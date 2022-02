El otro día me contaron que una revista inglesa, o de no sé dónde, que es muy famosa, hizo una lista con las diez de cosas que hay en Córdoba que hacen que la ames, o algo así decía. Hombre, cosas así están muy bien, porque se ven en otros países, pero que diez cosas para amar a Córdoba me parecen muy pocas.

Porque si empezamos a hacer una lista, que empecé a hacerla con mis amigos, y en unos minutos teníamos más de 100, ya ves tú: la Mezquita, Medina Azahara, San Agustín, la Judería, la Sinagoga, Los Patios, Las Cruces, la Feria, el Arcángel, el salmorejo, la Sierra, los peroles, San Rafael, los cines de verano, San Lorenzo, el rabo de toro, el flamenquín, Las Tendillas, la Corredera, los pinchitos, la mazamorra, el Puente Romano, la Calahorra o los caracoles.

Y esto me ha salido en 15 segundos, que si me pongo a darle vueltas al asunto tengo que hablar con Juan, el director de el Día, para que me deje el periódico entero para mí solo, que eso es como es y no estoy exagerando en nada. Y ojo, que me parece bien lo de esta revista de fuera, faltaría más, pero que diez cosas para amar a Córdoba me parecen pocas, la verdad, pero es que si hubieran dicho 100, también se habrían quedado cortos. Con estas cosas me doy cuenta de lo mucho que tenemos y de lo poco que valoramos nuestra Córdoba bendita, y es que estamos tan acostumbrados a ella que a veces se nos olvida lo bonita que es y todo lo bueno que tiene.

A lo mejor por eso es bueno que hagan estas listas desde fuera, para darnos cuenta de lo que tenemos. Entre las cosas de Córdoba no han puesto los caracoles, y para mi gusto deben estar entre las primeras, que yo no creo que haya sitio en el mundo en el que se coman tanto y desde tan temprano. Ya están los quioscos montados y ya hemos ido a probarlos, como está mandado, faltaría menos. A mí me gustan para merendar o para después de comer, que es como se comían en mi casa.

Y vaya cómo le salían a mi madre los chicos, vaya espectáculo, que yo no sé la de kilos y kilos que hacía cuando llegaba la época. En fin, que los caracoles en Córdoba no es solo un plato muy típico, es también una tradición que nos viene de siempre, que a todos nos han llevado de nenes a un puesto de caracoles.

Ya están aquí, y a a este paso empezamos con el salmorejo en dos días, que andamos ya por primavera sin haber tenido invierno. Pues eso, y a disfrutar mucho mañana, que es el Día de Andalucía, qué cosa más bonita.