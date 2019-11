¿Cuántos taxis hay en Córdoba? Exactamente, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la provincia de Córdoba cuenta con 817 taxis repartidos a lo largo y ancho de la provincia, de los cuales, 509, operan en Córdoba capital.

La información del INE permite conocer que, en el caso de la provincia cordobesa, el número de estos vehículos se ha reducido un 2,51% en diez años, teniendo en cuenta que en 2009 había 838 taxis, 21 más que ahora.

Analizando más a fondo la provincia se observa que, en esta década, el pico más alto de coches de este tipo se alcanzó en el año 2013, cuando había cerca de 850 taxis. Es decir, que la caída en estos diez años no ha sido progresiva, sino que ha tenido altibajos.

Dichos altibajos, eso sí, tienen que ver con los taxis que operan en la provincia fuera de la capital, es decir, en los municipios. Estos taxis, además, en su mayoría no cuentan con taxímetros, sino que ofertan tarifas fijas para sus desplazamientos.

Es más, esas subidas y bajadas que se observan en la provincia (el año con menos taxis fue 2017, con 814) no tienen nada que ver con Córdoba capital. La cifra de vehículos en la ciudad se mantiene inalterable desde el año 2013. Según el INE, la ciudad cuenta con 509 taxis, mientras que entre 2009 y 2012 había exactamente medio millar.

Que las cifras no varíen tiene mucho que ver con el precio que tienen las licencias para poder operar con estos coches. En Córdoba capital una licencia de taxi puede costar alrededor de 90.000 euros. Hay quien realiza el traspaso por mucho más dinero y para confirmarlo solo hay que mirar las páginas habituales de compraventa de productos en internet.

Comparativa andaluza

El número de taxis por provincias andaluzas tiene mucho que ver con la población ya que el número de permisos que se dan tienen que ver con el lugar en el que se opera y con la cantidad de habitantes que haya.

En este caso, las provincias andaluzas con más número de taxis son Málaga (2.740), Sevilla (2.478) y Cádiz (1.207). Mientras que las que tienen menos son Jaén (430), Huelva (477) y Almería (575). Córdoba y Granada (918) se sitúan en un punto intermedio.

En esta caso, a nivel provincial, la mayor parte del territorio andaluz ha perdido taxis en esta década, a excepción de Almería, donde apenas ha crecido un 0,2%. Donde más ha caído ha sido en Jaén (más de un 15%) y en Huelva (cerca de un 13%).

En cuanto a las capitales, la cosa cambia. Aquí Córdoba sí ocupa un puesto destacado. Las ciudades andaluzas con más taxis son, evidentemente, Sevilla (1.937) y Málaga (1.432), seguidas ya de lejos por Granada (557) y Córdoba (509).

La capital de provincia andaluza con menos vehículos de este tipo es Jaén, que tiene 127 coches, seguida ya de lejos por Cádiz (224) y Huelva (244).

En total, en Andalucía hay 9.642 taxis, un 6,33% menos que hace diez años, cuando la cifra rozaba los 10.300.

La competencia de los VTC

El precio de las licencias o la carencia de que se dieran un tiempo atrás tienen mucho que ver con la reducción de taxis en el territorio. Pero no se puede obviar que una de las causas también son los vehículos de transporte sin conductor, los famososos VTC.

Córdoba no sufre la invasión que sí han experimentado otras grandes ciudades donde los taxistas ya exigieron la ratio 1/30, es decir, un VTC por cada 30 taxis. Obviamente, la ley se ha cumplido y se han dado las licencias exactas. El problema es que estas plataformas no dejan de crecer y que esa ratio desapareció entre 2009 y 2015, por lo que se dieron miles de licencias que ahora suponen que la circulación, en determinadas ciudades, no tenga nada que ver con un VTC por 30 taxis.

En Córdoba los taxistas se han movilizado, y han anunciado manifestaciones futura, para exigir mucha más regulación a este sector.