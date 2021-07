Coronavirus: La vacuna de Janssen tras seis meses de espera por haber sido positivo en Córdoba

Córdoba continúa su carrera hacia la inmunización máxima de su población frente al coronavirus. El Palacio de Deportes Vista Alegre ha acogido este martes una nueva jornada de vacunación masiva para los nacidos entre 1952 y 1981, pertenecientes a los centros del Distrito Córdoba y Guadalquivir. En esta ocasión se han administrado 1.200 vacunas de Janssen, el único fármaco monodosis de los que están autorizados, pues tanto Pfizer como Astrazeneca y Moderna requieren de dos pinchazos para completar la pauta.

A las 09:00 de la mañana se abrieron las puertas de la parte oeste del recinto deportivo para comenzar a inocular vacunas a los primeros cordobeses que se acercaban sin necesidad de tener cita previa, siendo la mayoría avisados por un SMS desde el Servicio Andaluz de Salud o el sistema Salud Responde.

Pese a la oportunidad de quedar inmunizado con una única dosis, la mañana ha resultado tranquila, ya que no se han producido aglomeraciones y con un ritmo normal, sin provocarse colas extensas. A pesar de que se esperaba una acogida de hasta 1.600 personas, finalmente las 1.200 dosis se han agotado poco después de las 14:00, cumpliendo con los plazos previstos. A las 10:00 ya se habían administrado 190 pautas. Y sobre las 12:00 se ha producido un ligero repunte en las colas, sin llegar a provocar retrasos.

El dispositivo ha estado formado por una línea de atención informática en la que los usuarios aportaban sus datos para, posteriormente, pasar a recibir la vacuna. Además de este emplazamiento, también se habilitó una segunda línea de atención como prevención a posibles aglomeraciones, aunque dicho dispositivo solo se ha utilizado sobre las 10:30, cuando se agolpó un mayor número de usuarios. El equipo humano que ha formado este plan de vacunación ha estado integrado por cuatro voluntarios y unos 20 enfermeros.

"Pensaba que habría más afluencia de personas, pero se ve que los llamamientos masivos no han resultado totalmente efectivos", ha declarado uno de los enfermeros, Manolo García.

Tras recibir la inyección, los usuarios han tenido que esperar en la grada lateral del pabellón unos diez minutos para controlar la reacción ante el pinchazo y evitar mareos o un posible malestar. Con todo, el sanitario ha explicado que, como cualquier otra vacuna, "si acaso da alguna reacción de efecto local, inflamación de la extremidad donde se inserta la aguja, o un poco de elevación de temperatura".

El papel de los voluntarios es fundamental para evitar aglomeraciones y respetar la distancia de seguridad en las colas, tal y como ha indicado desde Cruz Roja, Manuel Jesús Tabares, quien colabora con la institución desde hace seis años.

Tabares ha comentado que mucha de la gente que se ha acercado al Vista Alegre lo ha hecho para realizar alguna pregunta sobre la vacunación, ya que la mayoría de los cordobeses que han recibido esta pauta no la habían podido tomar anteriormente por tener que esperar los seis meses de prevención tras haber estado infectados por el virus.

Este anuncio de vacunación se realizó el pasado 3 de julio, a través de las redes sociales de la Consejería de Salud y Familias. Esta es la segunda jornada masiva de vacunación que acoge Vista Alegre. En el mes de febrero cerca de 3.500 docentes recibieron la vacuna Astrazeneca. Dado sus dimensiones, este escenario también ha servido para realizar pruebas de antígenos y PCR.

El entusiasmo de los vacunados

La cordobesa Lourdes Moreno ya se tenía que haber vacunado por ser del año 76, pero tras haber pasado el virus el pasado mes de enero, ha tenido que esperar para poder recibir la pauta. "Llamé el mes pasado pero todavía no podía vacunarme y en la página de Salud Responde no me daba la opción de pedir cita", ha comentado.

"No me lo he pensado tras recibir el mensaje", ha declarado Rafael Palomino, comercial de profesión, que también ha quedado inmunizado por Janssen con un único pinchazo: "Tengo mucha relación con mucha gente, ya no sólo por mí, sino también por los clientes".

Debido a un problema médico, Victoria Gámez ha esperado a poder recibir la vacuna. "Había llamado a Salud Responde y me habían dicho que hasta dentro de 14 días no había citas disponibles en mi centro de salud, y por eso he aprovechado esta oportunidad", ha afirmado.

En las gradas del Vista Alegre, tras recibir el pinchazo, los recién vacunados comentaban el malestar que tenían en el brazo. "A mí ahora mismo me está doliendo", ha explicado Ángela Blanco, otra de las cordobesas que ha tenido que esperar los seis meses tras resultar positivo tiempo atrás.

Inmaculada Redondo es docente de un centro educativo de La Rambla y, a pesar de que el resto de profesores del colegio se hayan vacunado, ella ha tenido que esperar por haber pasado el virus. Redondo ha destacado la rapidez con la que se estaba administrando la dosis: "No habré tardado ni un minuto".

Conchi y José Antonio son otros de los cordobeses que han recurrido a esta jornada, ya que les trasmitía mayor confianza. Conchi fue avisada en mayo para vacunarse con Astrazeneca, una opción que rechazó. Por su parte, José Antonio ha afirmado se ha decidido "porque esta vacuna no tiene ARN, va por Adenovirus".

Tras esta jornada excepcional, mañana miércoles continuará el proceso de vacunación, aunque para esta ocasión sí será necesario contar con cita previa.