, estos vehículos no son un juguete y en algunos casos son peligrosos. De ello hablan algunas estadísticas que revelan que los accidentes laborales que han causado bajas y donde han estado involucrados vehículos como patinetes y bicicletas han aumentado un 330% en los últimos seis años en Córdoba. En concreto, han pasado de ser 20 emergencias en 2016 a 86 en 2021 y constituyen ya el 13,5% del total de este tipo de bajas acaecidas en Andalucía.

Córdoba se sitúa así entre las tres primeras provincias de Andalucía con más accidentes laborales relacionados con bicicletas y patinetes, 206 en los últimos seis años, solo tras Sevilla, que acumula 634 (41,5%), y Málaga, que alcanza los 287 (18,8%), mientras que Huelva (31) y Jaén (29) son las que menos siniestros registran, según el estudio elaborado por la mutua Umivale, con datos de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT).

La tendencia al alza se ha mantenido en los últimos años en la provincia cordobesa, que en 2016 solo anotaba 20 bajas por accidentes en este tipo de vehículos, que bajaron a 13 en los dos ejercicios siguientes. En 2019 la cifra ascendió hasta los 35 y el año de la pandemia fueron 39. En el ejercicio pasado, esa cifra aumentó hasta los 86, la peor cifra de estos datos.

La mayoría de ellos se produjeron in itinere (en el trayecto), con 189 que ocurrieron al ir o volver al trabajo, y solo 17 durante la jornada laboral, bien sea en el centro laboral o durante el desplazamiento en el caso de personas que trabajan con estos vehículos, como repartidores de mercancía o riders, por ejemplo.