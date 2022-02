¿Cuánto va a subir el precio de la vivienda en Córdoba en 2022?

El precio de la vivienda en la provincia de Córdoba no es de los más altos de Andalucía y mucho menos de España. Sin embargo, experimentó en el cuarto trimestre de 2021 un aumento interanual del 10,6%, hasta llegar a los 997 euros por metro cuadrado a nivel provincial y 1.330 en la capital (+9,1%), según los datos de Tinsa, la plataforma de valoración y gestión digital de datos inmobiliarios.

Pero la pregunta que se están haciendo los cordobeses, tras haber cerrado 2021 con una inflación del 7,9% y siendo precisamente la vivienda el apartado que más subidas sufrió en el año, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre los precio al consumidor, es la siguiente: ¿Va a seguir subiendo el precio de los inmuebles este año? ¿Cuánto tendré que pagar ahora por comprar o alquilar un piso?

Pues bien, la Asociación de Agencias Inmobiliarias de Córdoba (Asaicor) estima que el aumento este año estará entre el 5 y el 10%, un dato que no parece el más específico porque, según explica su presidente, José Vaquero, es complicado poner en cifras una realidad que depende mucho de la oferta y la demanda que haya en distintas zonas de la capital cordobesa o los municipios. Lo que sí asegura Vaquero es que la tendencia seguirá siendo al alza un año más, "a menos que llegue algo que afecte al sector".

Así, Vaquero explica que el precio de la vivienda no subirá en el mismo porcentaje en el Sector Sur que en Arroyo del Moro, por ejemplo. "La subida no es generalizada, no es real, pues en algunas zonas el precio ha descendido por el flujo de la demanda y la realidad particular de cada barrio". Así, mientras en Levante "hay mucha demanda", en el Sector Sur baja y hace que no haya subidas tan importantes de precio, según explica.

La evidencia de ello se puede consultar en la evolución del precio por distrito que publica la web de Idealista y que registra una caída del 0,2% en el precio de la vivienda en Sector Sur con respecto a diciembre, pero una subida del 1,3% en Noreña-Figueroa.

Sin embargo, desde los valores máximos alcanzados en 2008 (1.667 euros), el valor de los pisos en la provincia se ha depreciado un 40,2%, siendo el año 2001 (625 euros) el de menor precio y el último trimestre de 2020, con 902 euros por metro cuadrado, el de la mayor caída en los últimos diez años.

Con todo ello y según este análisis, el precio de la vivienda en el cuarto trimestre de 2021, que ha experimentado una subida del 10,6%, no alcanza aún los niveles del año 2019, antes de la irrupción de la pandemia. Lo que sí se pone de manifiesto es que es la tercera subida más importante registrada en Andalucía durante el año pasado, solo tras Málaga (14%) y Huelva (11%).

La subida en la capital

El índice de Tinsa muestra un incremento interanual del 9,1% en el precio de la vivienda en la ciudad de Córdoba. Los datos procedentes de las tasaciones realizadas durante el trimestre sitúa el precio medio en la ciudad en 1.330 euros el metro cuadrado. El dato supone una caída acumulada del 42,4% respecto al máximo histórico alcanzado en la ciudad.

La evolución durante el año 2021 está siendo positiva para las inmobiliarias y propietarios, aunque no para el consumidor. Y es que en 2020, la evolución acumulada para estas mismas fechas reflejaba un descenso del 8,3% en la capital, mientras que ahora supone un aumento de más del 9%.

A día de hoy, según los datos de Asaicor, los cordobeses buscan pisos de una media de 130.000 euros, un precio que puede subir hasta los 250.000 euros dependiendo de la ubicación y de otras características como el ático, cochera, terraza o zonas comunes con piscina.

Por otro lado, la llegada del Bono Joven impulsado desde el Gobierno central como ayuda a pagar el alquiler para los más jóvenes podría llegar a un 52% de las viviendas de Córdoba considerando la oferta de vivienda igual o inferior a 600 euros y, según los datos extraídos del análisis Impacto del bono joven según la oferta y los precios realizado por la web Fotocasa.

Ante esta inminente realidad, desde Asaicor consideran que la ayuda va a generar el efecto contrario al esperado. Para Vaquero, "no hay oferta suficiente para cubrir una sobredemanda de arrendamiento, lo que hará que suban los precios del alquiler, pisos que antes se podían encontrar en 500 podrían subir a más de 600".